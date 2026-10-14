స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడి పేరిట బురిడీ - రూ.5 కోట్లు కాజేసిన నేరగాళ్లు
Stock Investment Fraud Hyderabad : పెట్టుబడి పెడితే లాభాలొస్తాయన్నారు. దీనికోసం యాప్ డౌన్లోడ్ చేయించారు. ఆపై 16 విడతల్లో కోట్లలో సొమ్ముకాజేశారు. విషయం గ్రహించిన బాధితులు పోలీసులను ఆశ్రయించారు.
Published : October 14, 2026 at 2:38 PM IST
Stock Investment Fraud Hyderabad : సైబర్ నేరగాళ్ల ఉచ్చులో చిక్కుకుంటే క్షణాల వ్యవధిలో కోట్ల రూపాయలు మాయమవుతున్నాయి. స్టాక్ మర్కెట్ పెట్టుబడుల పేరిట లాభాలు చూపుతున్నారు. నిజమే అని నమ్మి అనేకమంది కోట్లలో సొమ్ము పోగొట్టుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే హైదరాబాద్లో స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడుల పేరిట సైబర్ నేరగాళ్లు ఇద్దరు వ్యక్తుల నుంచి రూ.5 కోట్లకుపైగా కాజేశారు.
16 విడతల్లో రూ. 2.85 కోట్లు బదిలీ
సైబరాబాద్ సైబర్ క్రైం పోలీసుల కథనం ప్రకారం మణికొండ ల్యాంకో హిల్స్కు చెందిన వై.గీత రసాయన శాస్త్రంలో పీహెచ్డీ చేసి టీచర్గా పనిచేస్తున్నారు. జూన్ నెలలో ఆమెకు ఓ మహిళ ఫోన్ చేసింది. స్టాక్ మార్కెట్ ట్రేడింగ్లో లాభాలు పొందవచ్చని నమ్మించింది. ఆపై ఓ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేయించి మొత్తం 16 విడతల్లో రూ. 2.85 కోట్లు తమ ఖాతాల్లోకి బదిలీ చేయించుకున్నారు. ఆ నకిలీ యాప్లో రూ. 4.14 కోట్ల వర్చువల్ లాభాలు చూపించారు. వాటిని విత్డ్రా చేసేందుకు మరో రూ. 80 లక్షలు చెల్లించాలని చెప్పడంతో ఆమె మోసపోయనట్లు గ్రహించారు. దీంతో ఈ నెల 11న పోలీసులకు పిర్యాదు చేశారు. ఆపై కేసులు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
లాభాలు వస్తున్నట్లు స్క్రీన్షార్ట్లు చూపి
మరో ఘటనలో నగరంలోని కర్మన్ఘాట్కు చెందిన వెంకటహరి వరప్రసాద్కు గ్రానైట్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది. అతడి వాట్సప్లో నాలెడ్జి హబ్ పేరిట ఓ గ్రూప్ ఉంది. దీనిలో హెచ్ఎస్బీసీ క్యాపిటల్ బ్యాంకునకు సంబంధించిన ఆన్లైన్ ట్రేడింగ్ సేవలను అందిస్తామంటూ అనన్య శర్మ, అమితాబ్ సురేంద్ర మల్హోత్రా పేరిట ఇద్దరు వ్యక్తులు పరిచయం అయ్యారు. పెట్టుబడి నిపుణులమంటూ ఆయనతో మాటలు కలిపారు. ఓ ట్రేడింగ్ యాప్ ద్వారా అతన్ని పెట్టుబడి పెట్టించారు. ఎప్పటిక్పపుడు పెద్ద ఎత్తున లాభాలు వస్తున్నట్లు ఆ గ్రూపులో స్క్రీన్షార్ట్లను పోస్టు చేసేవారు. దీనికి సంబంధించిన లాభాలను విత్డ్రా చేసుకునే సౌకర్యాన్ని కల్పించారు.
దీంతో వారిపై నమ్మకం పెంచుకున్న వరప్రసాద్ రూ. 2.32 కోట్ల వరకు పెట్టుబడులు పెట్టారు. అనంతరం విత్డ్రా చేసుకునేందుకు చేసిన అప్పీళ్లకు సరైన స్పందన రాలేదు. పైగా సర్వీస్ ట్యాక్స్ పేరిట మరింత సొమ్మును రాబట్టేందుకు అవతలి వ్యక్తులు యత్నించారు. దీంతో తాను మోసపోయనట్లు గ్రహించిన బాధితుడు ఎల్బీనగర్లోని మల్కాజిగిరి సైబర్క్రైమ్ పోలీస్స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు కేసు నమోదుచేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
ప్రకటనలను నమ్మి మోసపోవద్దు
అత్యాశ, భయం, నిర్లక్ష్యాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని సైబర్ నేరగాళ్లు రూ.కోట్లు కాజేస్తున్నారని పోలీసులు అంటున్నారు. గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు పంపే ఫైల్స్, లింకులను తెరవద్దని చెబుతున్నారు. ఉన్నతాధికారుల పేరుతో వాట్సాప్ సందేశాలు వస్తే నేరుగా ధ్రువీకరించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. సీబీఐ, ఈడీ అధికారులమంటూ డిజిటల్ అరెస్ట్ పేరుతో బెదిరిస్తే భయపడొద్దని చెబుతున్నారు. ఏ దర్యాప్తు సంస్థ కూడా ఆన్లైన్లో డబ్బులు డిమాండ్ చేయదని సోషల్ మీడియాలో కనిపించే భారీ లాభాల ప్రకటనలను నమ్మి గుర్తింపులేని ట్రేడింగ్ యాప్లలో పెట్టుబడులు పెట్టొద్దని సూచిస్తున్నారు.
సైబర్ మోసానికి గురైతే
బ్యాంకు లావాదేవీల సందేశాలను ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలించాలని అన్నారు. అనుమానాస్పద లావాదేవీలు కనిపిస్తే వెంటనే స్పందించాలని చెబుతున్నారు. ఒకవేళ సైబర్ మోసానికి గురైతే ఆలస్యం చేయకుండా 1930 నేషనల్ సైబర్ హెల్ప్లైన్కు ఫోన్ చేయాలి లేదా cybercrime.gov.in లో ఫిర్యాదు చేయాలని సూచిస్తున్నారు. అప్రమత్తత, ప్రజల జాగ్రత్తతోనే కేటుగాళ్లకు అడ్డుకట్ట వేయవచ్చని హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ వెల్లడించారు.
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