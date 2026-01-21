ETV Bharat / state

ట్రాఫిక్ చలాన్లు చెల్లించాలంటూ మీకు లింక్స్ వస్తున్నాయా? - క్లిక్ చేశారో ఖాతా ఖాళీ!

నకిలీ వాట్సాప్​ లింక్​పై క్లిక్ చేయమంటూ మేసేజ్​లు పంపిస్తున్న కేటుగాళ్లు - అమాయకపు ప్రజలే లక్ష్యంగా కొత్త తరహాలో దోపిడీలు - వాహనదారుల బ్యాంకు అకౌంట్స్​ లూటూ చేస్తున్న సైబర్ నేరస్థులు

fake WhatsApp Links in Scams (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 21, 2026 at 12:03 PM IST

Cyber Crime With Traffic Challans : ఎంతో మంది అమాయకపు ప్రజలే లక్ష్యంగా సైబర్​ కేటుగాళ్లు రోజుకో ఓ కొత్త తరహా దోపిడీకి పాల్పడుతున్నారు. అయితే ట్రాఫిక్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించి వాహనాలు నడుపుతూ కెమెరాలకు చిక్కుతున్నవారికి వెంటనే జరిమానా చెల్లించాలంటూ కొన్ని రోజులుగా సైబర్​ మోసగాళ్లు వాట్సప్​ నంబర్లకు నకిలీ ట్రాఫిక్ ఈ-చలానాల లింక్​లను పంపి దోపిడీలు చేస్తున్నారు. అలాగే ఆన్​లైన్​లో చెల్లింపులు జరపోచ్చంటూ సూచనలిస్తూ వాహనదారుల బ్యాంకు అకౌంట్స్ లూటీ చేస్తున్నారు. ఇటీవల ఖైరతాబాద్​ డీసీపీ శిల్పవల్లి ఫోన్​కు ఇలానే లింకులనే సెండ్​ చేశారు. దీంతో ఆర్టీఏ, ట్రాఫిక్​ పోలీసు విభాగాల పేర్లతో సైబర్​ నేరస్థులు పంపే లింకులను క్లిక్​ చేయకూడదని వీసీ సజ్జనార్​ మంగళవారం తెలిపారు.

ఇటీవల ఓ దోపిడీలో అచ్చంగా ఆ వెబ్​సైట్​ కూడిన పోలీస్​ అధికారిక పోర్టల్​లాగే ఉండటంతో ట్రాఫిక్​ ఫైన్​ రూ.500 చెల్లించేందుకు ఓ వ్యక్తి ప్రయత్నించాడు. ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికే సైబర్​ మోసగాళ్లు అనధికార అంతర్జాతీయ లావాదేవీల ద్వారా అతడి క్రెడిట్​ కార్డు నుంచి దాదాపు రూ.6 లక్షలు దోచేశారు.

ఈ మేరకు ఇలాంటి నకిలీ ఈ చలాన్ ఎస్​ఎంఎస్​ల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని సజ్జనార్​ సూచించారు. ఎస్​ఎంఎస్​ ద్వారా వచ్చే లింక్​ల ద్వారా ఎప్పుడూ జరిమానాను చెల్లించకూడదని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఒక వేళ చలానా కట్టాలనుకుంటే ఎల్లప్పుడూ అధికారిక http://echallan.parivaham.gov.in వెబ్​సైట్​ని లేదా రాష్ట్ర ట్రాఫిక్​ పోలీసు వెబ్​సైట్​ను నేరుగా సందర్శించాలని సూచించారు. ఈ నేపథ్యంలో సైబర్​ మోసాలకు పాలైతే తక్షణమే 1930 కాల్ చేసి ఫిర్యాదు చేయాలని సజ్జనార్​ సూచించారు.

ఎలా వల విసురుతారంటే? : మొదట ట్రాఫిక్​ నిబంధనలు పాటించలేదంటూ మీ నంబర్లకు సందేశాలు పంపుతారు. ఆ లింక్​ను క్లిక్​ చేసి చలానా వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు అని సూచిస్తారు. అది నిజమని భావించి లింక్​ పై చేయగానే వాహన, చలానా, డ్రైవింగ్​ లైసెన్స్​ల నంబర్లలో ఏదో ఒకటి నమోద చేయమంటారు. అనంతరం నగదు చెల్లించేందుకు ఏ పద్ధతి ఉపయోగిస్తున్నారని అడుగుతారు. క్రెడిట్​, యూపీఐ, డెబిట్​ కార్డుల ద్వారా చలానా చెల్లించేందుకు సుముఖత అడుగుతారు. దాని ద్వారా వాహన దారుల నమోదు చేసే యూపీఐ, క్రెడిట్​, డెబిట్​ కార్డుల వివరాలు, పిన్​ నంబర్లను తెలుసుకుంటారు. అదే బ్యాంకు అకౌంట్​ను ఉపయోగించి ఆన్​లైన్​లో విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. ఆ ఖాతాలోని ఉన్న డబ్బంతా దోచేస్తారు. ఈ తరహా మోసాలకు గురవకుండా ఉండాలంటే ఎలాంటి అనుమానాస్పద లింకులను క్లిక్​ చేయవద్దని సీపీ సజ్జనార్​ సూచించారు. ప్రభుత్వ వెబ్​సైట్లు gov.in లేదా org పూర్తవుతాయని గుర్తుంచుకోవాలన్నారు. ట్రాఫిక్​ జరిమానా వివరాలు తెలుసుకునేందుకు అధికారిక వెబ్​సైట్​లో పరిశీలించాలని కోరారు.

ఎలా మోసపోతున్నారంటే ? :

  • ఆర్​టీఓ ట్రాఫిక్​ చలాన్​.ఏపికే2 పేరిట నకిలీ ఫైళ్లను వాట్సాప్ ద్వారా పంపిస్తూ, పౌరులను మోసం చేయాలని సైబర్​ నేరగాళ్లు ప్రయత్నిస్తున్నారు.
  • ఈ ఫైల్​ ఇన్​స్టాల్​ చేస్తే మీ ఫోన్​ పూర్తిగా నేరగాళ్ల నియంత్రణలోకి వెళ్లిపోతుంది.
  • బ్యాంక్​, ఎస్​ఎంఎస్​ కార్డు సమాచారం ప్రమాదంలో పడుతుంది.

ఇలా ఫిర్యాదు చేయండి :

  • అనధికార ఏపీకే లింక్​లను ఎప్పటికీ డౌన్​లోడ్​ చెయ్యవద్దు.
  • అన్ని కార్డు లావాదేవీలకు ఓటీపీ తప్పనిసరిగా ఉపయోగించండి.
  • అనుమానాస్పద లింక్​లు, యాప్​లు ఉంటే వెంటనే ఫిర్యాదు చేయండి.

ఇలా చేయకండి :

  • వాట్సప్​ ద్వారా వచ్చిన అనుమానాస్పద ఫైళ్లను ఓపెన్​ చేయవద్దు.
  • అనుమానాస్పద యాప్​లు ఇన్​స్టాల్​ చేయవద్దు.
  • నకిలీ ట్రాఫిక్​ చలాన్​ లింక్స్​ నమ్మకండి.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

