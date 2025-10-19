ఎమ్మెల్యేకు సైబర్ నేరగాళ్ల బురిడీ - డిజిటల్ అరెస్ట్ పేరుతో కోట్లు దోపిడీ
ముంబై సైబర్ క్రైం బ్రాంచ్ నుంచి గౌరవ్ శుక్లా పేరుతో ఫోన్ కాల్ - హరియాణా, ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని లఖ్నవూకు చెందిన సైబర్ నేరగాళ్లు
Published : October 19, 2025 at 3:23 PM IST|
Updated : October 19, 2025 at 4:29 PM IST
Cyber Criminals Cheated MLA in The Name of Digital Arrest : దేశంలో రోజురోజుకీ డిజిటల్ అరెస్టులు పెరిగిపోతూనే ఉన్నాయి. ఎన్నిసార్లు హెచ్చరించినా జనాల్లో మాత్రం మార్పు రావడం లేదు. తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచనలు చేసినా పెడచెవిన పెడుతున్నారు. రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు, బ్యాంక్ మేనేజర్లు, ఆన్లైన్ ట్రేడింగ్ ఉచ్చు, ఉద్యోగాల పేర్లతో యువతకు ఏర, ఇలా రకరకాల పేర్లు చెప్పి బాధితుల నుంచి డబ్బులు దోచుకుంటున్నారు. ఈ కేటుగాళ్లు ఈజీగా బురిడీ కొట్టిస్తున్నారు. ఇక ఈ కేసు విషయానికి వస్తే ఏకంగా ఓ ఎమ్మెల్యేను భయపెట్టి, కోట్లు కాజేశారు. అసలు ఏం జరిగిందంటే?
సైబర్ నేరగాళ్లు ఓ ఎమ్మెల్యేను డిజిటల్ అరెస్టు పేరుతో భయపెట్టారు. ఏకంగా రూ.1.07 కోట్లు కాజేశారు. బాధితుడి ఫిర్యాదుతో హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. ఏపీకి చెందిన ఆ ఎమ్మెల్యే ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లోని బంజారాహిల్స్లో ఉంటున్నారు. ఈ నెల 10న ముంబై సైబర్ క్రైం బ్రాంచ్ నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నామంటూ సైబర్ నేరగాళ్లు మాట్లాడారు. వారు గౌరవ్ శుక్లా పేరుతో ఆయనకు ఫోన్ కాల్ చేశారు. ముంబైలో మనీ లాండరింగ్ కింద ఆయనపై కేసు నమోదు అయిందని చెప్పారు. నమ్మించేందుకు యూనిఫాం వేసుకున్నారు. ఆ వ్యక్తి వీడియో కాల్లో బెదిరించాడు. నకిలీ ఆధార్, సిమ్ కార్డులతో బ్యాంకు ఎకౌంట్లు తెరిచి మనీ లాండరింగ్కు పాల్పడ్డారంటూ భయపెట్టాడు.
సైబర్ క్రైమ్ అధికారిగా మరో వ్యక్తి: అనంతరం తనను తాను సైబర్ క్రైమ్ అధికారి విక్రమ్గా పరిచయం చేసుకున్నాడు మరో వ్యక్తి. సీబీఐ నుంచి అరెస్టు వారెంట్ వచ్చింది అని వీడియో కాల్లో చూపించాడు. తమ విచారణకు సహకరించాలిని లేకుంటే అరెస్ట్ తప్పదంటూ బెదిరించారు. తన పరువు ప్రతిష్ఠలకు భంగం కలుగుతుందనే భయంతో ఆ ఎమ్మెల్యే ఈ నెల 10, 15 తేదీల మధ్య సైబర్ కేటుగాళ్ల ఖాతాలకు రూ.1.07 కోట్లు బదిలీ చేశారు. మీరు ఈ కేసు నుంచి బయటపడాలి అంటే కోర్టు నుంచి క్లియరెన్స్ సర్టిఫికెట్ ఇప్పింస్తామని మరో రూ.60 లక్షలు ఇవ్వాలని నేరగాళ్లు డిమాండ్ చేశారు.
దీంతో మోసపోయినట్లు గుర్తించి: మోసం పోయిన సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు ఎమ్మెల్యే ఫిర్యాదు చేశారు. హరియాణా, ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని లఖ్నవూకు చెందిన సైబర్ నేరగాళ్లు ఆయనను డిజిటల్ అరెస్టు పేరుతో భయపెట్టినట్టు దర్యాప్తులో పోలీసులు గుర్తించారు. వారికి బ్యాంకు అకౌంట్లు ఇచ్చి సహకరించింది ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాకు చెందిన ముగ్గురు అనుమానితులు. వారిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నట్టు సమాచారం. ఈ బ్యాంకు అకౌంట్లోని రూ.16 లక్షలను ఫ్రీజ్ చేసినట్టు తెలిసింది.
