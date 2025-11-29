ETV Bharat / state

వైద్యుడి నుంచి ఏకంగా రూ.14.61 కోట్లు - రాష్ట్ర చరిత్రలోనే అతిపెద్ద సైబర్​ మోసం

ఫేస్​బుక్ మెసేంజర్​లో మహిళతో వైద్యుడికి పరిచయం - ఆమె మాటలు నమ్మి రూ.కోట్లలో పెట్టుబడులు - విత్​ డ్రా కోసం మరిన్ని డబ్బులు డిమాండ్​ చేయడంతో మోసాన్ని గుర్తించిన డాక్టర్

Online Investment Scam
Online Investment Scam (ETV Bharat)
ETV Bharat Telangana Team

November 29, 2025

Online Investment Scam : సైబర్​ నేరాలు ఎప్పటికప్పుడు కొత్త పుంతలు తొక్కుతున్నాయి. సైబర్​ నేరగాళ్లు కొత్త దారులను వెతుక్కుంటూ సైబర్​ మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. సైబర్​ ముఠాల ఉచ్చుకు చదువుకోలేని వారు బలైతే వారికి ఇలాంటి విషయాలపై అవగాహన లేదు అని అర్థం చేసుకోవచ్చు. కానీ సైబర్​ నేరస్థుల మోసాలకు విద్యాధికులు సైతం బలవుతూనే ఉన్నారు. నకిలీ పెట్టుబడుల పేరిట జరిగిన మోసంలో తాజాగా ఓ వైద్యుడు ఏకంగా రూ.14.61 కోట్లను పోగొట్టుకున్నారు. ఒకే సైబర్​ మోసంలో ఇంత పెద్ద మొత్తంలో పోగొట్టుకున్న ఉదంతం రాష్ట్ర చరిత్రలోనే తొలిసారి కావడం గమనార్హం.

తెలంగాణ సైబర్​ సెక్యూరిటీ బ్యూరో (టీజీసీఎస్​బీ) నమోదు చేసిన కేసులోని వివరాల మేరకు, హైదరాబాద్​ ఎర్రగడ్డ ప్రేమ్​నగర్​కు చెందిన వైద్యుడిని గత ఆగస్టు 27న ఫేస్​బుక్​ మెసేంజర్​ ద్వారా మోనికా మాధవన్​ అనే పేరుతో ఓ మహిళ సంప్రదించింది. పెళ్లి పేరుతో మోసపోయానని, తన విడాకుల కేసు పెండింగ్​లో ఉందని ఆమె తన గోడును వెళ్లబోసుకుంది. అలా సంభాషణలు ప్రారంభించిన ఆమె మెల్లిగా టెలీగ్రామ్​ ఐడీ ద్వారా సంప్రదింపులు జరుపుదామని ప్రతిపాదించింది. అందుకు వైద్యుడు సైతం సమ్మతించడంతో వారిద్దరి మధ్య సంభాషణలు పెరిగాయి.

రూ.30 లక్షలు పెట్టుబడి : ఈ క్రమంలో తనకు షేర్​ ట్రేడింగ్​లో ఐదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉందని ఆమె చెప్పింది. సీఎంసీ మార్కెట్లలో రోజూ రూ.4-5 లక్షల మేర సంపాదిస్తున్నానని పేర్కొంది. తనలా ట్రేడింగ్​ చేసేందుకు పేరు రిజిస్టర్​ చేసుకోవాలని వెబ్​సైట్​ లింక్​ను వైద్యుడికి పంపించింది. అనంతరం రూ.30 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టాలంటూ సెప్టెంబరు 30న డాక్టర్​ను ఒప్పించింది. అందుకు వైద్యుడు కూడా అంగీకరించి రూ.30 లక్షలను ట్రేడింగ్​లో పెట్టాడు. మొదటి ట్రేడ్​లోనే రూ.8.6 లక్షల లాభం వచ్చినట్లు వైద్యుడి వర్చువల్​ ఖాతాలో కనిపించింది.

ఎలాగో లాభం వస్తుంది కదా అని ఈసారి రూ.10 కోట్ల మేర పెట్టుబడి పెట్టాలని వైద్యుడిపై ఆ మహిళ ఒత్తిడి తీసుకువచ్చింది. ఈ క్రమంలో వైద్యుడు తన ఖాతా నుంచి రూ.85 వేలు ఉపసంహరించుకునే అవకాశం కల్పించింది. దీంతో నమ్మకం కుదిరిన వైద్యుడు బ్యాంకు రుణాలతో పాటు స్నేహితుల వద్ద అప్పులు చేసి మరీ సుమారు రూ.14 కోట్ల మేర పెట్టుబడిగా పెట్టారు. అప్పుడు అతడి వర్చువల్​ ఖాతాలో రూ.34 కోట్ల మేర డబ్బులు ఉన్నట్లు చూపించింది.

వైద్యుడి అనుమానంతో అసలు విషయం బయటకు : వాటిని ఉపసంహరించేందుకు ప్రయత్నించగా, పన్ను కింద రూ.7.5 కోట్లు చెల్లించాలని చెప్పింది. అందుకు వైద్యుడు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయడంతో తన వాటాగా 50 శాతం పన్నును యూఎస్​డీటీ రూపంలో చెల్లిస్తానని, మిగిలిన రూ.3.75 కోట్లను చెల్లించాలని వైద్యుడికి మోనికా స్పష్టం చేసింది. ఆపై సీఎంసీ ప్రతినిధులు పంపించిన డాక్యుమెంట్లు అసంబద్ధంగా ఉండటంతో వైద్యుడికి ఒక్కసారిగా అనుమానం వచ్చింది. మోనికాను గట్టిగా నిలదీయడంతో ఆమె స్పందించడం మానేసింది. దీంతో తాను మోసపోయానని గ్రహించిన బాధితుడు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు గురువారం సైబర్​ క్రైమ్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

HYDERABAD CYBER FRAUD CASE
ఆన్​లైన్​ పెట్టుబడి మోసం
HYD DOCTOR IN NET CYBER CRIMINALS
HYDERABAD CYBER CRIME LATEST NEWS
ONLINE INVESTMENT SCAM

