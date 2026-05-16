ఎస్ఆర్హెచ్-ఆర్సీబీ మ్యాచ్పై సజ్జనార్ రియాక్షన్
అభిమానుల క్రేజ్ను ఆసరాగా చేసుకుని రెచ్చిపోతున్న నేరగాళ్లు - తక్కువ ధరకే ఐపీఎల్ టికెట్లు ఇస్తామంటూ 'డిస్ట్రిక్ట్' యాప్ను పోలిన నకిలీ యాప్ సృష్టించిన సైబర్ నేరగాళ్లు - జాగ్రత్తగా ఉండాలన్న సీపీ
Published : May 16, 2026 at 1:49 PM IST
Cyber Frauds In the Name of IPL Tickets : క్రికెట్ అభిమానుల్లో ఐపీఎల్ మ్యాచ్లకు ఉండే క్రేజ్ మాటల్లో చెప్పలేనిది. దీనిని ఆసరాగా తీసుకుని నేరగాళ్లు కొత్త తరహా మోసాలకు తెరలేపుతున్నారు. ఏకంగా ఐపీఎల్ టికెట్లు బుక్ చేసేందుకు వినియోగించే యాప్ను పోలీన నకిలీ యాప్లను సృష్టిస్తున్నారు. తక్కువ ధరలకే టికెట్టు అందజేస్తామంటూ వలలు విసిరుతున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే,
బుక్ చేశారు - కంగుతిన్నారు : క్రికెట్ అభిమాలకు పండగలాంటి ఐపీఎల్ సీజన్లో అభిమానుల క్రేజ్ని ఆసరాగా చేసుకుని కొందరు కేటుగాళ్లు మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఫేక్ యాప్స్, వెబ్ సైట్లతో దోపిడీకి తెరతీశారు. ఈ నెల 22న జరగనున్న సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగుళూరు మ్యాచ్కి సంబంధించి తక్కువ ధరకే ఐపీఎల్ టిక్కెట్లు ఇస్తామంటూ కొందరు కిలాడీలు సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రకటనలు విడుదల చేశారు. అచ్చం డిస్ట్రిక్ట్ యాప్ను పోలిన నకిలీ యాప్ను సైబర్ మోసగాళ్లు సృష్టించారు. దీంతో తక్కువ ధరకే టిక్కెట్లు వస్తాయని నమ్మి పలువురు క్రికెట్ అభిమానులు ఆ యాప్లో టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకున్నారు. పేమెంట్ చేసినప్పటికీ టిక్కెట్లు రాకపోవటంతో క్రికెట్ అభిమానులు కంగుతిన్నారు.
ఈ అంశంపై దృష్టి సారించిన పోలీసులు ఫేక్ లింకులను నమ్మవద్దని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. అలాంటి లింకులను క్లిక్ చేస్తే డబ్బులు గల్లంతయ్యే ప్రమాదం ఉందని అభిమానులకు సూచిస్తున్నారు. ఫేక్ యాప్స్, వెబ్సైట్లపై నిఘా పెట్టిన పోలీసులు అనుమానాస్పద లింకులు, యాప్స్పై వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. క్రికెట్ అభిమానులు అప్రత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు కోరారు.
క్రికెట్ అభిమానులు ఫేక్ యాప్స్ తో తస్మాత్ జాగ్రత్త!? Attention cricket fans: Stay alert, fake apps are on the prowl!— V.C. Sajjanar, IPS (@SajjanarVC_IPS) May 16, 2026
హైదరాబాద్ ఉప్పల్ స్టేడియం వేదికగా ఈనెల 22న జరగనున్న సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ , రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్ల మధ్య పోరుకు ఉన్న విపరీతమైన క్రేజ్ను సైబర్…
రంగంలోకి సీపీ సజ్జనార్ : హైదరాబాద్ ఉప్పల్ స్టేడియం వేదికగా ఈ నెల 22న సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్ల మధ్య మ్యాచ్ జరుగుతుందని వీసీ సజ్జనార్ పేర్కొన్నారు. ఈ రెండు జట్లకు ఉన్న విపరీతమైన క్రేజ్ను కొందరు కేటుగాళ్లు తమకు అనుకూలంగా మార్చుకుంటున్నారని ప్రస్తావించారు. మ్యాచ్ టికెట్ల కోసం అభిమానుల్లో ఉన్న డిమాండ్ను ఆసరాగా చేసుకుని నకిలీ వెబ్సైట్లను, నకిలీ యాప్లను తయారు చేస్తున్నారని వెల్లడించారు. వీటిని ఆధారంగా చేసుకుని టికెట్ల పేరుతో దోపికీకి తెరలేపుతున్నట్లు స్పష్టం చేశారు.
సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రస్తుతం ఐపీఎల్ టికెట్ల బుకింగ్కు సంబంధించిన అనేక ప్రకటనలు దర్శనమిస్తున్నాయని ఆయన అన్నారు. అయితే అధికారిక టికెటింగ్ భాస్వామి అయిన 'డిస్ట్రిక్ట్' యాప్ను పోలిన రంగు, లోగోలతో ఉన్న నకిలీ యాప్లను సృష్టించి తక్కువ ధరకే టికెట్లు ఇస్తామంటూ ఊరిస్తున్నారని వెల్లడించారు.
తక్కువ ధరకే వస్తుందని లింక్లపై క్లిక్ చేస్తే : అచ్చం అసలు యాప్ను తలపించేలా ఉన్న ఈ నకిలీ లింకులను క్లిక్ చేసి టికెట్లు బుక్ చేసుకోవద్దని హితవు పలికారు. బుక్ చేసుకుంటే మీ సొమ్ము గల్లంతవ్వం ఖాయమని హెచ్చరించారు. పేమెంట్ పూర్తయిన తర్వాత మ్యాచ్కు సంబంధించిన టికెట్ రాకపోగా, బాధితుల బ్యాంక్ వివరాలు కూడా సైబర్ నేరగాళ్ల వశమయ్యే ప్రమాదం పొంచిఉందని వెల్లడించారు. ఐపీఎల్ మ్యాచ్ చూడాలనే ఉత్సాహంతో సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రత్యక్షమయ్యే అనధికారిక లింకులను నమ్మి మోసపోవద్దని సూచించారు. మ్యాచ్ టికెట్లను కేవలం అధికారిక 'డిస్ట్రిక్ట్' వెబ్సైట్ లేదా అధికారిక యాప్ను మాత్రమే వినియోగించి టికెట్లు తీసుకోవాలని సూచించారు. తక్కువ ధరకే దొరుకుతుందని సామాజిక మాధ్యమాల్లో లింక్లపై క్లిక్ చేయొద్దన్నారు.
ఈ రకమైన నకిలీ యాప్లు, వెబ్ సైట్లపై నిఘా ఉంచామని వెల్లడించారు. ఎవరికైనా ఇలాంటి ఫేక్ యాప్స్, వెబ్సైట్లు గురించి సమాచారం తెలిస్తే వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయాలని కోరారు. ప్రజల కష్టార్జితాన్ని కేటుగాళ్లపాలు చేయకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలని క్రికెట్ ప్రియులకు విజ్ఞప్తి చేశారు.
