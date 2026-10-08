వయోధికులే టార్గెట్ - తియ్యటి మాటలతో మాయలోకి దింపి - 'పరువు' పేరుతో ఊడ్చేస్తున్నారు
Social Media Honey Trap Scams : వయోధికులను లక్ష్యంగా చేసుకొని హనీట్రాప్ మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. పరువు పోతుందనే భయంతో అడిగినంత సొమ్ము ఇస్తారని కొత్త ఎత్తు వేసినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది.
Published : October 8, 2026 at 3:14 PM IST
Social Media Honey Trap Scams : ఈ మధ్యకాలంలో వయోధికులను లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్న మాయగాళ్లు హనీట్రాప్తో వల విసురుతున్నారు. ఏపీ, తెలంగాణ, రాజస్తాన్, దిల్లీకి చెందిన నిందితులు వయోధికులను ఎంచుకుంటున్నారు. కొందరు పరువు పోతుందనే భయంతో అడిగినంత సొమ్ము ఇస్తారని కొత్త ఎత్తు వేసినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. పెద్ద ఎత్తున బాధితులున్నా, కేవలం 1-2 శాతం మంది మాత్రమే ఫిర్యాదు చేసేందుకు ముందుకు వస్తున్నట్లు ఓ పోలీస్ అధికారి పేర్కొన్నారు.
తాజాగా రూ.38 లక్షలు పోగొట్టుకున్న నగరానికి చెందిన ఒక విశ్రాంత ఉద్యోగి ఫిర్యాదుతో సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. మోసగాడిని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. ఆయన నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్న ఫోన్లో 20 మందికి పైగా వృద్ధుల నగ్న వీడియోలున్నట్లు గుర్తించారు. మరింత సమాచారం రాబట్టేందుకు పోలీసు కస్టడీకి తీసుకొని విచారించనున్నారు.
ఇటీవల జరిగిన ఘటనలు
- హైదరాబాద్కు చెందిన ఓ విశ్రాంత ఉద్యోగి (65) ఫేస్బుక్లో యువతి నుంచి ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ రావడంతో స్పందించారు. ఛాటింగ్ చేస్తూ కొన్ని రోజుల తర్వాత అతడి ఫొటోలు సేకరించింది. పుట్టిన రోజుకు డ్రెస్ కొనుక్కుంటానంటూ తన అకౌంట్లో రూ.10 వేలు జమ చేయించుకుంది. తండ్రిని ఆసుపత్రిలో చేర్చామని రూ.లక్ష కాజేసింది. మోసం చేసిందని తెలుసుకున్న బాధితుడు నిలదీస్తే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తానని బెదిరించింది.
- మరో ఘటనలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగి (59) ఓ బాలిక ఫొటోతో ఇన్స్టాగ్రామ్లో హాయ్ అని మెసేజ్ రావడంతో స్పందించారు. మాటల్లోకి దింపి అతడి నగ్న ఫొటోలు, వీడియోలు తీసుకొని రూ.2 లక్షలు డిమాండ్ చేశారు. ఇవ్వకుంటే సోషల్ మీడియాల్లో పోస్ట్ చేస్తానంటూ బ్లాక్మెయిల్ చేయడంతో అడిగినంత ఇచ్చారు. మరింత డబ్బు అడగడంతో పోలీసులను ఆశ్రయించారు.
- హైదరాబాద్కు చెందిన 70 ఏళ్ల విశ్రాంత ఉద్యోగికి ఫేస్బుక్లో ఓ మహిళ పేరుతో ఫ్రెండ్ రిక్వెస్టు వచ్చింది. దానిని ఆయన అంగీకరించాడు. క్రమంగా బాధితుడికి పూర్తిగా నమ్మకం కలిగించి గృహ అవసరాలు, ఆసుపత్రి ఖర్చులు అంటూ డబ్బులు అడగడంతో పంపించారు. కొద్ది రోజులకే ఆ మహిళ ఫేస్బుక్ ఛాటింగ్లో బాధితుడు తనపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడినట్లు నిరాధార ఆరోపణలు చేసి క్రిమినల్ కేసులు పెడతామని బెదిరించి రూ.38 లక్షలు వసూలు చేశారు. బాధితుడు సైబర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు.
''సోషల్ మీడియాలో అపరిచితులతో వ్యక్తిగత వివరాలు పంచుకోవద్దు. ఆప్యాయంగా నటిస్తూ ఛాట్ చేసినా, ఫొటోలు, వీడియోలు పంపినా స్పందించొద్దు.'' - నారాయణరెడ్డి, ఇన్స్పెక్టర్, హైదరాబాద్ సైబక్ క్రైమ్
కొత్త ఫోన్ కొన్నారా? - 'కంపెనీ' నుంచి కాల్ వస్తుంది జాగ్రత్త!
అలర్ట్ : 'హలో నేను బీఎల్వోను మాట్లాడుతున్నా - 'సర్' ఓటీపీ చెప్పండి' : ఇలాంటి ఫోన్ మీకూ రావొచ్చు!