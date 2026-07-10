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అలర్ట్​ : 'హలో నేను బీఎల్వోను మాట్లాడుతున్నా - 'సర్​' ఓటీపీ చెప్పండి' : ఇలాంటి ఫోన్​ మీకూ రావొచ్చు!

బీఎల్‌వోల పేరుతో ఓటర్లకు ఫోన్‌ కాల్స్‌ చేస్తున్న సైబర్ నేరగాళ్లు - అప్రమత్తంగా ఉండాలంటున్న పోలీసులు - ఓటీపీ లాంటి వివరాలు షేర్​ చేయొద్దని విజ్ఞప్తి - అప్రమత్తంగా లేకుంటే అకౌంట్ ఖాళీ

Cyber Criminals Using SIR To Deceive people
Cyber Criminals Using SIR To Deceive people (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 10, 2026 at 12:02 PM IST

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Cyber Criminals Using SIR To Deceive people : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎస్​ఐఆర్​ (ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ) ప్రక్రియ ముమ్మరంగా జరుగుతున్న వేళ సైబర్ కేటుగాళ్లు మోసాలకు తెరలేపారు. బ్యాంక్ ఖాతాల్లో ఉన్న నగదు కొట్టేసేందుకు బూత్​ లెవల్ అధికారుల పేరిట ఓటర్లకు ఫోన్​ చేసి ఓటీపీలు అడుగుతున్నట్లుగా అధికారులు గుర్తించారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

వీటికి తోడు సైబర్​ మాయగాళ్లు వాట్సాప్ వేదికగా ఎస్​ఐఆర్​ పేరుతో ఏపీకే ఫైల్స్​ను కూడా వైరల్​ చేస్తున్నట్లుగా గుర్తించారు. ఇప్పటికే ఓటర్ల జాబితా సమగ్ర సవరణ జరిగిన రాష్ట్రాల్లో బీఎల్వోల పేరిట ఫోన్లు చేసి, నగదు కొట్టేసిన ఉదంతాలు నమోదయ్యాయి. దీంతో అప్రమత్తమైన అధికార యంత్రాంగం చర్యలు చేపట్టింది. ఎన్నికల అధికారులమంటూ లేదా బూత్​ లెవల్ ఆఫీసర్స్ పేరుతో ఎవరైనా ఫోన్ చేసినట్లయితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ స్పందించొద్దని పోలీసులూ సూచించారు. సైబర్ నేరగాళ్ల బారిన పడకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై సీపీ సజ్జనార్ ఎక్స్​లో ఓ ట్వీట్ చేశారు.

సైబర్ మోసగాళ్ల ఎత్తుగడలు నమ్మొద్దు : ఎస్​ఐఆర్​ ప్రకియలో భాగంగా ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాల పంపిణీ ప్రక్రియ తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొనసాగుతోంది. బీఎల్వోలు సంప్రదించినప్పుడు స్పందించకపోతే తమ ఓటు తొలగిస్తారేమోనన్న భయాందోళనలు ప్రజల్లో ఉన్నాయి. సరిగ్గా ఈ అంశాన్నే అవకాశంగా మార్చుకుని సైబర్‌ నేరగాళ్లు మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఎన్యూమరేషన్‌ ఫారాలు ఎన్నికల సంఘం వెబ్‌సైట్‌ నుంచి తీసుకునే వెసులుబాటు ఉండటం, ఈ సందర్భంగా ఓటీపీ అడగడంతో సైబర్‌ మాయగాళ్ల బారిన పడేందుకు ఎక్కువ అవకాశాలున్నాయని హైదరాబాద్‌ పోలీస్‌ కమిషనర్‌ సజ్జనార్‌ హెచ్చరించారు. మీ ఓటు ఎంత అమూల్యమైనదో, వ్యక్తిగత సమాచారం కూడా అంతేనని ఆయన వివరించారు. ‘సర్‌’ పేరుతో సైబర్‌ మోసగాళ్ల ఎత్తుగడల్ని నమ్మొద్దని సజ్జనార్ సూచించారు.

ఈ విషయాలు గుర్తుంచుకోండి :

  • ఎస్​ఐఆర్​లో భాగంగా అధికారులు లేదా బీఎల్వోలు ఫోన్‌ చేసి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఓటీపీలు అడగరు.
  • ‘సర్‌’కు సంబంధించి వాట్సాప్‌ ద్వారా ఎలాంటి సమాచారం ఇవ్వరు, తీసుకోరు.
  • బ్యాంకు అకౌంట్​ నంబరు, క్రెడెన్షియల్స్, వ్యక్తిగత వివరాలు ఎన్నికల అధికారులు ఎవరూ అడగరు. ఒకవేళ ఫోన్‌కాల్స్‌ వచ్చినట్లయితే అది కచ్చితంగా మోసపూరితమని గుర్తించాలి.
  • ఓటరు వివరాలకు సంబంధించిన సందేహాలున్నట్లయితే ఎన్నికల సంఘం(ఈసీ) అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను మాత్రమే ఆశ్రయించాలి.
  • ఒకవేళ సైబర్​ మోసానికి గురైతే వెంటనే 1930 టోల్‌ఫ్రీ లేదా https://cybercrime.gov.in పోర్టల్‌ లేదా స్థానిక పోలీస్‌స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేయాలి.

ఈ జాగ్రత్తలు మేలు :

  • ఎస్​ఐఆర్​​ పేరుతో ఎవరైనా కాల్ చేసినట్లయితే వాటికి స్పందించకూడదు. వెంటనే కట్ చేయాలి.
  • సైబర్​ క్రైమ్ వారికి లేదా సమీప పోలీస్ స్టేషన్​లో దీనిపై ఫిర్యాదు చేయాలి.
  • ఇలాంటి మోసాల పట్ల ఫ్యామీలీ మెంబర్లు, మిత్రులు, సీనియర్ సిటిజన్స్​ను అలర్ట్ చేయాలి
  • మీ వ్యక్తిగత పాస్​వర్డ్​లు, ఓటీపీలను ఎవరితోనూ పంచుకోవద్దు
  • సైబర్ మోసాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
  • మీ వ్యక్తిగత వివరాలను అపరిచితులతో షేర్ చేసుకోవద్దు.

అవగాహన పెంచుకోండి : సైబర్‌ నేరాలు రోజురోజుకూ కొత్త రూపాల్లో జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వాటిపై పూర్తి అవగాహన కలిగి ఉండటం శ్రేయస్కరం. ఏదైనా కొత్త సైబర్ మోసం గురించి మీకు తెలిసినప్పుడు, దానిపై కాస్త లోతుగా తెలుసుకునేందుకు ప్రయత్నించాలి. అలాంటి వాటి బారిన పడకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై కుటుంబ సభ్యులకూ అవగాహన కల్పించాలి. సైబర్‌ మోసం బారిన పడినట్లు గుర్తించిన వెంటనే సైబర్ క్రైమ్​ హెల్ప్​లైన్ 1930 నంబరుకు ఫోన్‌ చేసి ఫిర్యాదు చేయాలి.

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TAGGED:

CYBER FRAUDS IN THE NAME OF SIR
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సర్​ పేరుతో సైబర్​ నేరగాళ్ల మోసాలు
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