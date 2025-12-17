ఉద్గం పథకంలో డబ్బులు తీసుకొమ్మని లింక్ వచ్చిందా? - అయితే జాగ్రత్త
ఉద్గం పథకానికి ఎసరు పెడుతున్న నేరగాళ్లు - వాట్సప్కు మెసేజ్లు, లింక్లు పంపుతూ మోసాలకు ప్రయత్నాలు - బారినపడితే ఈ టోల్ఫ్రీ నంబర్కు ఫోన్ చేయండి
Published : December 17, 2025 at 4:41 PM IST
Cyber Criminals Who Want to Steal Money : సైబర్ మోసగాళ్లకు అడ్డు అదుపు లేదు. మోసాలను పటిష్టం చేసి, నూతన విధానాలను అమల్లోకి తీసుకొచ్చినప్పటికీ ఇంకో మార్గాన్ని వెతుక్కొంటూ ముందుకొస్తున్నారు. మోసాలను అదుపు చేయాలని భావించిన పరిష్కార మార్గాలు దొరకట్లేదు. మొన్నటి వరకు సైబర్ నేరగాళ్లు బ్యాంకులు, నాన్ బ్యాంకింగ్ సంస్థల(ఎన్బీఎఫ్సీ)పేర్లతో డబ్బు కాజేసే పనులు జరిగాయి. ఇపుడు మళ్లీ రూటు మార్చేసారు. రిజర్వు బ్యాంకు ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) పేరుతో డబ్బును దోచుకోవడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఈ మధ్య కాలంలో ఆర్బీఐ తీసుకువచ్చిన ఉద్గం పథకానికే ఎసరు పెట్టారు. దీనిని మంచి అవకాశంగా మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.
అన్క్లెయిమ్డ్ డిపాజిట్ల కోసమంటూ వివరాలు సేకరించి, మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇప్పుడిప్పుడే ఈ తరహా మోసాలపై ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయని, ఆర్బీఐ అధికారులు కాల్స్ చేసి ఎలాంటి వివరాలు సేకరించరనే విషయాన్ని ప్రజలు గుర్తించాలని సైబర్క్రైమ్ పోలీసులు ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు.
ఉద్గం స్కీమ్ అంటే : క్లెయిమ్ చేయని బీమా పాలసీలు, బ్యాంకు డిపాజిట్లు, డెవిడెండ్లు,షేర్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ముగిసిన ఖాతాల్లోని మొత్తాన్ని తిరిగి పొందేలా కేంద ప్రభుత్వం ఉద్గం కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. దీని ప్రధాన ఉద్దేశం 'మీ ధనం - మీ హక్కు' పేరుతో కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రారంభించారు. ఈ అవగాహన కార్యక్రమం అక్టోబరు నుంచి డిసెంబర్ వరకు కొనసాగుతుంది. 2026 సెప్టెంబర్ 30 వరకు అమలులో ఉంటుంది.
ఆర్బీఐ ఉద్గం పథకాన్ని రెండు నుంచి పది సంవత్సరాల వరకు ఉపయోగంలో లేని బ్యాంకు ఖాతాల్లోని డబ్బును క్లెయిమ్ చేసుకోవడానికి ఆరంభించింది. మీరేగనుక మీ ఖాతా నుంచి మొత్తాన్ని తీసుకోవాలనుకుంటే సంబంధించిన బ్యాంకుకు వెళ్లి కేవైసీ పత్రాలను అందజేయాలి. దాంతో మీ నగదును మీరు తీసుకోవచ్చు. అన్క్లెయిమ్డ్ డిపాజిట్లపై అందరికీ సరైన అవగాహన రావడానికి ఆర్బీఐ సందేశాలు పంపిస్తుంది. పత్రికలు, సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం చేస్తోంది.
ఇలా మోసాలు చేస్తున్నారు : సైబర్ మోసగాళ్లు కూడా ఆర్బీఐ మాదిరిలానే ఎస్ఎంఎస్లు, లింకులను ఫోన్లకు పంపిస్తున్నారు. తెలిసి, తెలియక క్లిక్ చేస్తే నకిలీ వెబ్సైట్ ద్వారా వ్యక్తిగత వివరాలతోపాటు యాక్టివ్లో ఉన్న ఖాతా వివరాలు సేకరిస్తున్నారు. ఓ బ్యాంకు నుంచి మాట్లాడుతున్నామంటూ ఖాతాలదారుల యూజర్ ఐడీలు, పాస్వర్డ్లు, ఓటీపీలు అడిగి డబ్బంతా దోచేస్తున్నారు. కొన్నిసార్లు బ్యాంకు ఖాతాలు, క్రెడిట్ కార్డు లావాదేవీలు అనుమానస్పదంగా అనిపిస్తున్నాయంటూ ఆధారాలున్నాయని బెదిరింపులు చేస్తారు. ఇంకో రెండు గంటల్లో మీ ఖాతాలను బ్లాక్ చేస్తామని ఇబ్బందులు పెడతారు.
ఇంకా ఏవైనా విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే 9 ప్రెస్ చేయాలని వాయిస్ కాల్ వస్తోంది. ఒకవేళ చేస్తే సైబర్ నేరగాళ్లు లైన్లోకి వచ్చి కొత్త కొత్త కారణాలతో డబ్బు కొట్టేస్తారు.
ఫిర్యాదు చేయండిలా : క్లెయిమ్ చేయని డిపాజిట్ల కోసం వెబ్సైట్లను నమ్మకూడదు. నేరుగా సంబంధించిన శాఖకు వెళ్లి తెలుసుకోవడం మేలు. ఒకవేళ సైబర్ నేరగాళ్లకు చిక్కి మోసపోతే ఆలస్యం చేయకుండా 1930 టోల్ఫ్రీ, www.cybercrime.gov.in ద్వారా ఫిర్యాదు చేయాలి.
జాగ్రత్తలు పాటించండి :
- గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు, సంస్థల పేరుతోగానీ ఫోన్, వాట్సప్కు ఏవైనా లింక్లు వస్తే వాటిని క్లిక్ చేయరాదు.
- ఒక్కసారి పాన్కార్డు నంబరు వచ్చాక జీవితకాలం అదే ఉంటుంది. దానిని అప్డేట్ చేయడం ఉండదు.
- బ్యాంకు ఖాతాలతో పాన్కార్డు అనుసంధాలించాలని ఫోన్ వస్తే సంబంధిత బ్యాంకుకు నేరుగా వెళ్లి అధికారులను సంప్రదించండి.
- ఫోన్లో అడిగితే ఎలాంటి ఓటీపీలు చెప్పకూడదు.
