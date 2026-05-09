డిజిటల్ అరెస్ట్ లేదని చెప్పినా వినడం లేదు - సైబర్ నేరగాళ్లకు లక్షల్లో సమర్పించుకుంటున్నారు!
సీబీఐ, ఈడీ పేరు చెబితేనే సామాన్యులకు హడల్ - ఇలాంటి కేసుల్లో ఇరుక్కుంటే జీవితాంతం ఇబ్బందే - దీన్నే ఆసరాగా చేసుకుని సైబర్ నేరగాళ్లు మోసాలు - అధికారుల పేర్లు చెప్పి భయపెట్టి బెదిరింపులు
Published : May 9, 2026 at 3:50 PM IST
Cyber Criminals Fake Officials Scam in Telangana : నేరాలపట్ల అప్రమత్తత కోసం చేసే ప్రచారాన్ని కూడా నేరగాళ్లు తమకు అనుకూలంగా మలచుకుంటున్నారు. అవగాహనతో వచ్చే భయాన్ని ఆయుధంగా మలచుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా వృద్ధులు, విశ్రాంత ఉద్యోగులను టార్గెట్ చేసుకుని కోట్లు కొల్లగొడుతున్నారు. అధికారుల పేరు చెప్పి అందినకాడికి దోచుకుంటున్నారు.ఇంతకీ వారు ఏం చెప్పి ప్రజలను భయపెడుతున్నారు? అమాయకపు ప్రజలను ఎలా దోచుకుంటున్నారు.?
మాఫియా డాన్లు ఉన్నారో లేదో తెలియదు గానీ వాళ్ల పేర్లు చెప్పి చాలా మంది పెద్దమొత్తంలో వసూళ్లకు పాల్పడుతుంటారు. ఎలా అంటే వాళ్ల పేరు చెబితే ప్రజలకు కలిగే భయాన్ని వాళ్లు వాడుకుంటారు. అలాగే సీబీఐ, ఈడీ, ముంబయి క్రైమ్ బ్రాంచ్, సైబర్ సెక్యూరిటీ సెల్ వంటి పేర్లు చెబితేనే ప్రజలు హడలిపోతారు. ఇలాంటి కేసుల్లో ఇరుక్కుంటే జీవితాంతం ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుందని భయపడిపోతుంటారు. సరిగ్గా దీన్నే సైబర్ నేరగాళ్లు క్యాష్ చేసుకుంటున్నారు. అధికారుల పేర్లు చెప్పి మరింత భయపెట్టి బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నారు. కేసుల్లో ఇరుక్కున్నారంటూ మాటలతో మభ్యపెట్టి, వీడియోకాల్స్తో బెదరగొట్టి కోట్లు కొల్లగొడుతున్నారు.
రాత్రి, పగలు తేడా లేకుండా వీడియో కాల్స్ : హైదరాబాద్లోని మాదాపూర్ కాకతీయ హిల్స్కు చెందిన ఓ విశ్రాంత ఉద్యోగికి ఏప్రిల్ 3న ఓ ఫోన్కాల్ వచ్చింది. తాము సీబీఐ అధికారులమంటూ అవతలివారు పరిచయం చేసుకున్నారు. మీరు ఉగ్రవాదులకు నిధులు సమకూర్చినట్లు మాకు సమాచారం ఉందని మీపై కేసు నమోదైందని చెప్పడంతో హడలిపోయాడు. ఉగ్రవాదులు, సీబీఐ పేరు చెప్పేసరికి ఆ వృద్ధుడు భయపడిపోయాడు. ఈ కేసులో మిమ్మల్ని నిందితుడిగా చేర్చడంతో విచారణ చేస్తున్నట్లు నమ్మించారు. ఈ కేసుతో తనకెలాంటి సంబంధంలేదని బాధితుడు చెప్పినా పట్టించుకోలేదు. వెంటనే వీడియోకాల్ చేయాలని చెప్పగా వాళ్లు చెప్పినట్లే బాధితుడు వీడియో కాల్ చేశాడు. నిజంగా మీరు ఏ తప్పు చేయకపోతే భయపడాల్సిన పనిలేదని మేము నీకు సహకరిస్తామని చెప్పారు. తాము చెప్పే వరకు వీడియోకాల్లోనే ఉండాలని, సుప్రీంకోర్టు నిబంధనల ప్రకారం ఇతరులతో మాట్లాడవద్దని హెచ్చరించారు.
రూ.1.90 కోట్లు వసూలు చేసిన సైబర్ నేరగాళ్లు : నగదు లావాదేవీ కేసు నేపథ్యంలో మీ ఖాతాలో ఉన్న డబ్బు మొత్తం మాకు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలని కోరతారు. ఈ కేసుతో మీకు సంబంధం లేదని తేలితే వడ్డీతో సహా తిరిగి ఇచ్చేస్తామని నమ్మబలుకుతారు. ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు విరమించుకోవాలని బంగారం తాకట్టు పెట్టి డబ్బు తీసుకురావాలని సూచిస్తారు. ఆ విధంగా బంగారం, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు తాకట్టు పెట్టించి సుమారు రూ. కోటీ 90 లక్షలు బదిలీ చేయించుకుంటారు. దాదాపు మూడువారాలపాటు ఆ విశ్రాంత ఉద్యోగిని హింసించారు. నిద్రకూడా పోనివ్వకుండా భయపెడుతూ డబ్బులు బదిలీ చేయించుకున్నారు.
ఎవరికీ చెప్పకండి అంటూ బెదిరింపులు : అదే విధంగా కాప్రాకు చెందిన ఓ వృద్ధుడికి మహిళ ఫోన్ చేసింది. తాము ట్రాయ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నామని చెప్పింది. మీ ఫోన్ నెంబరు నుంచి చట్ట విరుద్ధ వీడియోలు, సందేశాలు వెళ్లినందుకు ముంబయి క్రైమ్ బ్రాంచ్లో కేసు నమోదైందని బెదిరించింది. అలాగే మనీలాండరింగ్ కేసులోనూ మీ ప్రమేయం ఉన్నట్లు తేలిందని చెప్పగానే వృద్ధుడు మరింత భయపడ్డాడు. సాయం చేస్తామంటూ వీడియోకాల్లోకి తీసుకుని మాట్లాడి నమ్మించారు. ఇది జాతీయ భద్రతకు సంబంధించిన విషయమని ఎవరికీ చెప్పొద్దని చెప్పి రాత్రి, పగలు తేడా లేకుండా వీడియోకాల్స్ చేస్తూనే మొత్తం రూ.కోటి 16 లక్షలు కాజేశారు.
ఆ కాల్స్ను నమ్మొద్దని సూచనలు : డిజిటల్ అరెస్ట్ పేరుతో జరుగుతున్న మోసాలపట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సీబీఐ, ట్రాయ్, పోలీసుల పేరుతో వచ్చే కాల్స్ను నమ్మొద్దని సూచిస్తున్నారు. ఎలాంటి దర్యాప్తు అయినా అధికారులు ఫోన్ లేదా వీడియోకాల్ ద్వారా చేయరని, డబ్బులు బదిలీ చేయమని ఎప్పుడూ అడగరని చెప్పారు.
వృద్ధులు, విశ్రాంత ఉద్యోగులే టార్గెట్ - డిజిటల్ అరెస్ట్లతో రెచ్చిపోతున్న సైబర్ నేరగాళ్లు
'మహిళలను వేధించినందుకు మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తున్నాం' : వృద్ధులను భయపెడుతోన్న ఫోన్ కాల్