ఎల్పీజీ గ్యాస్ కొరత ఉందని దుష్ప్రచారం - తస్మాత్ జాగ్రత్త సైబర్ నేరగాళ్ల పన్నాగమే!
గ్యాస్ సిలిండర్ల బుకింగ్ పేరుతో కొత్త తరహా మోసాలకు తెరలేపిన సైబర్ కేటుగాళ్లు - గ్యాస్ బుకింగ్ చేసుకుంటున్న వారినే లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్న నేరగాళ్లు - జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్న సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు
Published : March 13, 2026 at 7:18 PM IST
Cyber Scams on LPG Cylinder Booking : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో దేశంలో వంట గ్యాస్ సరఫరాకు ఆటంకాలు ఏర్పడిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే దీన్ని సైబర్ కేటుగాళ్లు తమకు అనుకూలంగా మార్చుకుంటున్నారు. గ్యాస్ సిలిండర్ల బుకింగ్ పేరుతో కొత్త తరహా మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. గ్యాస్ కొరత ఉందనే పుకార్లను నమ్మి, త్వరగా సిలిండర్ కావాలని ప్రయత్నించే వారినే వీరు ప్రధాన లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారు. సైబర్ నేరగాళ్ల మోసాల పట్ల ప్రజలు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.
గ్యాస్ కనెక్షన్ కట్ అవుతుందని దుష్ప్రచారం : అంతర్జాతీయంగా ప్రతికూల పరిస్థితుల వల్ల గ్యాస్ సరఫరా నిలిచిపోతుందని తక్షణం బుక్ చేసుకుంటేనే సిలిండర్ లభిస్తుందని నమ్మబలికే అబద్ధపు ప్రచారాలను వాట్సాప్, ఎస్ఎంఎస్ల ద్వారా సైబర్ నేరగాళ్లు విస్తృతంగా పంపిస్తున్నారు. గ్యాస్ సబ్సిడీ ఆగిపోయింది. కేవైసీ అప్డేట్ చేయకపోతే మీ గ్యాస్ కనెక్షన్ కట్ అవుతుందని అంటూ ప్రజలను భయాందోళనకు గురిచేస్తున్నారు. ఈ సందేశాలతో పాటు పంపే నకిలీ వెబ్సైట్ లింకులే నేరగాళ్ల ప్రధాన ఆయుధాలుగా వాడుకుంటున్నారు. 'తక్షణమే సిలిండర్ డెలివరీ, అదనపు సిలిండర్లు లభ్యం' అంటూ సోషల్ మీడియాలో ఆకర్షణీయమైన ప్రకటనలు ఇచ్చి బురిడీ కొట్టిస్తున్నారని పోలీసులు గుర్తించారు.
వంట గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత ఉందన్న ఆందోళనను సైబర్ కేటుగాళ్లు తమకు అనుకూలంగా మార్చుకుంటున్నారు. గ్యాస్ బుకింగ్ కోసం ఆన్లైన్లో వెతికే అమాయకులే లక్ష్యంగా కొత్త తరహా మోసాలకు తెరతీశారు.
ఫేక్ నెంబర్లకు కాల్ చెయొద్దు : ఆన్లైన్లో ముందుగా డబ్బులు చెల్లిస్తేనే గ్యారెంటీగా గ్యాస్ సరఫరా చేస్తామని సైబర్ నేరగాళ్లు నమ్మబలుకుతారని హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ డీసీపీ అరవింద్ బాబు తెలిపారు. ఒకసారి డబ్బు పంపిన తర్వాత వారు ఫోన్ ఎత్తరని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. గ్యాస్ ఏజెన్సీ కస్టమర్ కేర్ నెంబర్ల కోసం గూగుల్లో వెతికినప్పుడు వచ్చే ఫేక్ నెంబర్లకు కాల్ చేస్తే, వారు మీ ఫోన్ను హ్యాక్ చేసి 'రిమోట్ యాక్సెస్' యాప్లను ఇన్స్టాల్ చేస్తారని చెప్పారు. సైబర్ నేరగాళ్ల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
అనుమాస్పద లింకులను క్లిక్ చేయకండి : సిలిండర్ బుకింగ్ లేదా ఆన్లైన్ చెల్లింపుల కోసం గ్యాస్ కంపెనీల అధికారిక వెబ్సైట్లను లేదా అధీకృత ఏజెన్సీలను మాత్రమే సంప్రదించాలని సూచిస్తున్నారు. ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్ల పేరుతో వచ్చే ఫోన్ కాల్స్ నమ్మి మీ బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు, ఓటీపీ, యూపీఐ పిన్ వంటివి సున్నిత సమాచారాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పంచుకోకూడదని చెబుతున్నారు. గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు పంపే అనుమానాస్పద లింకులను క్లిక్ చేయడం వల్ల వ్యక్తిగత, ఆర్థిక సమాచారం నేరగాళ్ల చేతికి చిక్కుతుందని పోలీసులు గుర్తు చేశారు. యుద్ధం వల్ల గ్యాస్ కొరత ఏర్పడిందనే పుకార్లను నమ్మే ముందు ప్రభుత్వ అధికారిక ప్రకటనలను గమనించాలని హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ అరవింద్ బాబు వెల్లడించారు.
"మనకు ప్రస్తుతం ఎల్పీజీ గ్యాస్ కొరత భయం అనేది ఉంది. దీన్ని కూడా సైబర్ నేరగాళ్లు అనుకూలంగా మార్చుకునే అవకాశం ఉంది. గుర్తు తెలియని వ్యక్తుల నుంచి గ్యాస్ బుక్ చేస్తామని, తక్కువ టైంలో డెలీవరి అవుతుందని, తక్కువ ధరకే ఇస్తామని సందేశాలు వస్తే నమ్మకండి. నేరగాళ్లు ఏపీకే ఫైల్స్ లాంటి ప్రమాదకర లింక్స్ పంపవచ్చు" -అరవింద్ బాబు, హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ డీసీపీ
వెంటనే ఫిర్యాదు చేస్తే ఫలితం : ఏవరైనా ఇలా తెలిసి తెలియక సైబర్ మోసానికి గురైతే ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా తక్షణమే జాతీయ సైబర్ క్రైమ్ హెల్ప్లైన్ నెంబర్ 1930కి లేదా cybercrime.gov.in వెబ్సైట్లో ఫిర్యాదు చేయాలని పోలీసులు విజ్జప్తి చేస్తున్నారు. సైబర్ నేరాల్లో వెంటనే ఫిర్యాదు చేస్తే బాధితుల డబ్బును రికవర్ చేసే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందని పోలీసులు చెబుతున్నారు.
