ETV Bharat / state

'రూ.22 కట్టి - పార్శిల్​ తీసుకోండి' : ఇండియా పోస్ట్​ నుంచి మెసెజ్? - ఆలోచించాల్సిందే!

ఇండియా పోస్టల్​ పార్శిల్​ డెలివరీ ఛార్జీ పేరుతో డిజిటల్ మోసాలు - పోస్టల్ వెబ్​సైట్ తరహాలోనే నకిలీ సైటు - పార్శిల్ వస్తుందని ఆశతో లింక్​ తెరుస్తున్న బాధితులు - అవగాహన కల్పిస్తున్న సీబీఐ

భారత తపాల పార్శిల్ పేరిట సైబర్ నేరం
cyber crime with India Postal links (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 24, 2026 at 10:42 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

cyber crime with India Postal links : 'మీరు కస్టమర్ ఛార్జీలు చెల్లించలేదు. అలాగే చిరునామా కూడా సరిగా లేదు. అందుకే మీ పేరు మీద వచ్చిన పార్శిల్​ను మేము డెలివరీ చేయలేకపోయాం. ఇప్పుడు సరైన వివరాలతో పాటు రూ.22 చెల్లిస్తే డెలివరీని రీషెడ్యూల్ చేస్తాం' అంటూ ఓ వ్యక్తికి ఇండియా పోస్ట్​ పేరుతో ఓ మెసేజ్​ వచ్చింది.

'మీరు ఎప్పటికప్పుడు పార్శిల్ ఎక్కడుందో ట్రాక్​ చేసుకోవచ్చు' అంటూ ఒక లింక్​ను కూడా పంపించారు. తనకు తెలిసిన వారు ఎవరైనా పార్శిల్​ పంపించి ఉంటారనుకొని ఆ వ్యక్తి లింక్​ ఓపెన్​ చేసి రూ.22 చెల్లించి, వివరాలు అందించాడు. అంతే వెంటనే అతని మొబైల్​లోని వ్యక్తిగత సమాచారమంతా సైబర్​ నేరగాళ్లకు చేరింది. కొద్దిసేపటికే అతడి బ్యాంకు ఖాతా ఖాళీ అయిపోయింది.

రూ.23.26 లక్షలు కాజేత : ఈ తరహా ఉదంతాలు ఇటీవల తరచూ వెలుగు చూస్తున్నాయి. చాలా మంది ఇండియా పోస్ట్ అనగానే ప్రభుత్వ సంస్థ అనే నమ్మకంతో సైబర్ కేటుగాళ్లు పంపించిన లింక్​లను తెరుస్తూ మోసానికి గురువుతున్నారు. అచ్చం ఇండియా పోస్ట్​ మాదిరిగానే వెబ్​సైట్ ఉండటం, ​కొద్ది మొత్తం చెల్లిస్తేనే పార్శిల్ వస్తుందనే ఆశతో మోసాల ఉచ్చులో పడిపోతున్నారు. కొద్ది రోజుల కిందట హైదరాబాద్​లోని వెస్ట్​ మారేడ్​పల్లికి చెందిన ఓ కేంద్ర ప్రభుత్వ రిటైర్డ్​ ఉద్యోగి ఇలాంటి మోసానికి బలయ్యారు. ఈయన ఏకంగా రూ.23.26 లక్షలు పోగొట్టుకున్నారు. బంజారాహిల్స్​లోని ఓ 59 ఏళ్ల వ్యక్తి నుంచి కూడా ఇదే తరహాలో రూ.2.49 లక్షలను సైబర్ నేరస్థులు కాజేశారు. ఈ క్రమంలో సీబీఐ అప్రమత్తమైంది. ఇలాంటి ఫిషింగ్ మోసాల పట్ల తన ఎక్స్​ ఖాతా ద్వారా జాగ్రత్తలు చెబుతూ అవగాహన కల్పిస్తోంది.

ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి :

  • ఇండియా పోస్ట్​ ఎప్పుడూ వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని వాట్సాప్, మెయిల్ లేదా ఎస్​ఎంఎస్ ద్వారా అడగదు. ఒకవేళ అలాంటి మెసేజ్​ వచ్చిందంటే కచ్చితంగా అనుమానించాల్సిందే. దీన్ని నివృత్తి చేసుకోవడానికి పోస్టాఫీసుకు వెళ్లి కనుక్కోవడం మేలు.
  • మొబైల్​ లేదా సోషల్​ మీడియా అకౌంట్లకు వచ్చే లింకులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఓపెన్ చేయరాదు.
  • అపరిచితులకు లేదా అన్​నోన్​ కాల్స్​ నుంచి వచ్చే వాటికి ఓటీపీ చెప్పడం, వ్యక్తిగత సమాచారం, బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు పంచుకోవడం ఏ మాత్రం శ్రేయస్కరం కాదు.
  • ఇండియా పోస్టల్ ద్వారా వచ్చే పార్శిల్​ డెలివరీలకు సంబంధించిన సమాచారం కోసం indiapost.gov.in వెబ్‌సైట్‌నే సంప్రదించి వెరిఫై చేసుకోవడం ఉత్తమం.
  • ఒకవేళ సైబర్​ మోసానికి గురైతే వెంటనే నేషనల్ సైబర్ హెల్ప్​లైన్ నంబర్​ 1930కి కాల్​ చేసి ఫిర్యాదు చేయాలి. లేదా cybercrime.gov.in వెబ్‌సైట్‌లోనూ కంప్లైంట్ చేయొచ్చు.

ఫ్రీజ్​ అమౌంట్​ను ఈజీగా విత్​డ్రా చేసుకునేలా : సైబర్​ బాధితులు నేరం జరిగిన వెంటనే స్పందిస్తే రికవరీ చేసుకోవడానికి సాధ్యమవుతుంది. సైబర్ దాడి జరిగిన ఒక గంటలోపు ఫిర్యాదు చేసిన వారిలో దాదాపు 80 నుంచి 90 శాతం మందికి వారు పోగొట్టుకున్న సొమ్ము తిరిగి పొందే అవకాశం లభిస్తుంది. అయితే గతంలో ఇలా ఫిర్యాదు చేసిన తర్వాత సైబర్​ దాడికి గురైన ఖాతా ఫ్రీజ్​ అయ్యేది. ఇటీవల కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ నేషనల్ క్రైమ్ రిపోర్టింగ్ పోర్టల్​(ఎన్​సీఆర్​పీ)లో మనీ రిస్టోరేషన్ మాడ్యూల్ (ఎంఆర్​ఎం)ను తీసుకొచ్చింది. సైబర్ బాధితులు దీని ద్వారా ఫ్రీజ్​ అయిన సొమ్మును సులభంగా విత్​డ్రా చేసుకోవచ్చు.

సొమ్ము రికవరీ కోసం సైబర్ బాధితులు ఇలా చేయాలి :

  • ముందుగా సైబర్​ దాడి జరిగిన వెంటనే 1930కి కాల్ చేసి లేదా ఎన్‌సీఆర్‌పీ పోర్టల్‌ ద్వారా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయాలి.
  • https://mrm-ncrp.mha.gov.in/ వెబ్​సైట్​లో సిటిజన్ లాగిన్ ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేయాలి. ఎన్​సీఆర్​పీకి లింక్ అయిన మొబైల్​ నంబర్​తోనే ఇందులో లాగిన్ అవ్వాలి.
  • లాగిన్ అయిన తర్వాత రెయిజ్ రిఫండ్ రిక్వెస్ట్ అనే పేజీ ఓపెన్​ అవుతుంది. ఎన్​సీఆర్​పీ నుంచి ఒక 14 అంకెల ఫిర్యాదు నంబరును ఇక్కడ ఎంటర్​ చేయాలి.
  • మొబైల్​ నంబర్​కు ఒక ఓటీపీ వస్తుంది. దాన్ని ఎంటర్​ చేయగానే కంప్లైంట్ వివరాలు, డెబిట్ వివరాలు కనిపిస్తాయి.
  • అనంతరం రిఫండ్​ కోసం కావాల్సిన పాన్​ కార్డు, బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు ఎంటర్ చేయడం ద్వారా దరఖాస్తు పూర్తవుతుంది.
  • రిఫండ్ సొమ్మును వేరే బ్యాంక్​ అకౌంట్​కు మార్చుకునే అవకాశం కూడా ఉంది. దీనికి ఆ ఖాతా వివరాలు అందిస్తే సరిపోతుంది. మొబైల్ నంబరుకు వచ్చిన జనరేటర్ ఐడీ ద్వారా మన దరఖాస్తును ట్రాక్​ చేసి తెలుసుకోవచ్చు.

తెలిసినా వాళ్లే కదా అని ఫోన్​ పే చేస్తున్నారా? - మీ అకౌంట్​ హోల్డ్​లో పడే అవకాశం!

మనం ఓ మాదిరిగా కూడా కనపడట్లేదా? - సైబర్ నేరగాళ్ల ఫస్ట్​ టార్గెట్ భారతే!

TAGGED:

CYBER CRIME WITH INDIA POSTAL LINKS
POSTAL PARCEL DELIVERY CYBER ATTACK
INDIA POSTAL PARCEL CYBER CRIME
భారత తపాల పార్శిల్ పేరిట సైబర్ నేరం
INDIA POSTAL PARCEL CYBER CRIME

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.