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జీవితకాలమంతా కష్టపడి సంపాదించి - క్షణకాలంలో పోగొట్టుకుంటున్నారు

వృద్ధులనే టార్గెట్ చేసి పెట్టుబడి పేరుతో మోసాలకు పాల్పడుతున్న నేరగాళ్లు - 19 నెలల్లో రూ.102.02 కోట్లు పోగొట్టుకున్న వృద్ధులు - హైదరాబాద్ సైబర్‌క్రైమ్‌ ఠాణాలో నమోదైన 403 కేసులు

Investment Fraud To Elderly Hyderabad
Investment Fraud To Elderly Hyderabad (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 10, 2026 at 9:26 AM IST

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Investment Fraud To Elderly Hyderabad : ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు సంస్థల్లో పని చేసిన అనుభవం ఉన్నా, ఉద్యోగ, పదవీ విరమణ చేసి ఖాళీగా ఉండటంతో ఏదో ఒక పని చేయాలనే తాపత్రయం వెంటాడుతూ ఉంటుంది. మరోవైపు ఎవరిపైనా ఆధారపడకుండా బతకాలనే ఆత్మాభిమానమూ ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే పార్ట్‌టైమ్‌ ఉద్యోగాలపైన ఆధారపడుతున్నారు చాలా మంది వృద్ధులు. అయితే ఇలాంటి వారంతా స్టాక్‌మార్కెట్‌లో పెట్టుబడి అనగానే ఆసక్తి చూపుతున్నారు.

రూ.102.02 కోట్లు నష్టపోయిన వృద్ధులు : హైరదారాబాద్​లోని విశ్రాంత ఉద్యోగులు, వయోధికులే లక్ష్యంగా చేసుకొని సైబర్​ ముఠాలు మోసాలకు పాల్పడుతున్నాయి. నగర సైబర్‌క్రైమ్‌ ఠాణాలో గత సంవత్సరం జనవరి నుంచి 2026 జులై వరకు 60 ఏళ్లు దాటిన వారు మోసపోయినట్టు 403 కేసులు రిజిస్టర్​ అయ్యాయి. దీనిలో భాగంగా బాధితులు రూ.102.02 కోట్లు నష్టపోయినట్లు తెలుస్తోంది. ఇదే తరహాలో జూబ్లీహిల్స్‌లో నివసిస్తున్న ఓ విశ్రాంత ఉద్యోగి (75)కి వాట్సప్‌లో పార్ట్‌టైమ్‌ ఉద్యోగమంటూ మెసేజ్​ వచ్చింది. టెలిగ్రామ్‌ యాప్‌ ద్వారా నకిలీ లాభాలతో ఆశ చూపించారు. అలా పెట్టుబడి రూపంలో ఆయన నుంచి రూ.96 లక్షలు కాజేశారు.

జూలియన్‌ బేర్‌ సంస్థ పేరుతో రూ.49.48 లక్షల మోసం : ఎర్రగడ్డకు చెందిన విశ్రాంత ఉద్యోగి గునిశెట్టి కిశోర్​బాబుకు జూన్‌ 22న ‘జేబీ కమ్యూనికేషన్‌-క్లిక్‌-బీ9 అనే వాట్సప్‌ గ్రూప్‌లో సభ్యత్వం తీసుకోవాలంటూ మెసేజ్ వచ్చింది. దానిలో జేబీ వీయల్‌ మొబైల్‌ అప్లికేషన్‌ లింక్‌ పంపించారు. జూలియస్‌ బేర్‌ ఇండియా 5వ హై నెట్‌ వర్త్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ ప్రోగ్రామ్‌లో భాగంగా పెట్టుబడి పెడితే లాభాలు వస్తాయని నమ్మించారు. బాధితుడి నుంచి విడతల వారీగా రూ.54.18 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టించారు. దాంట్లో నుంచి రూ.4.69 లక్షలపై చిలుకు మాత్రమే విత్‌డ్రా చేసుకునే అవకాశం కల్పించారు. మిగిలిన సొమ్ము రాకపోవడంతో బాధితుడు పోలీసులను ఆశ్రయించాడు.

ఇదీ పరిస్థితి :

  • నగరంలో 113 మంది వయోధికులు ట్రేడింగ్‌, బ్యాంకు ఓటీపీ, పార్ట్‌టైమ్‌ ఉద్యోగం, డిజిటల్‌ అరెస్టు, ఇన్వెస్ట్‌మెంట్, లైఫ్‌ సర్టిఫికెట్‌ పేరిట రూ.55.88 కోట్లు పోగొట్టుకున్నారు.
  • 69 కేసుల్లో బాధితులు పోలీసు, సీబీఐ, కస్టమ్స్, ఈడీ, నార్కోటిక్స్ అధికారులమని నటిస్తూ డిజిటల్‌ అరెస్ట్‌ చేసినట్టు భయపెడుతున్నారు. దీంతో వీరంతా ఆందోళనకు గురై రూ.31.93 కోట్లు కోల్పోయారు.
  • అధిక శాతం 115 మంది వృద్ధులు ఓటీపీ పేరిట రూ.4.94 కోట్లు నష్టపోయారు.
  • అధిక వడ్డీలకు ఆశపడిన 22 మంది రూ.2.79 కోట్లు మాయగాళ్ల ఖాతాల్లోకి ట్రాన్స్​ఫర్ చేశారు.
  • మరోవైపు 7 వలపు వల కేసుల్లో బాధితులు రూ.70.11 లక్షలు పోగొట్టుకున్నారు.
  • వృద్ధుల నగదు లావాదేవీలను పిల్లలు ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూ ఉండాలి. అనుమానం వస్తే ఖాతాలను నిలిపివేయించాలి.

గతంలో అలా - ఇప్పుడు ఇలా : హైదరాబాద్​లో 2020 నుంచి 2024 మధ్య సైబర్​ నేరాలు క్రమంగా పెరిగాయి. అయితే 2025లో కాస్త తగ్గుముఖం పట్టాయి. 2026లో కేసుల సంఖ్య తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, ఆర్థిక నష్టాలు మాత్రం అధికంగానే నమోదయ్యాయి. ముఖ్యంగా స్టాక్ మార్కెట్​ ట్రేడింగ్, అధిక రాబడినిచ్చే పెట్టుబడి పథకాల పేరిట ఈ మోసాలు నిత్యం చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఆర్థిక నష్టాలు తగ్గకపోవడానికి 'టార్గెటెడ్ స్కామ్స్' పెరగడమే ప్రధాన కారణమని పోలీసులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

గతంలో సైబర్ నేరగాళ్లు యాదృచ్ఛికంగా ఫోన్ నంబర్లకు కాల్ చేసేవారు. లేదా తమకు అందుబాటులో ఉన్న వివరాలను ఉపయోగించి డబ్బు కాజేయడానికి ప్రయత్నించే వారు. అయితే గత రెండేళ్లుగా వారు తమ వ్యూహాన్ని మార్చేశారు. భారీగా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉన్న వ్యక్తులను లక్ష్యంగా చేసుకొని మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు.

అనుమానం వస్తే ఫిర్యాదు చేయండి : ఎవరైనా గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు ఫోన్​లో మాట్లాడుతూ బెదిరింపులకు పాల్పడినా, అనుమానాస్పద ఫోన్‌ కాల్స్‌ వచ్చినా 1930, లేదా https://cybercrime.gov.in/ కు ఫిర్యాదు చేయాలని హైదరాబాద్​ సీపీ సజ్జనార్‌ సూచించారు.

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TAGGED:

CYBER CRIMINALS TARGETING ELDERLY
STOCK MARKET FRAUD TO ELDERLY
CYBER CRIMES HYDERABAD
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