విదేశాల్లో కస్టమర్‌ కేర్, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్‌ ఉద్యోగాలంటే ఆలోచించాల్సిందే!

విదేశాల్లో ఉద్యోగాలంటూ భారతీయులకు ఆశలు - రూ.లక్షల్లో వేతనాలంటూ సోషల్‌ మీడియాలో ప్రకటనలు - తీసుకెళ్లి సైబర్‌ నేరాల్లోకి దింపుతున్న చైనా సిండికేట్‌ - డిజిటల్‌ అరెస్టు అంటూ వారితోనే జనాలకు ఫోన్లు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 12, 2026 at 12:17 PM IST

Cyber Criminals Cheating Unemployed Youth : నిరుద్యోగ యువతకు విదేశాల్లో ఉద్యోగాలంటూ ఆశ చూపుతారు కస్టమర్‌ కేర్, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్‌ వంటి కొలువులిస్తామని ఆశల వల విసురుతారు. రూ.లక్షల్లో వేతనాలు చెల్లిస్తామంటూ గట్టిగా ప్రలోభ పెడతారు. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ రీల్స్, వాట్సప్‌ బ్రాడ్‌కాస్ట్‌ మేసేజ్‌లు, టెలిగ్రామ్‌ గ్రూపుల్లో మోసపూరిత ఉద్యోగ ప్రకటనలతో జోరుగా ప్రచారం చేస్తారు. అదంతా నిజమేనని నమ్మేసి ఒక్కసారి ఆ ఉచ్చుకు చిక్కారో ఇంటర్నెట్ సైబర్‌ నేరాల ముఠా గుప్పిట్లో ఇక మీరు బందీలైపోయినట్లే.

దక్షిణాసియాలోని థాయ్‌లాండ్, వియత్నాం, లావోస్‌, కంబోడియా వంటి దేశాల్లో సైబర్‌ నేరాల కాంపౌండ్​లను వ్యవస్థీకృతంగా నిర్వహిస్తున్న చైనా సిండికేట్‌ మన వేళ్లతో మన కళ్లనే పొడుస్తోంది. విదేశాల్లో ఉద్యోగాల పేరిట భారత్‌ నుంచి తీసుకెళ్లిన యువతను ఆ కాంపౌండ్‌ల్లో బంధించి సైబర్‌ నేరాల్లో పావులుగా వాడుకుంటోంది. సీబీఐ, ఈడీ, ఐటీ అధికారులమంటూ వారితో ఫోన్లలో మాట్లాడించి సైబర్​ నేరాలను చేయిస్తోంది.

భారత్‌లో లక్షల మందిని సైబర్ బాధితులుగా మార్చి ఏటా రూ.వేల కోట్లు దోచుకుంటోంది. తెలంగాణ, ఏపీ, ఒడిశా తదితర రాష్ట్రాలకు చెందిన వేల మంది యువకులు ఈ ముఠాల గుప్పిట్లో చిక్కుకుని తీవ్ర మనోవేదనకు గురయ్యారు. వీరిలో కొంతమందిని దర్యాప్తు సంస్థలు ఎప్పటికప్పుడు విడిపిస్తున్నప్పటికీ కొత్తగా వందల మంది మళ్లీ ఆ ఉచ్చులో చిక్కుకోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. చైనా సైబర్‌ నేరాల ముఠాల తరఫున మన దగ్గర పనిచేస్తున్న కొందరు ఆపరేటర్లది ఇందులో అత్యంత కీలక పాత్ర. ఈ నేపథ్యంలోనే నకిలీ ఉద్యోగ ప్రకటనలకు స్పందించే విషయంలో చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు ఎప్పటికప్పుడు సూచనలు చేస్తున్నారు.

ముందే స్క్రిప్టు అందించి..

  • ఉద్యోగాల కోసమంటూ భారత్‌ నుంచి తీసుకెళ్లిన యువతను మొదట సైబర్‌ నేరాల కాంపౌండ్‌ల్లోకి తరలిస్తారు. అక్కడికి వెళ్లాక వారు బాగా మాట్లాడగలిగే భాషల ఆధారంగా డివైడ్ చేస్తారు. ఉదాహరణకు ఇంగ్లిష్, హిందీ, తెలుగు, ఒరియా, తమిళ, కన్నడ ఇలా ఒక్కో భాష మాట్లాడగలిగిన వారిని ఒక్కోచోట పెడతారు.
  • భారత్‌లో వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన వ్యక్తులకు వారితో ఫోన్​ కాల్​ చేయిస్తారు. ఎలా మాట్లాడాలి? ఎలా మోసం చేయాలి? సీబీఐ, ఈడీ, ఐటీ అధికారులమంటూ ఎలా నమ్మించాలి? ఎలా భయపెట్టాలి? అనే అంశాలపై ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. ఏం మాట్లాడాలో స్క్రిప్టు మొత్తం అందిస్తారు. వారితో డిజిటల్‌ అరెస్టులు, నకిలీ పెట్టుబడి మోసాలు, హనీట్రాప్, బ్యాంక్‌ అకౌంట్‌ టేకోవర్, నకిలీ కొరియర్‌ మోసాలు వంటి నేరాలు బలవంతంగా చేయిస్తున్నారు.

ఎంత కొల్లగొట్టాలో చెప్పి మరీ దోపిడీ..

  • రోజుకు ఎంతమందికి ఫోన్‌ కాల్స్‌ చేయాలి? వారిని మోసగించి ఎంత సొత్తు రాబట్టాలి? అనేదానిపై ప్రతి ఒక్కరికీ రోజువారీగా టార్గెట్ నిర్దేశిస్తారు. దాన్ని చేరుకోలేకపోయినా, ఈ మోసాలకు పాల్పడలేనంటూ వెనక్కి తగ్గినా వారిని చిత్రహింసలకు గురిచేస్తారు. ఆహారం పెట్టరు. గదిలో నిర్బంధించి భౌతికంగా దాడి చస్తారు, కొడతారు.
  • భారత్‌ నుంచి తీసుకెళ్లిన యువతకు సంబంధించిన పాస్‌పోర్టులు, వీసాలు, ఇతర గుర్తింపు కార్డులన్నీ సైబర్‌ నేరాల ముఠాలు తమ వద్దే పెట్టుకుంటున్నాయి. దీంతో బాధితులు అక్కడి నుంచి బయటపడే మార్గం లేక నరకం అనుభవిస్తున్నారు.
  • రోజూ ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 12 వరకూ అంటే దాదాపు 16 గంటల పాటు నిరంతరంగా వీరితో పని చేయించుకుంటారు. ఆ పనిచేయలేక, అక్కడి నుంచి తప్పించుకోలేక బాధితులు పడే బాధలెన్నో ఉంటాయి.
  • ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతాలకు చెందిన అనేకమంది అమాయక యువత వీరి ఉచ్చులో చిక్కుతున్నారు.

ఈ కాంపౌండ్‌లే అడ్డాలుగా..

  • కంబోడియా : పోయ్‌పెట్, బావెట్, కండాల్, షినౌక్‌ విల్లే, కోహ్‌కాంగ్, పుర్సట్‌
  • మయన్మార్‌: వా స్టేట్, లుక్కాయింగ్, తచీలేక్, మయవాడీ, కోకంగ్, మోంగ్లా, ష్యూకొక్కో
  • లావోస్‌ : బోకియో

ఇలా చేస్తున్నారంటే అసలు నమ్మొద్దు..

  • విదేశాల్లో ఉద్యోగాలంటూ సోషల్​ మీడియాలో, ఇతర మార్గాల్లో వచ్చే ప్రకటనల విశ్వసనీయతను ఒకటికి, రెండుసార్లు పూర్తిగా చెక్‌ చేసుకోవాలి.
  • అపాయింట్‌మెంట్‌ లెటర్‌ ఇవ్వకుండానే ఉద్యోగం పేరిట విదేశాలకు తీసుకెళ్తున్నారంటే అది కచ్చితంగా మోసంగానే గుర్తించాలి.
  • పాస్‌పోర్టు, గుర్తింపు కార్డులను ముందే స్వాధీనం చేసుకుంటున్నారంటే సందేహించాల్సిందే.
  • తగిన అర్హతలు లేకపోయినా రూ.లక్షల్లో వేతనాలు ఇస్తామని చెబితే ఆలోచించాలి.
  • ఉద్యోగం కోసమని చెప్పి టూరిస్ట్​ వీసాపై తీసుకెళ్తున్నారంటే తప్పకుండా అనుమానించాలి.

విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు చేయాలనుకునే వారికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం టామ్​కామ్(తెలంగాణ ఓవర్సీస్ మ్యాన్‌పవర్ కంపెనీ లిమిటెడ్)​ పోర్టల్​ అందుబాటులో ఉంచింది. దీని ద్వారా విదేశాలకు వెళితే ఎలాంటి చిక్కలు ఉండవని ఉన్నతాధికారులు చెబుతున్నారు.

