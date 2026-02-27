ETV Bharat / state

డిజిటల్‌ అరెస్టు పేరుతో వృద్ధులకు నేరగాళ్లు వీడియో కాల్ - పోలీసుల రంగ ప్రవేశంతో షాక్​

డిజిటల్‌ అరెస్టు పేరుతో వృద్ధులను వీడియోకాల్‌లో బెదిరించిన సైబర్‌ నేరగాళ్లు - సమాచారం ఇవ్వడంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు - వీడియోకాల్‌లో సైబర్‌ నేరగాళ్లకు చెక్‌ పెట్టిన పోలీసులు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 27, 2026 at 7:40 PM IST

Police Enter on Digital Arrest Scam in Krishna District : ఆధునిక సాంకేతిక యుగంలో సైబర్ నేరగాళ్లు కొత్త కొత్త పద్ధతులతో అమాయక ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారు. ఇటీవల కాలంలో డిజిటల్ అరెస్ట్ పేరుతో దేశంలో చాలా మంది బాధితులు కోట్లాది రూపాయలు కోల్పోయేలా చేస్తోంది. అసలు డిజిటల్ అరెస్టు అనే పదమే ఎక్కడా లేదు. అయినా కళ్లముందు నిత్యం ఎన్నో మోసాలు, డిజిటల్ అరెస్టులు, వందల సంఖ్యలో సైబర్ నేరాల గురించిన వార్తలను ప్రతిరోజు చూస్తున్నాం.

కానీ ఈ ఘటనలో మాత్రం డిజిటల్ అరెస్ట్ పేరుతో వృద్ధులను మోసం చేయడానికి ప్రయత్నించిన సైబర్ నేరగాళ్లకు పోలీసులే చెక్ పెట్టారు. వీడియో కాల్​లో వృద్ధులను బెదిరింపులు గురి చేస్తూ డిజిటల్‌గా అరెస్ట్ చేస్తున్నామంటూ హంగామా చేసారు. వెంటనే తేరుకున్న బాధితులు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. సైబర్ నేరగాళ్లు వీడియో కాల్​లో బెదిరింపులకు గురి చేస్తున్న సమయంలో సీఐ వీడియో కాల్​లోకి రావడంతో సైబర్ నేరగాళ్లు కంగుతిని వెంటనే వీడియో కాల్ కట్ చేసారు. ఈ ఘటన కృష్ణాజిల్లాలో జరిగింది.

కృష్ణాజిల్లా మచిలీపట్నంలో డిజిటల్ అరెస్ట్ పేరుతో వృద్ధులను మోసం చేయడానికి సైబర్ నేరగాళ్ల ప్రయత్నించగా చిలకలపూడి పోలీసులు చెక్ పెట్టారు. ఈడేపల్లి ప్రాంతానికి చెందిన పెద్దిరెడ్డి హరినాథ్ (రిటైర్డ్ బెల్ కంపెనీ ఉద్యోగి) ఇటీవల తెలియని నంబర్ నుంచి వీడియో కాల్ వచ్చింది. ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయడంతో పోలీసు యూనిఫామ్​లో కనిపించిన వ్యక్తి తాను పూణే నుంచి యాంటీ టెర్రరిజం స్క్వాడ్ అధికారినని పరిచయం చేసుకున్నాడు.

వీడియో కాల్​లో బెదిరింపులు : నలుగురు ఉగ్రవాదులను అరెస్ట్ చేయగా వారి వద్ద నుంచి హరినాథ్​కు చెందిన ఏటీఎం కార్డు స్వాధీనం చేసుకున్నామని సైబర్ నేరగాళ్లు వృద్ధులను బెదిరించారు. హరినాథ్ కుటుంబాన్ని డిజిటల్‌గా అరెస్ట్ చేస్తున్నామంటూ హంగామా చేసారు. బాధితులు చిలకలపూడి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. సైబర్ నేరగాళ్లు హరినాథ్​ను వీడియో కాల్​లో బెదిరింపులు గురి చేస్తున్న సమయంలో చిలకలపూడి సీఐ షేక్ అబ్దుల్ నబీ వీడియో కాల్​లోకి వచ్చారు. అసలు పోలీసుల ప్రవేశంతో సైబర్ నేరగాళ్లు వీడియో కాల్ కట్ చేసారు. ఎవరైనా పోలీసుల పేరుతో వీడియో కాల్​లో వేధిస్తే డయల్ 112కు సమాచారం ఇవ్వాలని పోలీసులు కోరుతున్నారు.

డిజిటల్ అరెస్ట్ నుంచి కాపాడిన పోలీసులు : కొద్దిరోజుల కిందటే కృష్ణా జిల్లాల్లోనే ఉయ్యూరు టౌన్ పోలీసులు ఇద్దరు వృద్ధులను డిజిటల్ అరెస్ట్ నుంచి కాపాడారు. గతంలో అకౌంటెంట్​గా, టీచర్​గా పనిచేసి రిటైర్ అయిన కోటా శివశంకర్ (70) ఆయన భార్య ఇద్దరు ఉయ్యూరులోని ఏజీ అండ్ ఎస్జీ కాలేజ్ సమీపంలో నివాసం ఉంటున్నారు. వీరికి ఈనెల 18వ తేదీ ఉదయం 11 గంటల సమయంలో ముంబై క్రైమ్ బ్రాంచ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నా, మీ ఆధార్ కార్డు ద్వారా రూ. 25 లక్షల మనీలాండరింగ్​ జరిగిందని ఓ ఫోన్​ కాల్ వచ్చింది.

రియల్ పోలీసులను చూసిన ఫేక్ పోలీస్: అనంతరం దీనికి సంబంధించి మీపై సుప్రీంకోర్టు నుంచి అరెస్ట్ వారెంట్ జారీ అయిందని చెప్పి సైబర్ మోసగాడు అన్నాడు. అంతేకాకుండా సుప్రీంకోర్టు జడ్జిగా ఒకరిని వీడియో కాల్ మాట్లాడించి బ్యాంక్ అకౌంట్​ల వివరాలు, స్థిర చరాస్తులు వివరాలన్నీ ఇవ్వాలని ఈ విషయాలు ఎవరికీ చెప్పకూడదని చెబితే వెంటనే లోకల్ పోలీస్ వారు వచ్చి అరెస్ట్ చేసి ముంబై పంపిస్తారని భయభ్రాంతులకు గురి చేశారు.

అయితే కృష్ణా జిల్లా ఎస్పీ విద్యాసాగర్ నాయుడు ఆదేశాల మేరకు విస్తృతంగా జరిగిన సైబర్ నేరాల అవగాహన కార్యక్రమాల్లో భాగంగా గతంలో ఉయ్యూరులో చేపట్టిన కార్యక్రమాల వల్ల కొద్దిపాటి అవగాహన కలిగి ఉన్న ఈ వృద్ధులు వెంటనే స్థానిక స్టేషన్ ఆఫీసర్ వీవీ రామారావుకు సమాచారం అందించారు. దాంతో ఆయన ఉన్నతాధికారులకు సమాచారం తెలియపరిచి వెంటనే అక్కడ చేరుకుని కొద్దిసేపు జరుగుతున్నది అంతా గమనించి ముంబై క్రైమ్ బ్రాంచ్ ఎస్పీగా చెప్పబడిన నకిలీ వ్యక్తి స్క్రీన్ మీదకు రాగానే అతనితో మాట్లాడటానికి ప్రయత్నించగా రియల్ పోలీసులను చూసిన ఫేక్ పోలీస్ వెంటనే లైన్ కట్ చేసి ఆఫ్​లైన్​కి వెళ్లిపోయారు.

కోటా శంకర్ దంపతులను సన్మానం : ఈ విషయం తెసులుకున్న కృష్ణా జిల్లా ఎస్పీ విద్యాసాగర్ నాయుడు కోటా శంకర్ దంపతులను నేడు సన్మానించారు. ఉయ్యూరు టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్​ను సందర్శించిన ఎస్పీ విద్యాసాగర్ నాయుడు ఇందులో భాగంగా గత వారం క్రితం డిజిటల్ అరెస్టు నుంచి తప్పించుకున్న వృద్ధ దంపతులను సన్మానించారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా డిజిటల్ అరెస్ట్​లపై అవగాహన సదస్సులు నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. జిల్లా పోలీసులు ఎప్పటికప్పుడు డిజిటల్ అరెస్టులపై ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్నారని వెల్లడించారు.

