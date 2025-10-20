ETV Bharat / state

మీ కుమార్తె జైల్లో ఉంది, కేసులు లేకుండా చేస్తామంటూ ఫోన్‌ - సైబర్‌ నేరగాళ్ల పన్నాగాన్ని తిప్పికొట్టిన తండ్రి!

రూ. 5లక్షలు ఆన్‌లైన్లో పంపాలంటూ డిమాండ్‌- బాపట్ల జిల్లాలో ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఘటన

Cyber Fraud Attempt Failed in Bapatla district
Cyber Fraud Attempt Failed in Bapatla district (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 20, 2025 at 2:38 PM IST

3 Min Read
Cyber Fraud Attempt Failed in Bapatla district : ఈ ఇంటర్నెట్ యుగంలో సైబర్ నేరాలు రోజురోజుకీ పెరిగిపోతున్నాయి. రోజుకో కొత్త పంథాలో నేరగాళ్లు రెచ్చిపోతున్నారు. సామాన్య ప్రజలు దగ్గర నుంచి ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలను సైతం డిజిటల్ అరెస్టు పేరుతో మభ్యపెడుతున్నారు. భారీ లాభాల పేరుతో ఆశ చూపిస్తూ భయభ్రాంతులకు గురి చేసి వారి వద్ద నుంచి డబ్బులు కాజేస్తున్నారు. డిజిటల్ అరెస్టు గురించి ఎన్నిసార్లు హెచ్చరించినా జనాల్లో మాత్రం ఎలాంటి మార్పు రాని సందర్భాలు చాలనే ఉన్నాయి. అయితే ఈ సైబర్ కేటుగాళ్లకే షాక్ ఇచ్చాడు. ఏకంగా వారినే బోల్తా కొట్టించాడు. అసలు ఏం జరిగిందంటే?

సైబర్ నేరగాళ్లు ఒక వ్యక్తికి ఫోన్​ చేసి మీ అమ్మాయి పోలీసు స్టేషన్​లో ఉందని చెప్పారు. ఆమె మీద ఏ విధమైనా కేసులు లేకుండా చేయాలంటే మాకు ఆన్​లైన్​లో డబ్బులు పంపించాలని చెప్పారు. వెంటనే అతను వారికి వార్నింగ్ ఇచ్చాడు. భయపడి కాలార్ కాల్ కట్ చేశాడు. సైబర్ నేరగాళ్ల మోసాన్ని పసిగట్టి తిప్పి కొట్టిన సంఘటన బాపట్ల జిల్లా నగరంలో జరగగా, ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ జిల్లాలోని గ్రామానికి చెందిన చిరు వ్యాపారి శ్రీనివాసరావు. ఆయన కుమార్తె బెంగళూరులో సాఫ్ట్​వేర్ ఇంజినీర్​గా జాబ్ చేస్తుంది.

సైబర్ నేరగాళ్లు ఆమె వివరాలు సేకరించారు. ఆ అమ్మాయి తండ్రి శ్రీనివాస్​కు ఫోన్ చేశారు. బెంగళూరు పోలీసు స్టేషన్​ నుంచి కాల్ చేస్తున్నామని చెప్పారు. మీ కుమార్తె స్టేషన్లో మా అదుపులోనే ఉందని నమ్మించాలనుకున్నారు. ఆమె పై కేసులు లేకుండా చేయాలంటే వెంటనే రూ.5 లక్షలు ఆన్​లైన్లో పంపాలంటూ శ్రీనివాసరావును డిమాండ్ చేశారు.

కట్ చేస్తే: ఇటీవల దీపావళి సెలవులకు వచ్చిన కుమార్తె ఇంట్లోనే ఉంది. దాంతో ఫేక్‌ కాల్‌ అని గ్రహించాడు శ్రీనివాస్‌. సైబర్ నేరగాళ్ల పై కేసు పెడతాను అనగానే కాలర్‌ వెంటనే మరో క్షణం ఆలోచించకుండా ఫోన్‌ కట్‌ చేశాడు. కుమార్తె బెంగళూరులో ఉండి ఇలా ఫోన్‌ వస్తే గనక ఆ తల్లిదండ్రుల ఆవేదన మరోలా ఉండేది. కుమార్తె కళ్ల ముందే ఉండటంతో కుటుంబ సభ్యులు అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

ఈ విషయమై ఎస్సై భార్గవ్‌ మాట్లాడుతూ సైబర్‌ నేరగాళ్లతో జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు. కొత్త ఫోన్‌ నంబర్ల నుంచి వచ్చే ఫోన్లకు స్పందించవద్దని అన్నారు. ఒకవేళ అనుమానం వస్తే గనక తమను సంప్రదించాలని చెప్పారు.

‘గోల్డెన్‌ అవర్‌’ ఎంతో కీలకం : సైబర్ నేరాల్లో కోల్పోయిన డబ్బును రికవరీ శాతం మాత్రం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. దీనికి ప్రధాన కారణంగా సైబర్ మోసగాళ్లు ఆ డబ్బును కాజేసిన గంటల వ్యవధిలోనే వివిధ పేర్లతో ఉన్న కొన్ని వందల అకౌంట్​లోకి, ఇ - వ్యాలెట్లలోకి బదిలీ చేస్తారు. తర్వాత వాటిని వేరే అకౌంట్లలోకి పంపి, చివరికి ATMల ద్వారా డబ్బును విత్ డ్రా చేస్తారు. లేదా వాటిని క్రిప్టో కరెన్సీగా కూడా మార్చేస్తుంటారు. నిందితులు ఏమో వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఉంటారు. దాని కారణంగా వారిని గుర్తించినా రికవరీ మాత్రం సాధ్యం కావట్లేదు.

అయితే నేరం జరిగిన తొలి గంటలోపు గనక బాధితులు ఫిర్యాదు చేస్తే, పోలీసులు వెంటనే నిందితుల ఖాతాలు ఉన్న బ్యాంకుల్ని సంప్రదించగలరు. బాధితుల అకౌంట్ నుంచి డబ్బు ట్రాన్స్‌ఫర్‌ కాకుండా చేస్తారు. అప్పటికే డబ్బు నిందితుడి ఖాతాకు వెళ్తే తదుపరి లావాదేవీలు జరగకుండా ఆ అకౌంట్​ను బ్లాక్ చేస్తారు.

