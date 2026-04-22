'కరెంట్​బిల్​ కట్టాలా అయితే ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి' - ఈ మెసేజ్​పై క్లిక్​ చేస్తే అంతే సంగతులు

ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ బిల్లుల చెల్లింపులన్నీ ఆన్‌లైన్‌లోనే - ఇదే అదునుగా రెచ్చిపోతున్న సైబర్‌ నేరగాళ్లు - బిల్లు మోసాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్న సైబర్‌ క్రైం పోలీసులు

Cyber Frauds In Telangana
Cyber Frauds In Telangana (ETV Bharat)
Published : April 22, 2026 at 8:22 PM IST

Cyber Frauds In Telangana : హైదరాబాద్‌ మహానగరంలో విద్యుత్‌, జలమండలి, జీహెచ్‌ఎంసీ ఆస్తి పన్ను వంటివి చెల్లించాలంటే ఒకప్పుడు ఆయా కార్యాలయాలకు వెళ్లి చెల్లించాల్సిన పరిస్థితి. ప్రస్తుతం బిల్లులు ఆన్‌లైన్‌లోనే చెల్లింపులు జరుగుతున్నాయి. ఇదే అదునుగా తీసుకుని సైబర్‌ కేటుగాళ్లు ఆన్‌లైన్‌లో బిల్లుల లింకులు పంపి సొమ్ము కొల్లగొడతున్నారు. ఈ తరహా మోసాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని సైబర్‌ క్రైం పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

కొత్త తరహా మోసాలు : హైదరాబాద్‌ నగరంలో వాటర్ బోర్డు, విద్యుత్‌, జీహెచ్‌ఎంసీ ఆస్తి పన్ను బిల్లుల పేరుతో సైబర్ నేరగాళ్లు కొత్త తరహా మోసాలకు తెరలేపారు. మీ నీటి, విద్యుత్‌, జీహెచ్‌ఎంసీ ఆస్తి పన్ను బిల్లు, బకాయి ఉంది. వెంటనే డబ్బులు చెల్లించకపోతే వాటర్ కనెక్షన్ కట్ చేస్తాం. అంటూ ఆయా శాఖల అధికారుల పేరుతో ఫోన్ చేసి ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా ఏపీకే ఫైల్స్‌ పంపుతున్నారు. ఏ మాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉంటూ నేరగాళ్లు పంపిన లింకులపై క్లిక్‌ చేస్తే అంతే సంగతులు బ్యాంకు ఖాతాల్లోని నగదు సులభంగా సైబర్‌ నేరగాళ్లు స్వాహా చేస్తున్నారు.

మీ స్క్రీన్‌ను నిరంతరం గమనిస్తూ : హెచ్​ఎండబ్ల్యూఎస్​ఎస్​బీ వాటర్​ బిల్​ అప్​డేట్​, ఎస్​పీడీసీఎల్​, ఎన్​పీడీసీఎల్​ కరెంట్​ బిల్​ అప్​డేట్​ వంటి పేర్లతో ప్రమాదకరమైన ఏపీకే లింక్‌ను పంపుతున్నారు. దాన్ని ఇన్‌స్టాల్ చేసి పేమెంట్​ చేయాలని నమ్మిస్తున్నారు. ఒక్కసారి ఆ ఏపీకే ఫైల్‌ను మీ ఫోన్‌లో డౌన్‌లోడ్ చేస్తే మీ మొబైల్ నియంత్రణ మొత్తం కేటుగాళ్ల చేతుల్లోకి వెళ్తుంది. మీ కాల్స్‌ను సులువుగా డైవర్ట్ చేస్తున్నారు. దీనితో పాటు స్క్రీన్‌ను నిరంతరం గమనిస్తూ బ్యాంక్ లావాదేవీలకు వచ్చే ఓటీపీలను తస్కరించి క్షణాల్లో ఖాతాలోని సొమ్ము ఖాళీ చేస్తున్నారు.

అధికారిక యాప్‌ల ద్వారానే చెల్లింపులు : నగరవాసులు ఇలాంటి బెదిరింపులకు ఆందోళన చెందవద్దని సైబర్‌ క్రైం పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు పంపే ఎటువంటి ఏపీకే ఫైళ్లను పొరపాటున కూడా ఇన్‌స్టాల్ చేయవద్దని చెబుతున్నారు. కేవలం అధికారిక వెబ్‌సైట్ లేదా అధికారిక మొబైల్ యాప్‌ల ద్వారానే మీ జలమండలి, విద్యుత్‌, ఇతరత్రా బిల్లులు చెల్లించండని అంటున్నారు.

సైబర్​ నేరాల ఫిర్యాదుల కొరకు వీటిని వినియోగించండి : ఎవరైనా అనుమానాస్పదంగా ఫోన్ చేస్తే వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ఒకవేళ మీరు సైబర్ మోసానికి గురైనట్లు గుర్తిస్తే ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే 1930 నంబర్‌కు కాల్ చేయండి లేదా cybercrime.gov.in పోర్టల్‌లో ఫిర్యాదు చేయాలని సూచిస్తున్నారు. ఇటీవల ప్రజలను హెచ్చరిస్తూ నగర పోలీసు కమిషనర్‌ సజ్జనార్‌ సైబర్‌ మోసాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రకటన కూడా చేశారు. సైబర్ నేరగాళ్ల ఉచ్చులో పడి మోసపోవద్దని సైబర్‌ క్రైం పోలీసులు కోరుతున్నారు.

"ప్రభుత్వ సర్వీసులకు సంబంధించి ప్రజలకు అనేక మెసేజులు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా నేరస్తులు వాట్స్​ప్​ను అధికంగా వినియోగిస్తున్నారు. ఎలక్ట్రికల్​ బిల్​, వాటర్​ బిల్ కట్టండి​, ప్రాపర్టీ టాక్స్ కట్టాలి, బండి మీద చలానాలు ఉన్నాయి అంటూ ఇలా అనేక రకాల లింక్స్​ వస్తున్నాయి. ఇలా ప్రభుత్వ సర్వీసులపైనే ఎక్కువగా పంపుతున్నారు. వీటిని అస్సలు క్లిక్​ చేయొద్దు. వీటిలో ఏపీకే ఫైల్స్​ ఉండొచ్చు. అవి క్లిక్ చేయడం వల్ల మీ ఫోన్​ హ్యాక్​ కావచ్చు. లేదా మీ కాల్​ ఫార్వర్డింగ్ ఆప్షన్​ ఎనేబుల్​ అవ్వొచ్చు. దీని వల్ల నేరస్తులు మీ బ్యాంక్​లో డబ్బును సులువుగా కాజేస్తారు. హెచ్చరికలకు సంబంధించిన మెసేజ్ వచ్చినప్పుడు సంబంధిత శాఖ అధికారులతో పంచుకుంటే అది సరైనదో కాదో తెలుసుకోవచ్చు" - అర్వింద్‌బాబు, సైబర్‌ క్రైం డీసీపీ

