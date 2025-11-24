ETV Bharat / state

తెలంగాణలో APK ఫైల్స్ అలజడి - మంత్రులు సహా వందల వాట్సాప్​ గ్రూపుల​​ హ్యాక్​

రాష్ట్రంలో ఏపీకే ఫైల్స్​ పేరుతో అలజడి సృష్టిస్తున్న సైబర్​ నేరగాళ్లు - వాట్సాప్​లో లింకు క్లిక్​ చేయడంతో నేరగాళ్ల అధీనంలోకి వెళ్లిన ఖాతాదారుల ఫోన్లు

WhatsApp Hacked and Fake SBi Link
WhatsApp Hacked and Fake SBi Link (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 24, 2025 at 8:07 AM IST

2 Min Read
WhatsApp Hacked and Fake SBI Link : ఈ మధ్యకాలంలో సైబర్​ నేరగాళ్లు రూట్​ మార్చారు. వారు సామాన్యుల నుంచి ప్రజా ప్రతినిధుల వరకు ఎవరినీ వదలడం లేదు. అందరి ఫోన్లనూ హ్యాక్ చేస్తున్నారు. ఇటీవల ప్రజల్లో అవగాహన పెరిగి, ఓటీపీలు చెప్పకుండా జాగ్రత్త పడుతుండటంతో ఇప్పుడు డైరెక్టుగా మొబైల్​ ఫోన్లనే హ్యాక్​ చేస్తున్నారు.

తాజాగా తెలంగాణలో ఏపీకే ఫైల్స్​ పేరుతో సైబర్​ నేరగాళ్లు అలజడి సృష్టిస్తున్నారు. 'ఆధార్​తో పాటు ఇతర నో యువర్​ కస్టమర్​ (కేవైసీ) వివరాలు అప్​డేట్​ చేసుకోని కారణంగా ఈ రోజు రాత్రి నుంచి మీ బ్యాంకు ఖాతా బ్లాక్​ చేస్తున్నాం. వెంటనే ఈ కింద ఉన్న లింకును క్లిక్​ చేసి వివరాలు అప్​లోడ్​ చేయండి' అని టీం ఎస్బీఐ పేరుతో ఆదివారం అనేక వాట్సాప్​ గ్రూపుల్లో సందేశాలు వచ్చాయి. ఎస్బీఐ అకౌంట్స్​ ఉన్న చాలా మంది బ్లాక్​ అవుతుందన్న భయంతో లింకుపై క్లిక్ చేశారు. అప్పటి నుంచే వారి మొబైల్స్​ సైబర్​ నేరగాళ్ల అధీనంలోకి వెళ్లాయి. ఆ తర్వాత సదరు ఫోన్​లో ఉన్న ఇతర వాట్సాప్​ గ్రూపుల్లోకి ఈ సందేశాన్ని పంపారు.

ఇలా గొలుసుకట్టుగా వేలాది ఫోన్లకు వెళ్లాయి. ఇందులో రాష్ట్ర మంత్రిత్వ శాఖల అధికారులు, మీడియా ప్రతినిధులతో ఏర్పాటు చేసుకున్న గ్రూపులతో పాటు స్నేహితులు, విద్యార్థుల గ్రూపులు కూడా ఉన్నాయి. ఫోన్లలోని సమాచారం సైబర్​ నేరగాళ్లకు చేరడంతో చాలా మంది భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. పలువురు స్థానిక పోలీసులతో పాటు 1930కి కూడా ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు.

మంత్రుల వాట్సాప్ గ్రూప్​ హ్యాక్​ : రాష్ట్రంలోని మంత్రులకు సంబంధించిన మీడియా వ్యవహారాల వాట్సాప్​ గ్రూప్​ హ్యాక్​ అయినట్టు తెలుస్తోంది. ఎస్బీఐ కేవైసీ పేరుతో ఏపీకే ఫైల్స్​ను సైబర్​ నేరగాళ్లు షేర్​ చేస్తున్నారు. ఆధార్​ అప్​డేట్​ చేసుకోవాలని సూచిస్తూ మంత్రుల శాఖలు పర్యవేక్షించే అధికారులు, జర్నలిస్టులకు ఎస్బీఐ పేరుతో మెసేజ్​లు పంపినట్టు సమాచారం. ఈ ఏపీకే ఫైల్స్​ను ఓపెన్​ చేయొద్దని సైబర్​ క్రైమ్​ పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.

తక్షణమే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :

  • పొరపాటుగా ఏపీకే ఫైల్​ ఇన్​స్టాల్​ చేసి ఉంటే, వెంటనే కొన్ని జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవడం మంచిది.
  • మొదట ఇంటర్​నెట్​ డేటా ఆఫ్​ చేసి, సెట్టింగ్స్​లోని యాప్స్​లోకి వెళ్లి సదరు ఏపీకే యాప్​ను అన్ ​ఇన్​స్టాల్​ చేయాలి.
  • యాంటీ వైరస్​ యాప్​తో ఫోన్​ను ఫుల్ ​స్కాన్​ చేయాలి.
  • బ్యాంకింగ్​ యాప్​లు, సోషల్​ మీడియా అకౌంట్స్​, ఈ-మెయిల్​ అకౌంట్​ పాస్​వర్డులు వెంటనే మార్చాలి.
  • మెసేజ్​లు, కాల్​ లాగ్​, బ్యాంకు లావాదేవీలు, ఈ-మెయిల్​ లాగిన్లలో అనుమానాస్పద యాక్టివిటీ ఉందేమో పరిశీలించాలి.
  • ఒకవేళ మాల్​వేర్​ యాప్​ అన్​ఇన్​స్టాల్​ అవ్వకపోతే, ఫోన్​ను సేఫ్ మోడ్​లో రీస్టార్ట్​ చేసి అన్​ఇన్​స్టాల్​ చేయాలి.
  • ఫోన్లో ఇంకా అనుమానాస్పద యాక్టివిటీ కనిపిస్తే డేటా బ్యాకప్​ తీసుకొని ఫ్యాక్టరీ రీసెట్​ చేయడం మంచిది.
  • ఏదైనా మోసపోయినట్లు గ్రహిస్తే వెంటనే బ్యాంకు ఖాతా స్తంభింపజేయాలి. 1930 ఫోన్​ చేసి ఫిర్యాదు చేయాలి.

ఇదేంటి శ్రీనివాసా! - ఒక్కరిని పిలిస్తే ఏకంగా 2 వేల మంది పలికారు

సజ్జనార్ ఫొటోలతో సైబర్ నేరగాళ్ల మోసాలు - స్పందించొద్దన్న హైదరాబాద్ సీపీ

