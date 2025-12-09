రూ.10 వేలు పంపి ఖాతా మొత్తం ఖాళీ - శ్రీకాకుళంలో కొత్త రకం సైబర్ మోసం
కమీషన్ల కోసం అకౌంట్లు అద్దెకిస్తే జైలుకే- బ్యాంకు సిబ్బంది పాత్రపై అనుమానాలు - ఎస్పీ మహేశ్వరరెడ్డి హెచ్చరిక.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 9, 2025 at 12:58 PM IST
Mule Account Scam in Srikakulam: నిద్రాణంగా ఉన్న బ్యాంకు ఖాతాలకు సైబర్ కేటుగాళ్లు జీవం పోస్తున్నారు. చాలాకాలంగా లావాదేవీలు జరగని ఖాతాలనే అడ్డాగా చేసుకుని కొత్త రకం దోపిడీకి తెరలేపారు. చిన్నపాటి ఆశ, చివరకు కోలుకోలేని దెబ్బ తీస్తోంది. కమీషన్లకు కక్కుర్తి పడి అపరిచితులకు బ్యాంకు ఖాతాలు అద్దెకిస్తున్న వారు, తెలియకుండానే నేరస్థులుగా మారుతున్నారు. పరోక్షంగా సైబర్ నేరాల్లో భాగస్వాములవుతూ పోలీసు స్టేషన్లు, కోర్టుల చుట్టూ తిరగాల్సిన దుస్థితి తెచ్చుకుంటున్నారు. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఈ తరహా మోసాలు ఇప్పుడు కలకలం రేపుతున్నాయి.
10 వేలు వేస్తారు మొత్తం ఊడ్చేస్తారు: సైబర్ నేరగాళ్లు అమాయకులను బుట్టలో వేసుకోవడానికి కొత్త ఎత్తుగడ వేశారు. ముందుగా వారు ఎంచుకున్న వ్యక్తుల ఖాతాల్లోకి వేరే బాధితుల నుంచి కొట్టేసిన డబ్బును జమ చేస్తారు. ఉదాహరణకు మీ ఖాతాలో రూ. 10 వేలు లేదా రూ. 20 వేలు జమ చేస్తారు. వెంటనే మీకు ఫోన్ చేసి, 'మీ ఖాతాలో డబ్బులు పడ్డాయా?' అని అడుగుతారు. అవును అని చెప్పగానే, 'మీకు లాటరీ తగిలింది. అందుకే ఆ డబ్బు పంపించాం. ఆ లావాదేవీ పూర్తి కావడానికి మీ ఫోన్కు వచ్చిన ఓటీపీ చెప్పండి' అని నమ్మబలుకుతారు. ఆ మాటలు నమ్మి, వచ్చిన డబ్బు నిజమే కదా అని ఓటీపీ చెబితే అంతే సంగతులు. వారు వేసిన రూ. 10 వేలతో పాటు, మీ ఖాతాలో ఉన్న సొమ్మంతా క్షణాల్లో మాయం చేస్తారు.
అకౌంట్లు 'అద్దె'కు ఇస్తున్నారా?: జిల్లాలో మరో ఆందోళనకరమైన విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. చాలాకాలంగా వినియోగంలో లేని ఖాతాలనే నేరగాళ్లు టార్గెట్ చేస్తున్నారు. ఇందుకు కొందరు బ్యాంకు సిబ్బంది కూడా పరోక్షంగా సహకరిస్తున్నారన్న అనుమానాలు బలపడుతున్నాయి. కొంతమంది స్థానికులు కమీషన్ల ఆశకు పోయి తమ ఖాతాలను సైబర్ నేరగాళ్లకు 'అద్దె'కు ఇస్తున్నారు. ఈ ఖాతాల ద్వారా విదేశాల్లో, పక్క రాష్ట్రాల్లో ఉన్న నేరగాళ్లు లక్షల రూపాయలను దారి మళ్లిస్తున్నారు. చివరకు పోలీసులు తీగ లాగితే, ఖాతాదారుడే దొరుకుతున్నాడు. అసలు నేరస్తుడు ఎక్కడో తప్పించుకు తిరుగుతున్నాడు.
విశ్రాంత ఉద్యోగికి టోకరా: శ్రీకాకుళంలో ఇటీవల జరిగిన ఓ ఘటన ఇందుకు నిదర్శనం. నగరంలో నివాసముంటున్న ఓ విశ్రాంత ఉద్యోగి ఖాతా హ్యాక్ అయ్యింది. ఆయన ఖాతా నుంచి ఏకంగా రూ. 2.70 లక్షలను సైబర్ నేరగాళ్లు మాయం చేశారు. ఈ డబ్బును ఆరు వేర్వేరు ఖాతాలకు బదిలీ చేశారు. బాధితుడు రెండో పట్టణ పోలీసులను ఆశ్రయించగా, విచారణలో ఆసక్తికర విషయాలు బయటపడ్డాయి. ఆ ఆరు ఖాతాల యజమానులను పిలిపించి విచారించగా, వారి ఖాతాల నుంచి అప్పటికే డబ్బు విదేశాలకు వెళ్లిపోయినట్లు తేలింది. ఇప్పుడు ఆ ఆరు ఖాతాల యజమానులు నేరంలో సహకరించినందుకు పోలీసు కేసులను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోంది.
విశాఖ, తెలంగాణలోనూ అరెస్టులు: ఈ తరహా నేరాలు అంతర్రాష్ట్ర స్థాయిలో జరుగుతున్నాయి. ఇలాంటి కేసుల్లో ఇప్పటికే విశాఖపట్నంలో 10 మందిని, తెలంగాణలో ఏకంగా 84 మందిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వీరంతా అత్యాశకు పోయి తమ ఖాతాలను నేరగాళ్లకు వాడుకోనిచ్చిన వారే కావడం గమనార్హం.
ఎస్పీ సీరియస్ వార్నింగ్: జిల్లాలో జరుగుతున్న ఈ పరిణామాలపై ఎస్పీ కె.వి. మహేశ్వరరెడ్డి అప్రమత్తమయ్యారు. 'సైబర్ నేరగాళ్లు కొత్త సాంకేతికతతో మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కమీషన్లు ఇస్తారని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మీ బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు, ఏటీఎం కార్డులు, ఓటీపీలు ఎవరికీ ఇవ్వకూడదు. మీ ఖాతాలో అనుమానాస్పద లావాదేవీలు జరిగితే వెంటనే 1930 నంబరుకు ఫోన్ చేసి ఫిర్యాదు చేయాలి. తెలిసి మౌనంగా ఉంటే మీరు కూడా నేరగాళ్లను ప్రోత్సహించినట్లే. చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవు' అని ఎస్పీ హెచ్చరించారు.
శ్రీకాకుళం తీరానికి కొట్టుకొచ్చిన బంగ్లాదేశ్ పడవ - కేసు నమోదు చేస్తామన్న మెరైన్ సీఐ
చిన్న బోల్ట్ నుంచి భారీ పొక్లెయిన్ వరకు - ఆ రోడ్డులో అడుగుపెడితే సర్వం దొరుకుతాయి!