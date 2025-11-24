తెలంగాణలో APK ఫైల్స్ అలజడి - మంత్రులు సహా వందల వాట్సాప్ గ్రూపుల హ్యాక్
రాష్ట్రంలో ఏపీకే ఫైల్స్ పేరుతో అలజడి సృష్టిస్తున్న సైబర్ నేరగాళ్లు - వాట్సాప్లో లింకు క్లిక్ చేయడంతో నేరగాళ్ల అధీనంలోకి వెళ్లిన ఖాతాదారుల ఫోన్లు
Published : November 24, 2025 at 8:07 AM IST
WhatsApp Hacked and Fake SBI Link : ఈ మధ్యకాలంలో సైబర్ నేరగాళ్లు రూట్ మార్చారు. వారు సామాన్యుల నుంచి ప్రజా ప్రతినిధుల వరకు ఎవరినీ వదలడం లేదు. అందరి ఫోన్లనూ హ్యాక్ చేస్తున్నారు. ఇటీవల ప్రజల్లో అవగాహన పెరిగి, ఓటీపీలు చెప్పకుండా జాగ్రత్త పడుతుండటంతో ఇప్పుడు డైరెక్టుగా మొబైల్ ఫోన్లనే హ్యాక్ చేస్తున్నారు.
తాజాగా తెలంగాణలో ఏపీకే ఫైల్స్ పేరుతో సైబర్ నేరగాళ్లు అలజడి సృష్టిస్తున్నారు. 'ఆధార్తో పాటు ఇతర నో యువర్ కస్టమర్ (కేవైసీ) వివరాలు అప్డేట్ చేసుకోని కారణంగా ఈ రోజు రాత్రి నుంచి మీ బ్యాంకు ఖాతా బ్లాక్ చేస్తున్నాం. వెంటనే ఈ కింద ఉన్న లింకును క్లిక్ చేసి వివరాలు అప్లోడ్ చేయండి' అని టీం ఎస్బీఐ పేరుతో ఆదివారం అనేక వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో సందేశాలు వచ్చాయి. ఎస్బీఐ అకౌంట్స్ ఉన్న చాలా మంది బ్లాక్ అవుతుందన్న భయంతో లింకుపై క్లిక్ చేశారు. అప్పటి నుంచే వారి మొబైల్స్ సైబర్ నేరగాళ్ల అధీనంలోకి వెళ్లాయి. ఆ తర్వాత సదరు ఫోన్లో ఉన్న ఇతర వాట్సాప్ గ్రూపుల్లోకి ఈ సందేశాన్ని పంపారు.
ఇలా గొలుసుకట్టుగా వేలాది ఫోన్లకు వెళ్లాయి. ఇందులో రాష్ట్ర మంత్రిత్వ శాఖల అధికారులు, మీడియా ప్రతినిధులతో ఏర్పాటు చేసుకున్న గ్రూపులతో పాటు స్నేహితులు, విద్యార్థుల గ్రూపులు కూడా ఉన్నాయి. ఫోన్లలోని సమాచారం సైబర్ నేరగాళ్లకు చేరడంతో చాలా మంది భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. పలువురు స్థానిక పోలీసులతో పాటు 1930కి కూడా ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు.
మంత్రుల వాట్సాప్ గ్రూప్ హ్యాక్ : రాష్ట్రంలోని మంత్రులకు సంబంధించిన మీడియా వ్యవహారాల వాట్సాప్ గ్రూప్ హ్యాక్ అయినట్టు తెలుస్తోంది. ఎస్బీఐ కేవైసీ పేరుతో ఏపీకే ఫైల్స్ను సైబర్ నేరగాళ్లు షేర్ చేస్తున్నారు. ఆధార్ అప్డేట్ చేసుకోవాలని సూచిస్తూ మంత్రుల శాఖలు పర్యవేక్షించే అధికారులు, జర్నలిస్టులకు ఎస్బీఐ పేరుతో మెసేజ్లు పంపినట్టు సమాచారం. ఈ ఏపీకే ఫైల్స్ను ఓపెన్ చేయొద్దని సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.
తక్షణమే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :
- పొరపాటుగా ఏపీకే ఫైల్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంటే, వెంటనే కొన్ని జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవడం మంచిది.
- మొదట ఇంటర్నెట్ డేటా ఆఫ్ చేసి, సెట్టింగ్స్లోని యాప్స్లోకి వెళ్లి సదరు ఏపీకే యాప్ను అన్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి.
- యాంటీ వైరస్ యాప్తో ఫోన్ను ఫుల్ స్కాన్ చేయాలి.
- బ్యాంకింగ్ యాప్లు, సోషల్ మీడియా అకౌంట్స్, ఈ-మెయిల్ అకౌంట్ పాస్వర్డులు వెంటనే మార్చాలి.
- మెసేజ్లు, కాల్ లాగ్, బ్యాంకు లావాదేవీలు, ఈ-మెయిల్ లాగిన్లలో అనుమానాస్పద యాక్టివిటీ ఉందేమో పరిశీలించాలి.
- ఒకవేళ మాల్వేర్ యాప్ అన్ఇన్స్టాల్ అవ్వకపోతే, ఫోన్ను సేఫ్ మోడ్లో రీస్టార్ట్ చేసి అన్ఇన్స్టాల్ చేయాలి.
- ఫోన్లో ఇంకా అనుమానాస్పద యాక్టివిటీ కనిపిస్తే డేటా బ్యాకప్ తీసుకొని ఫ్యాక్టరీ రీసెట్ చేయడం మంచిది.
- ఏదైనా మోసపోయినట్లు గ్రహిస్తే వెంటనే బ్యాంకు ఖాతా స్తంభింపజేయాలి. 1930 ఫోన్ చేసి ఫిర్యాదు చేయాలి.
ఇదేంటి శ్రీనివాసా! - ఒక్కరిని పిలిస్తే ఏకంగా 2 వేల మంది పలికారు
సజ్జనార్ ఫొటోలతో సైబర్ నేరగాళ్ల మోసాలు - స్పందించొద్దన్న హైదరాబాద్ సీపీ