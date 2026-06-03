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పెండింగ్‌ ట్రాఫిక్‌ 'చలానా' అంటూ దోచేస్తారు - ఏకంగా ఖాతాల నుంచి నగదు బదిలీ

క్లిక్‌ చేస్తే ఖాతాలోంచి డబ్బు మాయం - ఈ ఏడాది మే 31 వరకు ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలో మొత్తం 23 కేసులు నమోదు

Cyber Cheating Cases On The Name Of APK Files
Cyber Cheating Cases On The Name Of APK Files (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 10:06 AM IST

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Cyber Cheating Cases On The Name Of APK Files : రాష్ట్రంలో పెండింగ్‌ ట్రాఫిక్‌ చలానా పేరుతో ఏపీకే ఫైల్​ మోసాలు మళ్లీ పెరిగాయి. ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలో సైబర్​ మోసగాళ్లు స్మార్ట్​ ఫోన్లకు మాల్‌వేర్‌ లింక్‌లు, యాప్‌లను పంపిస్తూ ఖాతాల్లోని సొమ్మును దోచుకుంటున్నారు. ఏపీకే ఫైళ్లను వాట్సాప్‌ ద్వారా పంపి, తద్వారా బ్యాంకింగ్‌ సమాచారం మొత్తాన్ని తస్కరిస్తున్నారు. వీటి ద్వారా డబ్బు డ్రా చేస్తున్నారు. చాలా మంది ఈ ఫైళ్లను నిజమైన వాటిగా భావించి వాటిని క్లిక్‌ చేస్తున్నారు. దీని వల్ల సంబంధిత వ్యక్తి మొబైల్‌ నియంత్రణ మొత్తం నేరుగా సైబర్‌ నేరగాళ్ల చేతిలోకి వెళ్తోంది.

క్లిక్‌ చేస్తే డబ్బు మాయం : ఫోన్‌లోకి మాల్‌వేర్‌ను పంప్పించేందుకు ఏపీకే ఫైళ్లను రూపొందిస్తున్నారు. ఆర్టీఏ, ఎం పరివాహన్‌ పేర్లతో పంపిస్తున్నారు. వీటిని క్లిక్‌ చేస్తే వివరాలు వస్తాయని నమ్మిస్తారు. వీటిని ఇన్‌స్టాల్‌ చేసుకోవడం వల్ల ఫోన్‌ హ్యాక్‌ అవడమే కాకుండా, దాని నియంత్రణ మోసగాళ్ల చేతిలోకి వెళ్తోంది. బ్యాంకు ఖాతాలు, సోషల్‌ మీడియా ప్రొఫైల్స్, వ్యక్తిగత మెయిల్స్‌ మోసగాళ్ల నియంత్రణలోకి పోతాయి. బ్యాంకు ఖాతాల నుంచి అనధికార లావాదేవీలు నిర్వహించి నగదును తమ ఖాతాలకు బదిలీ చేస్తున్నారు. కమిషనరేట్‌ పరిధిలో కేవలం ఐదు నెలల వ్యవధిలోనే 23 కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో వీటి మూలాల గురించి దర్యాప్తు చేసేందుకు సైబర్‌ క్రైమ్‌ డీసీపీ కృష్ణ ప్రసన్న ప్రత్యేక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.

దాదాపు రూ. 12.38 లక్షలు బదిలీ: కొద్ది రోజల క్రితం నగరానికి చెందిన వ్యక్తికి మీ వాహనం చలానా పెండింగ్‌లో ఉందని ఒక ఏపీకే ఫైల్‌ వచ్చింది. దీనిపై క్లిక్‌ చేసి చెల్లించండి అని వాట్సాప్‌లో ఉంది. అది నిజమైనదిగా భావించి అతను దానిపై క్లిక్‌ చేశాడు. కొద్ది సేపటికే విడతల వారీగా అతని ఖాతా నుంచి దాదాపు రూ. 12.38 లక్షలు సొమ్ము ఏమాత్రం ప్రమేయం లేకుండానే బదిలీ అయింది. ఆర్టీవో చలానా పేరుతో పటమటకు చెందిన వ్యక్తి మొబైల్‌కు ఏపీకే ఫైల్‌ వచ్చింది. ఇది రవాణా శాఖకు చెందిన యాప్‌ అని నమ్మి దానిని ఇన్‌స్టాల్‌ చేసుకున్నాడు. చలానా సొమ్ము చెల్లిద్దామని క్లిక్‌ చేశాడు. ఆ తర్వాత అతనికి తెలియకుండానే మోసగాళ్లు, రుణం కోసం దరఖాస్తు చేశారు. ఖాతాలో రూ. 3.19 లక్షలు సొమ్ము క్రెడిట్‌ అయిన తర్వాత ఇతర ఖాతాలకు బదిలీ చేసుకున్నారు.

ఓ వ్యక్తి ఏపీకే ఫైల్‌ క్లిక్‌ చేస్తే ఆ మొబైల్‌లోకి మాల్‌వేర్‌ చొరబబడంతో పాటు, అందులోని కాంటాక్టులకు కూడా వెళ్తున్నాయి. సంబంధిత వ్యక్తి పంపించారని భావించి ఫైల్‌ క్లిక్‌ చేస్తున్నారు. ఒకరితోనే ఇది ఆగపోకుండా ఆ మొబైలో ఉన్న ఫోన్‌ నెంబర్లకు కూడా వెళ్తుండడంతో ఎక్కువ మంది వీటి బారిన పడుతున్నారు.

ఈ ఏడాది మే 31 వరకు జిల్లాలో నమోదైన కేసులు : భవానీపురంలో 2 కేసులు నమోదయ్యాయి. అదేవిధంగా సింగ్‌నగర్‌ 1, గుణదల 1, ఇబ్రహీంపట్నం 1, టూ టౌన్‌ 3, కృష్ణలంక 2, మాచవరం 3, పటమట 4, సత్యనారాయణపురం 4, సూర్యారావుపేట 1, విస్సన్నపేటలో 1 కేసు నమోదైంది. ఇలా మొత్తం 23 కేసులు నమోదయ్యాయి.
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రాష్ట్రంలో ఏపీకే మోసాలు
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