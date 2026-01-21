ట్రాఫిక్ చలాన్లు చెల్లించాలంటూ మీకు లింక్స్ వస్తున్నాయా? - క్లిక్ చేశారో ఖాతా ఖాళీ!
నకిలీ వాట్సాప్ లింక్పై క్లిక్ చేయమంటూ మేసేజ్లు పంపిస్తున్న కేటుగాళ్లు - అమాయకపు ప్రజలే లక్ష్యంగా కొత్త తరహాలో దోపిడీలు - వాహనదారుల బ్యాంకు అకౌంట్స్ లూటూ చేస్తున్న సైబర్ నేరస్థులు
Published : January 21, 2026 at 12:03 PM IST
Cyber Crime With Traffic Challans : ఎంతో మంది అమాయకపు ప్రజలే లక్ష్యంగా సైబర్ కేటుగాళ్లు రోజుకో ఓ కొత్త తరహా దోపిడీకి పాల్పడుతున్నారు. అయితే ట్రాఫిక్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించి వాహనాలు నడుపుతూ కెమెరాలకు చిక్కుతున్నవారికి వెంటనే జరిమానా చెల్లించాలంటూ కొన్ని రోజులుగా సైబర్ మోసగాళ్లు వాట్సప్ నంబర్లకు నకిలీ ట్రాఫిక్ ఈ-చలానాల లింక్లను పంపి దోపిడీలు చేస్తున్నారు. అలాగే ఆన్లైన్లో చెల్లింపులు జరపోచ్చంటూ సూచనలిస్తూ వాహనదారుల బ్యాంకు అకౌంట్స్ లూటీ చేస్తున్నారు. ఇటీవల ఖైరతాబాద్ డీసీపీ శిల్పవల్లి ఫోన్కు ఇలానే లింకులనే సెండ్ చేశారు. దీంతో ఆర్టీఏ, ట్రాఫిక్ పోలీసు విభాగాల పేర్లతో సైబర్ నేరస్థులు పంపే లింకులను క్లిక్ చేయకూడదని వీసీ సజ్జనార్ మంగళవారం తెలిపారు.
ఇటీవల ఓ దోపిడీలో అచ్చంగా ఆ వెబ్సైట్ కూడిన పోలీస్ అధికారిక పోర్టల్లాగే ఉండటంతో ట్రాఫిక్ ఫైన్ రూ.500 చెల్లించేందుకు ఓ వ్యక్తి ప్రయత్నించాడు. ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికే సైబర్ మోసగాళ్లు అనధికార అంతర్జాతీయ లావాదేవీల ద్వారా అతడి క్రెడిట్ కార్డు నుంచి దాదాపు రూ.6 లక్షలు దోచేశారు.
ఈ మేరకు ఇలాంటి నకిలీ ఈ చలాన్ ఎస్ఎంఎస్ల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని సజ్జనార్ సూచించారు. ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా వచ్చే లింక్ల ద్వారా ఎప్పుడూ జరిమానాను చెల్లించకూడదని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఒక వేళ చలానా కట్టాలనుకుంటే ఎల్లప్పుడూ అధికారిక http://echallan.parivaham.gov.in వెబ్సైట్ని లేదా రాష్ట్ర ట్రాఫిక్ పోలీసు వెబ్సైట్ను నేరుగా సందర్శించాలని సూచించారు. ఈ నేపథ్యంలో సైబర్ మోసాలకు పాలైతే తక్షణమే 1930 కాల్ చేసి ఫిర్యాదు చేయాలని సజ్జనార్ సూచించారు.
ఎలా వల విసురుతారంటే? : మొదట ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించలేదంటూ మీ నంబర్లకు సందేశాలు పంపుతారు. ఆ లింక్ను క్లిక్ చేసి చలానా వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు అని సూచిస్తారు. అది నిజమని భావించి లింక్ పై చేయగానే వాహన, చలానా, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ల నంబర్లలో ఏదో ఒకటి నమోద చేయమంటారు. అనంతరం నగదు చెల్లించేందుకు ఏ పద్ధతి ఉపయోగిస్తున్నారని అడుగుతారు. క్రెడిట్, యూపీఐ, డెబిట్ కార్డుల ద్వారా చలానా చెల్లించేందుకు సుముఖత అడుగుతారు. దాని ద్వారా వాహన దారుల నమోదు చేసే యూపీఐ, క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డుల వివరాలు, పిన్ నంబర్లను తెలుసుకుంటారు. అదే బ్యాంకు అకౌంట్ను ఉపయోగించి ఆన్లైన్లో విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. ఆ ఖాతాలోని ఉన్న డబ్బంతా దోచేస్తారు. ఈ తరహా మోసాలకు గురవకుండా ఉండాలంటే ఎలాంటి అనుమానాస్పద లింకులను క్లిక్ చేయవద్దని సీపీ సజ్జనార్ సూచించారు. ప్రభుత్వ వెబ్సైట్లు gov.in లేదా org పూర్తవుతాయని గుర్తుంచుకోవాలన్నారు. ట్రాఫిక్ జరిమానా వివరాలు తెలుసుకునేందుకు అధికారిక వెబ్సైట్లో పరిశీలించాలని కోరారు.
ఎలా మోసపోతున్నారంటే ? :
- ఆర్టీఓ ట్రాఫిక్ చలాన్.ఏపికే2 పేరిట నకిలీ ఫైళ్లను వాట్సాప్ ద్వారా పంపిస్తూ, పౌరులను మోసం చేయాలని సైబర్ నేరగాళ్లు ప్రయత్నిస్తున్నారు.
- ఈ ఫైల్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే మీ ఫోన్ పూర్తిగా నేరగాళ్ల నియంత్రణలోకి వెళ్లిపోతుంది.
- బ్యాంక్, ఎస్ఎంఎస్ కార్డు సమాచారం ప్రమాదంలో పడుతుంది.
ఇలా ఫిర్యాదు చేయండి :
- అనధికార ఏపీకే లింక్లను ఎప్పటికీ డౌన్లోడ్ చెయ్యవద్దు.
- అన్ని కార్డు లావాదేవీలకు ఓటీపీ తప్పనిసరిగా ఉపయోగించండి.
- అనుమానాస్పద లింక్లు, యాప్లు ఉంటే వెంటనే ఫిర్యాదు చేయండి.
ఇలా చేయకండి :
- వాట్సప్ ద్వారా వచ్చిన అనుమానాస్పద ఫైళ్లను ఓపెన్ చేయవద్దు.
- అనుమానాస్పద యాప్లు ఇన్స్టాల్ చేయవద్దు.
- నకిలీ ట్రాఫిక్ చలాన్ లింక్స్ నమ్మకండి.
