యువతి పేరుతో పరిచయం - సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి నుంచి రూ.81 లక్షలకుపైగా కాజేసిన కేటుగాళ్లు
కడప జిల్లా బద్వేల్ సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగిని మోసం చేసిన సైబర్ నేరగాళ్లు - ఉద్యోగి నుంచి రూ.81 లక్షలకుపైగా కాజేసిన కేటుగాళ్లు - ఫిర్యాదు చేయడంతో కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 29, 2026 at 2:53 PM IST
Software Employee Lost RS 81 Lakhs Due to Cyber Fraud: టెక్నాలజీ ఎప్పుడైతే అందుబాటులోకి వచ్చిందో, అంతకంటే ఎక్కువే దుర్వినియోగమవుతోంది. సులభంగా డబ్బు సంపాదించాలన్న అత్యాశతో ఎంతోమంది ఎదుటివారి బలహీనతలను, అమాయకత్వాన్ని సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో సమాజంలో సైబర్ నేరాలు క్రమంగా పెరిగిపోతున్నాయి. రోజుకో కొత్త దారితో నేరగాళ్లు రెచ్చిపోతున్నారు. సామాన్య ప్రజల దగ్గర నుంచి ఉద్యోగులు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు, రాజకీయ నేతలు సైతం సైబర్ నేరగాళ్ల చేతిలో మోతపోతున్నారు. ఈ సైబర్ నేరాల గురించి ఎన్నిసార్లు హెచ్చరించినా జనాల్లో మాత్రం ఎలాంటి మార్పులు రావడం లేదు.
మనుషుల్లో బలహీనతనే పెట్టుబడిగా చేసుకుని కొందరు రూ.కోట్లు కొల్లగొడుతున్నారు. డిజిటల్ అరెస్టు పేరుతో మోసాలు ఓ వైపు, వాట్సప్ నుంచి ‘న్యూడ్ వీడియో కాల్స్’ బెదిరింపులు మరోవైపు. ఇవి కాకుండా యువతుల పేర్లతో తెలిసిన వారమంటూ చాటింగ్లు చేసి వలపు వలతో మోసాలు చేస్తున్నారు. ముందుగా సోషల్ మీడియాల్లో అమ్మాయిల పేరుతో చాటింగ్ మొదలుపెడుతున్నారు. ఆ తర్వాత అతనిలో బలహీనతను గుర్తించి అందుకు తగినట్లుగా ఆపై వలపు వల విసురుతున్నారు.
తాజాగా సైబర్ మోసగాళ్ల ఉచ్చులో పడి ఓ సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి రూ.81 లక్షలకు పైగా పోగొట్టుకున్నాడు. వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాలోని బద్వేలు మండలంగూడెం గ్రామంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఊరుపిండి అశోక్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి చెన్నైలోని ఓ ప్రైవేట్ కంపెనీలో పని చేస్తున్నాడు. సోషల్ మీడియాలో ఓ యువతిగా పరిచయం చేసుకున్న సైబర్ నేరగాళ్లు పలు దఫాలుగా అశోక్ నుంచి డబ్బు కాజేశారు. మొత్తం రూ.81.67 లక్షలు కోల్పోయినట్లు అశోక్ తెలిపాడు. ఈ ఘటనపై బద్వేలు పట్టణ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు సీఐ రామకృష్ణ తెలిపారు.
ఆన్లైన్ మోసాలపై సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నా: సైబర్ మోసాలపై ప్రజలను ఎప్పటికప్పుడు అప్రమత్తం చేస్తున్నామని పోలీసు అధికారులు చెబుతున్నారు. ఆన్లైన్ మోసాలపై సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నామని, వాట్సప్ గ్రూపుల్లోనూ ప్రచారం చేస్తున్నామని అంటున్నారు. అమ్మాయిలతో మాట్లాడించి హానీట్రాప్ చేయడం వంటివి జరుగుతున్నాయని, జనం వాటికి దూరంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. డబ్బులు వస్తాయని ఎవరైనా ఆన్లైన్లో మాటలు కలిపినా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉచ్చుల్లో చిక్కుకోవద్దని హెచ్చరిస్తున్నారు. సైబర్ నేరగాళ్ల వలలో చిక్కుకోవద్దని, ఒక వేళ మోసపోయినా వెంటనే తేరుకుని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయాలని సూచిస్తున్నారు.
