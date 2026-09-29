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రూ.10 కోట్లు దోపిడీ - ఇంకా కావాలని అడగడంతో వెలుగులోకి సైబర్​ నేరం

తాజాగా 'డిజిటల్ అరెస్ట్' పేరుతో విజయవాడలో ఓ వృద్ధుడిని బెదిరించి ఏకంగా రూ.10 కోట్లు దోచుకున్నారు. ఈ భారీ సైబర్ మోసం ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో కలకలం రేపుతోంది.

Digital arrest scam in Vijayawada
విజయవాడలో 'డిజిటల్ అరెస్ట్' పేరుతో రూ.10 కోట్లు స్వాహా (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 8:53 PM IST

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Digital arrest scam in Vijayawada : సైబర్ నేరగాళ్లు రోజుకో కొత్త పంథాలో రెచ్చిపోతున్నారు. తాజాగా 'డిజిటల్ అరెస్ట్' పేరుతో విజయవాడలో ఓ వృద్ధుడిని బెదిరించి ఏకంగా రూ.10 కోట్లు దోచుకున్నారు. ఈ భారీ సైబర్ మోసం ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో కలకలం రేపుతోంది. బాధితుడి ఫిర్యాదుతో రంగంలోకి దిగిన సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు ముమ్మర దర్యాప్తు చేపట్టారు.

విజయవాడలోని గురునానక్ కాలనీకి చెందిన ఓ విశ్రాంత ఇంజినీర్‌కు వారం రోజుల కిందట ఓ ఫోన్ కాల్ వచ్చింది. అవతలి వ్యక్తులు తాము పోలీసులమని గంభీరంగా పరిచయం చేసుకున్నారు. బాధితుడి వివరాలను ఉపయోగించి, మీపై కేసులు ఉన్నాయని, విచారణలో భాగంగా 'డిజిటల్ అరెస్ట్' చేస్తున్నామని బెదిరించారు. ఈ కేసుల నుంచి బయటపడాలంటే తాము అడిగినంత డబ్బు ఇవ్వాలని భయాందోళనలకు గురిచేశారు. వారి మాటలు నమ్మిన ఆ వృద్ధుడు ఆందోళనకు గురయ్యాడు.

నాలుగు లావాదేవీల్లో పది కోట్లు బదిలీ : సైబర్ కేటుగాళ్ల బెదిరింపులకు భయపడిన విశ్రాంత ఇంజినీర్ వారు అడిగినంత డబ్బు ఇచ్చేందుకు అంగీకరించారు. కృష్ణలంకలోని కెనరా బ్యాంక్ బ్రాంచ్‌లో ఉన్న తన ఖాతా నుంచి నేరగాళ్లు చెప్పిన రెండు వేర్వేరు బ్యాంకు ఖాతాలకు నగదు బదిలీ చేశారు. ఇలా ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, ఏకంగా నాలుగు లావాదేవీల్లో పది కోట్ల రూపాయల భారీ మొత్తాన్ని బాధితుడు ఆ ఖాతాల్లో డిపాజిట్ చేశాడు.

మరింత డిమాండ్ : అతి సులువుగా రూ.10 కోట్లు దోచుకున్నప్పటికీ సైబర్ కేటుగాళ్ల దాహం తీరలేదు. బాధితుడిని మరింతగా భయపెట్టి ఇంకొంత నగదు జమ చేయాలని మళ్లీ డిమాండ్ చేశారు. పదే పదే డబ్బులు అడుగుతుండటంతో ఆ వృద్ధుడికి వారి వ్యవహారంపై అనుమానం వచ్చింది. వెంటనే అప్రమత్తమైన ఆయన, తాను సైబర్ మోసానికి గురయ్యానని గ్రహించి విజయవాడ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను ఆశ్రయించారు. తనకు జరిగిన మోసాన్ని వివరిస్తూ ఫిర్యాదు చేశారు.

రూ.7 కోట్లు ఫ్రీజ్ చేసిన పోలీసులు : రూ.10 కోట్ల భారీ మోసం జరగడంతో సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు వెంటనే అప్రమత్తమయ్యారు. ఫిర్యాదు అందిన వెంటనే బాధితుడి నివాసానికి చేరుకుని పూర్తి వివరాలు సేకరించారు. నేరగాళ్లు నగదు బదిలీ చేయించుకున్న బ్యాంకు ఖాతాల వివరాలను ఆరా తీశారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో వేగంగా స్పందించి, ఆ ఖాతాల్లో ఉన్న రూ.7 కోట్ల నగదును ఫ్రీజ్ చేశారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు, కేటుగాళ్ల మూలాలను పట్టుకునేందుకు లోతైన దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

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