సైబర్ నేరగాళ్ల కొత్త ప్లాన్ - 'నో' అని రిప్లై ఇచ్చినా మీ బ్యాంకు ఖాతా ఖాళీ
CP Sajjanar On Cyber Frauds : వాట్సప్ సందేశాలకు 'నో' అని రిప్లై ఇస్తే బ్యాంక్ ఖాతాలను దోచుకుంటున్నారని హైదరాబాద్ సీపీ వీసీ సజ్జనర్ హెచ్చరించారు.
Published : October 13, 2026 at 11:05 AM IST
CP Sajjanar On Cyber Frauds : మారుతున్న టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా సైబర్ నేరగాళ్లు ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతున్నారు. రోజుకో కొత్త రీతిలో మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఓటీపీలు లేకుండా, లింకులను క్లిక్ చేయకుండానే ఖాతాలోని నగదును కాజేస్తున్నారు. నిరంతరం సైబర్ నేరగాళ్లపై నిఘా ఉంచినా, ప్రజల్లో అవగాహన కల్పిస్తున్నా నేరగాళ్లు రోజుకో కొత్త మార్గంలో ప్రజల కష్టార్జితాన్ని దోచుకుంటున్నారు. విదేశీ నంబర్ల నుంచి వాట్సప్నకు మెసేజ్లు పంపి, బ్యాంకు ఖాతాలను ఖాళీచేస్తున్నారని హైదరాబాద్ సీపీ వీసీ సజ్జనర్ హెచ్చరించారు. బాధితులు ఓటీపీలు షేర్ చేసినా, లింక్లను క్లిక్ చేసినా, సైబర్ నేరగాళ్ల నుంచి వాట్సాప్ ద్వారా వచ్చిన మెసేజ్లకు కేవలం నో (No) అని సమాధానం ఇచ్చినా నష్టపోయే ప్రమాదం ఉందని అప్రమత్తం చేశారు.
ఎలా మోసాలు చేస్తున్నారంటే?
గుర్తుతెలియని, అంతర్జాతీయ ఫోన్ నంబర్ల నుంచి బాధితుల వాట్సప్ నంబరుకు సందేశాలు పంపుతారు. మీ బ్యాంకు ఖాతా నుంచి కొంత సొమ్ము డెబిట్ అయిందని, నేరగాళ్లు నకిలీ మెసేజ్లు పంపుతారు. వీటిని చూసి బాధితులు ఆందోళన చెందుతారు. ఈ పరిస్థితులను సైబర్ నేరగాళ్లు తమకు అనుకూలంగా మార్చుకుంటారు. 'ఈ లావాదేవీని మీరు చేయకుంటే నో అని రిప్లై ఇవ్వండి' అని ఇంకో మెసేజ్ పెడతారు. నగదు కోల్పోయామనే బాధలో ఉన్న వ్యక్తులు, పూర్తి సమాచారం తెలుసుకోకుండా వెంటనే 'నో' అని రిప్లై ఇస్తున్నారు. దీంతో వెంటనే వారి ఖాతాలోని సొమ్మంతా క్షణాల్లో మాయమవుతోంది.
'నో' అని పంపగానే లింక్ యాక్టివేట్
ఈ తరహా ఆన్లైన్ మోసాలను సాంకేతిక భాషలో 'ఆటో ఎగ్జిక్యూషన్ ఫైల్ అటాక్' అంటారని సజ్జనార్ పేర్కొన్నారు. రెండోసారి పంపించే మెసేజ్లో పైకి కనిపించని (హిడెన్) లింక్స్ ఉంటాయని, వాటికి మాల్వేర్ స్క్రిప్ట్లు ఉంటాయన్నారు. మనం వాటికి సమాధానంగా 'నో' అని పంపిస్తే అవి యాక్టివేట్ అవుతాయని వివరించారు. ఆపై బాధితుల ఫోన్ను నేరగాళ్లు సులువుగా హ్యాక్ చేస్తారని వెల్లడించారు. ఆపై బ్యాంకు ఖాతాలోని సొమ్మును సులువుగా కాజేస్తారని పేర్కొన్నారు.
"తెలియని నంబర్ల నుంచి బ్యాంకు ఖాతా సొమ్ము డెబిట్ అయ్యిందంటూ సందేశం పంపుతారు. ఒక వేళ మీరు కాకపోతే 'నో' అని రిప్లై ఇవ్వమంటారు. కంగారులో 'నో' అని రిప్లై ఇస్తే ఫోన్ హ్యాక్ చేస్తారు. ఆపై బ్యాంకు ఖాతాలోని సొమ్మును ఖాళీ చేస్తారు. ఇలాంటి సందేశాలకు రిప్లై ఇవ్వొద్దు. ఆ నంబర్లను బ్లాక్ చేయాలి" - వీసీ సజ్జనర్, హైదరాబాద్ సీపీ
'ఎస్, నో' సందేశాలు పంపితో బ్లాక్ చేయండి
ఈ విషయాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని తెలియని ఫోన్ నంబర్ల నుంచి బ్యాంకులకు సంబంధించిన లావాదేవీల పేరిట సందేశాలు వస్తే అవి సైబర్ నేరగాళ్లకు సంబంధించినవి కావొచ్చని సీపీ అన్నారు. వీటికి స్పందించకపోవడమే మేలని సూచించారు. 'ఎస్, నో' వంటి పదాలను పంపే సంబంధిత నంబర్లను బ్లాక్ చేయాలని చెప్పారు. అనుమానం ఉంటే అధికారిక కస్టమర్ కేర్ నంబరుకు ఫోన్ చేసి పూర్తి వివరాలను నిర్ధారించుకోవాలన్నారు. మోసపోయినట్టు గుర్తిస్తే 1930 నంబరుకు కాల్ చేయాలని లేదా cybercrime.gov.in లో గంట వ్యవధిలోపు ఫిర్యాదు చేయాలని వివరించారు.
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