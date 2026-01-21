బ్యాంక్ అద్దె ఖాతాల నేరాలు - అత్యాశకు పోయి జైలుకు
విజయవాడలో వెలుగుచూస్తున్న మ్యూల్ ఖాతాలు - ప్రలోభాలకు లొంగి అద్దె ఖాతాల నేరాల్లో చిక్కుకుంటున్న అమాయకులు - విజయవాడ నుంచ్ ఫిలిప్పీన్స్ వరకు విస్తరించిన వైనం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 21, 2026 at 1:36 PM IST
Mule Accounts Scam Issue in Vijayawada: కళ్లముందు నిత్యం ఎన్నో మోసాలు, డిజిటల్ అరెస్టులు, వందల సంఖ్యలో సైబర్ నేరాల గురించిన వార్తలను ప్రతిరోజు చూస్తూనే ఉన్నాం. సైబర్ నేరస్థుల వలలో పడి కోట్లు పోగొట్టుకున్న అయాయకపు ప్రజలు ఎందరో ఉన్నారు. అప్రమత్తతపై ఎప్పటికప్పుడు అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నా సరే తగిన సూచనలను ఇస్తున్నా, అత్యాశతో బాధితులు ఈ నేర ఉచ్చులో పడుతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనే విజయవాడలో చోటు చేసుకుంది.
విజయవాడలో ఇల్లు కట్టి అప్పులపాలైన శ్రీకాంత్ను ఆర్థికంగా ఆదుకుంటానని సూర్య నమ్మబలికాడు. తన వెంట ఉండి సాయం చేస్తే డబ్బుకు లోటు ఉండదని ఆశపెట్టాడు. ప్రలోభాలకు లొంగి అద్దె ఖాతాల నేరాల్లో చివరకు పాలుపంచుకుని కటకటాలపాలయ్యాడు. ఈ మ్యూల్ అకౌంట్స్ కేసు విజయవాడ నుంచ్ ఫిలిప్పీన్స్ వరకు విస్తరించింది. ఈ కేసులో మరిన్ని కోణాలు వెలుగుచూస్తున్నాయి. ప్రధాన నిందితుడు సూర్య (ఏ1)కు క్లాస్మేట్ అయిన నరసింహారావుకు శ్రీకాంత్ అన్న అవుతాడు. వీరు ఓసారి కూర్చొని మాట్లాడుకుంటుండగా తాను ఇటీవల ఇల్లు నిర్మించడంతో రూ. 5 లక్షల మేర అప్పులు అయ్యాయని సూర్యకు చెప్పాడు.
కమీషన్కు ఆశపడి: అందుకు తనతో ఉంటే రూ. 5 లక్షలు ఇస్తానని సూర్య నమ్మించాడు. నీ పేరుతో ఒక కారు కొని ఇస్తానని శ్రీకాంత్కు చెప్పడంతో సరేనని అంగీకరించాడు. రూ. 1.20 లక్షలు వెచ్చించి సెకెండ్ హ్యాండ్ కారు కొని శ్రీకాంత్ పేరున రిజిస్ట్రేషన్ చేయించాడు. ఈ వాహనాన్ని ఉపయోగించి నిందితుడు పలు ప్రాంతాలు తిరుగుతూ బ్యాంకు ఖాతాలు తెరిపించే వ్యవహారాలను పర్యవేక్షించాడు. తన పెదనాన్న, అతని కుమారుడి హత్య కేసులో ఏ10 అరెస్టు అయి రిమాండ్లో ఉండి ఏడాదిన్నర క్రితం జైలు నుంచి బయటకు వచ్చాడు. అయితే ఆ తర్వాత కూడా సూర్య ముఠాతో తిరిగాడని తేలింది. కానీ ఆశించిన మేర కమీషన్ రావడం లేదని బయటకు వచ్చాడు.
అద్దె ఖాతాలను సేకరించి: డిగ్రీ పూర్తయిన తర్వాత సూర్య విజయవాడలో ఏవియేషన్ కోర్సును చేశాడు. ఈ కేసులో నిందితులైన పార్వతి, ఫిలిప్పీన్స్లో ఉండి ఖాతాలను పర్యవేక్షిస్తున్న స్రవంతి పరిచయమయ్యారు. ఈ కోర్సు అయిన తర్వాత స్రవంతి హైదరాబాద్లోని ఓ ఏవియేషన్ సంస్థలో ఉద్యోగంలో చేరింది. అక్కడే పరిచయమైన ఫిలిప్పీన్స్కు చెందిన వ్యక్తిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుని ఆ దేశానికి వెళ్లి స్థిరపడింది. అయితే అద్దె ఖాతాలను సేకరించి వాటి ద్వారా కమీషన్ పొందవచ్చని ముగ్గురు కూడబలుక్కున్నారు. సేకరించిన కరెంటు ఖాతాలను సూర్య, పార్వతిలు ఫిలిప్పీన్స్లో ఉన్న స్రవంతికి పంపించేవారు. ఈ వివరాలన్నీ స్రవంతి వాటిని బెట్టింగ్, డిజిటల్ అరెస్టు మోసాల లావాదేవీల కోసం అందించేది.
టెలిగ్రామ్ గ్రూపుల్లో పోస్టులు: సేకరించిన ఖాతాల తాలూకూ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నెంబర్ల సిమ్లు కూడా తీసుకునేవారు. ఆ సిమ్ల కోసం ఎనిమిది ఫోన్లను ఉపయోగించేవారు. ఆ ఖాతాలకు సంబంధించి జరిగిన లావాదేవీల్లో ఆ సిమ్లకు వచ్చే ఓటీపీలను వినియోగించేవారు. ఈ ఓటీపీల వివరాలను నాలుగు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ల్లో సూర్య ముఠా పోస్టు చేసేది. వీటిని అవతలి వ్యక్తులు తీసుకుని లావాదేవీలు నిర్వహించేవారని తేలింది.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
- తెలిసిన వ్యక్తులు లేదా తెలియని వ్యక్తులు ఎవరైనా సరే వారి అవసరాల కోసం బ్యాంకు ఖాతాలను ఇవ్వకూడదు.
- సంబంధం లేకపోయినా మన ఖాతాల్లో ఆకస్మికంగా డబ్బు జమవ్వడం, వెంటనే విత్డ్రా అవ్వడం వంటివి జరిగితే వెంటనే సంబంధిత బ్యాంకును సంప్రదించాలి. యూజర్ఐడీ, పాస్వర్డ్లు మార్చాలి. మరింత సందేహముంటే పోలీసులను సంప్రదించాలి.
- మన పేరుతో ఎన్ని ఖాతాలున్నాయో బ్యాంకుల్లో తెలుసుకోవచ్చు. మొబైల్ నంబర్, పాన్, ఓటర్ఐడీ, ఆధార్ వంటి తదితర గుర్తింపు పత్రాలతో బ్యాంకును సంప్రదిస్తే తనిఖీ చేసి ఖాతాల వివరాలను వెల్లడిస్తారు. కనీసం 6 నెలలకోసారి క్రెడిట్ బ్యూరోల దగ్గర నుంచి క్రెడిట్ నివేదికను తీసుకోవడమూ మంచిది.
- సంచార్ సాథీ పోర్టల్లోనికి వెళ్లి మీ పేరుతో ఎన్ని మొబైల్ నంబర్లు ఉన్నాయో చూసుకోండి. మీకు సంబంధం లేనివి ఉంటే వెంటనే ఫిర్యాదు చేయండి.
- ఇటీవలి కాలంలో యువతని ఉద్యోగాల పేరుతో సంప్రదిస్తున్నారు. ఆన్లైన్లో వచ్చే ఉద్యోగ ప్రకటనలను నమ్మొద్దు.
