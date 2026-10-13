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సైబర్​ నేరగాళ్ల కొత్త ప్లాన్​ - 'నో' అని రిప్లై ఇచ్చినా మీ బ్యాంకు ఖాతా ఖాళీ

CP Sajjanar On Cyber Frauds : వాట్సప్ సందేశాలకు 'నో' అని రిప్లై ఇస్తే బ్యాంక్​ ఖాతాలను దోచుకుంటున్నారని హైదరాబాద్​ సీపీ వీసీ సజ్జనర్ హెచ్చరించారు.

CP Sajjanar On Cyber Frauds
వీసీ సజ్జనర్​, హైదరాబాద్​ సీపీ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 13, 2026 at 11:05 AM IST

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CP Sajjanar On Cyber Frauds : మారుతున్న టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా సైబర్​ నేరగాళ్లు ఎప్పటికప్పుడు అప్​డేట్​ అవుతున్నారు. రోజుకో కొత్త రీతిలో మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఓటీపీలు లేకుండా, లింకులను క్లిక్​ చేయకుండానే ఖాతాలోని నగదును కాజేస్తున్నారు. నిరంతరం సైబర్ నేరగాళ్లపై నిఘా ఉంచినా, ప్రజల్లో అవగాహన కల్పిస్తున్నా నేరగాళ్లు రోజుకో కొత్త మార్గంలో ప్రజల కష్టార్జితాన్ని దోచుకుంటున్నారు. విదేశీ నంబర్ల నుంచి వాట్సప్​నకు మెసేజ్​లు పంపి, బ్యాంకు ఖాతాలను ఖాళీచేస్తున్నారని హైదరాబాద్​ సీపీ వీసీ సజ్జనర్​ హెచ్చరించారు. బాధితులు ఓటీపీలు షేర్​ చేసినా, లింక్​లను క్లిక్​ చేసినా, సైబర్​ నేరగాళ్ల నుంచి వాట్సాప్​ ద్వారా వచ్చిన మెసేజ్​లకు కేవలం నో (No) అని సమాధానం ఇచ్చినా నష్టపోయే ప్రమాదం ఉందని అప్రమత్తం చేశారు.

ఎలా మోసాలు చేస్తున్నారంటే?

గుర్తుతెలియని, అంతర్జాతీయ ఫోన్​ నంబర్ల నుంచి బాధితుల వాట్సప్​ నంబరుకు సందేశాలు పంపుతారు. మీ బ్యాంకు ఖాతా నుంచి కొంత సొమ్ము డెబిట్​ అయిందని, నేరగాళ్లు నకిలీ మెసేజ్​లు పంపుతారు. వీటిని చూసి బాధితులు ఆందోళన చెందుతారు. ఈ పరిస్థితులను సైబర్​ నేరగాళ్లు తమకు అనుకూలంగా మార్చుకుంటారు. 'ఈ లావాదేవీని మీరు చేయకుంటే నో అని రిప్లై ఇవ్వండి' అని ఇంకో మెసేజ్​ పెడతారు. నగదు కోల్పోయామనే బాధలో ఉన్న వ్యక్తులు, పూర్తి సమాచారం తెలుసుకోకుండా వెంటనే 'నో' అని రిప్లై ఇస్తున్నారు. దీంతో వెంటనే వారి ఖాతాలోని సొమ్మంతా క్షణాల్లో మాయమవుతోంది.

'నో' అని పంపగానే లింక్​ యాక్టివేట్​

ఈ తరహా ఆన్​లైన్​ మోసాలను సాంకేతిక భాషలో 'ఆటో ఎగ్జిక్యూషన్​ ఫైల్​ అటాక్'​ అంటారని సజ్జనార్​ పేర్కొన్నారు. రెండోసారి పంపించే మెసేజ్​లో పైకి కనిపించని (హిడెన్​) లింక్స్​ ఉంటాయని, వాటికి మాల్​వేర్​ స్క్రిప్ట్​లు ఉంటాయన్నారు. మనం వాటికి సమాధానంగా 'నో' అని పంపిస్తే అవి యాక్టివేట్​ అవుతాయని వివరించారు. ఆపై బాధితుల ఫోన్​ను నేరగాళ్లు సులువుగా హ్యాక్​ చేస్తారని వెల్లడించారు. ఆపై బ్యాంకు ఖాతాలోని సొమ్మును సులువుగా కాజేస్తారని పేర్కొన్నారు.

"తెలియని నంబర్ల నుంచి బ్యాంకు ఖాతా సొమ్ము డెబిట్​ అయ్యిందంటూ సందేశం పంపుతారు. ఒక వేళ మీరు కాకపోతే 'నో' అని రిప్లై ఇవ్వమంటారు. కంగారులో 'నో' అని రిప్లై ఇస్తే ఫోన్ హ్యాక్​ చేస్తారు. ఆపై బ్యాంకు ఖాతాలోని సొమ్మును ఖాళీ చేస్తారు. ఇలాంటి సందేశాలకు రిప్లై ఇవ్వొద్దు. ఆ నంబర్లను బ్లాక్​ చేయాలి" - వీసీ సజ్జనర్​, హైదరాబాద్​ సీపీ

'ఎస్​, నో' సందేశాలు పంపితో బ్లాక్​ చేయండి

ఈ విషయాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని తెలియని ఫోన్ నంబర్ల నుంచి బ్యాంకులకు సంబంధించిన లావాదేవీల పేరిట సందేశాలు వస్తే అవి సైబర్​ నేరగాళ్లకు సంబంధించినవి కావొచ్చని సీపీ అన్నారు. వీటికి స్పందించకపోవడమే మేలని సూచించారు. 'ఎస్​, నో' వంటి పదాలను పంపే సంబంధిత నంబర్లను బ్లాక్​ చేయాలని చెప్పారు. అనుమానం ఉంటే అధికారిక కస్టమర్​ కేర్​ నంబరుకు ఫోన్​ చేసి పూర్తి వివరాలను నిర్ధారించుకోవాలన్నారు. మోసపోయినట్టు గుర్తిస్తే 1930 నంబరుకు కాల్​ చేయాలని లేదా cybercrime.gov.in లో గంట వ్యవధిలోపు ఫిర్యాదు చేయాలని వివరించారు.

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TAGGED:

CYBER CRIME ALERT TELUGU
CYBER FRAUD ON WHATSAPP
సైబర్​ నేరాలపై సజ్జనార్​ సూచన
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CP SAJJANAR ON CYBER FRAUDS

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