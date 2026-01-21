ETV Bharat / state

బ్యాంక్​ అద్దె ఖాతాల నేరాలు - అత్యాశకు పోయి జైలుకు

విజయవాడలో వెలుగుచూస్తున్న మ్యూల్ ఖాతాలు - ప్రలోభాలకు లొంగి అద్దె ఖాతాల నేరాల్లో చిక్కుకుంటున్న అమాయకులు - విజయవాడ నుంచ్ ఫిలిప్పీన్స్‌ వరకు విస్తరించిన వైనం

Mule Accounts Scam Issue Vijayawada
Mule Accounts Scam Issue Vijayawada (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 1:36 PM IST

Mule Accounts Scam Issue in Vijayawada: కళ్లముందు నిత్యం ఎన్నో మోసాలు, డిజిటల్​ అరెస్టులు, వందల సంఖ్యలో సైబర్​ నేరాల గురించిన వార్తలను ప్రతిరోజు చూస్తూనే ఉన్నాం. సైబర్​ నేరస్థుల వలలో పడి కోట్లు పోగొట్టుకున్న అయాయకపు ప్రజలు ఎందరో ఉన్నారు. అప్రమత్తతపై ఎప్పటికప్పుడు అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నా సరే తగిన సూచనలను ఇస్తున్నా, అత్యాశతో బాధితులు ఈ నేర ఉచ్చులో పడుతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనే విజయవాడలో చోటు చేసుకుంది.

విజయవాడలో ఇల్లు కట్టి అప్పులపాలైన శ్రీకాంత్​ను ఆర్థికంగా ఆదుకుంటానని సూర్య నమ్మబలికాడు. తన వెంట ఉండి సాయం చేస్తే డబ్బుకు లోటు ఉండదని ఆశపెట్టాడు. ప్రలోభాలకు లొంగి అద్దె ఖాతాల నేరాల్లో చివరకు పాలుపంచుకుని కటకటాలపాలయ్యాడు. ఈ మ్యూల్‌ అకౌంట్స్‌ కేసు విజయవాడ నుంచ్ ఫిలిప్పీన్స్‌ వరకు విస్తరించింది. ఈ కేసులో మరిన్ని కోణాలు వెలుగుచూస్తున్నాయి. ప్రధాన నిందితుడు సూర్య (ఏ1)కు క్లాస్‌మేట్‌ అయిన నరసింహారావుకు శ్రీకాంత్‌ అన్న అవుతాడు. వీరు ఓసారి కూర్చొని మాట్లాడుకుంటుండగా తాను ఇటీవల ఇల్లు నిర్మించడంతో రూ. 5 లక్షల మేర అప్పులు అయ్యాయని సూర్యకు చెప్పాడు.

కమీషన్​కు ఆశపడి: అందుకు తనతో ఉంటే రూ. 5 లక్షలు ఇస్తానని సూర్య నమ్మించాడు. నీ పేరుతో ఒక కారు కొని ఇస్తానని శ్రీకాంత్‌కు చెప్పడంతో సరేనని అంగీకరించాడు. రూ. 1.20 లక్షలు వెచ్చించి సెకెండ్‌ హ్యాండ్‌ కారు కొని శ్రీకాంత్‌ పేరున రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయించాడు. ఈ వాహనాన్ని ఉపయోగించి నిందితుడు పలు ప్రాంతాలు తిరుగుతూ బ్యాంకు ఖాతాలు తెరిపించే వ్యవహారాలను పర్యవేక్షించాడు. తన పెదనాన్న, అతని కుమారుడి హత్య కేసులో ఏ10 అరెస్టు అయి రిమాండ్‌లో ఉండి ఏడాదిన్నర క్రితం జైలు నుంచి బయటకు వచ్చాడు. అయితే ఆ తర్వాత కూడా సూర్య ముఠాతో తిరిగాడని తేలింది. కానీ ఆశించిన మేర కమీషన్‌ రావడం లేదని బయటకు వచ్చాడు.

అద్దె ఖాతాలను సేకరించి: డిగ్రీ పూర్తయిన తర్వాత సూర్య విజయవాడలో ఏవియేషన్‌ కోర్సును చేశాడు. ఈ కేసులో నిందితులైన పార్వతి, ఫిలిప్పీన్స్‌లో ఉండి ఖాతాలను పర్యవేక్షిస్తున్న స్రవంతి పరిచయమయ్యారు. ఈ కోర్సు అయిన తర్వాత స్రవంతి హైదరాబాద్‌లోని ఓ ఏవియేషన్‌ సంస్థలో ఉద్యోగంలో చేరింది. అక్కడే పరిచయమైన ఫిలిప్పీన్స్‌కు చెందిన వ్యక్తిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుని ఆ దేశానికి వెళ్లి స్థిరపడింది. అయితే అద్దె ఖాతాలను సేకరించి వాటి ద్వారా కమీషన్‌ పొందవచ్చని ముగ్గురు కూడబలుక్కున్నారు. సేకరించిన కరెంటు ఖాతాలను సూర్య, పార్వతిలు ఫిలిప్పీన్స్‌లో ఉన్న స్రవంతికి పంపించేవారు. ఈ వివరాలన్నీ స్రవంతి వాటిని బెట్టింగ్, డిజిటల్‌ అరెస్టు మోసాల లావాదేవీల కోసం అందించేది.

టెలిగ్రామ్‌ గ్రూపుల్లో పోస్టులు: సేకరించిన ఖాతాల తాలూకూ రిజిస్టర్డ్‌ మొబైల్‌ నెంబర్ల సిమ్‌లు కూడా తీసుకునేవారు. ఆ సిమ్‌ల కోసం ఎనిమిది ఫోన్లను ఉపయోగించేవారు. ఆ ఖాతాలకు సంబంధించి జరిగిన లావాదేవీల్లో ఆ సిమ్‌లకు వచ్చే ఓటీపీలను వినియోగించేవారు. ఈ ఓటీపీల వివరాలను నాలుగు టెలిగ్రామ్‌ గ్రూప్‌ల్లో సూర్య ముఠా పోస్టు చేసేది. వీటిని అవతలి వ్యక్తులు తీసుకుని లావాదేవీలు నిర్వహించేవారని తేలింది.

తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు

  • తెలిసిన వ్యక్తులు లేదా తెలియని వ్యక్తులు ఎవరైనా సరే వారి అవసరాల కోసం బ్యాంకు ఖాతాలను ఇవ్వకూడదు.
  • సంబంధం లేకపోయినా మన ఖాతాల్లో ఆకస్మికంగా డబ్బు జమవ్వడం, వెంటనే విత్‌డ్రా అవ్వడం వంటివి జరిగితే వెంటనే సంబంధిత బ్యాంకును సంప్రదించాలి. యూజర్‌ఐడీ, పాస్‌వర్డ్‌లు మార్చాలి. మరింత సందేహముంటే పోలీసులను సంప్రదించాలి.
  • మన పేరుతో ఎన్ని ఖాతాలున్నాయో బ్యాంకుల్లో తెలుసుకోవచ్చు. మొబైల్ నంబర్, పాన్, ఓటర్‌ఐడీ, ఆధార్‌ వంటి తదితర గుర్తింపు పత్రాలతో బ్యాంకును సంప్రదిస్తే తనిఖీ చేసి ఖాతాల వివరాలను వెల్లడిస్తారు. కనీసం 6 నెలలకోసారి క్రెడిట్‌ బ్యూరోల దగ్గర నుంచి క్రెడిట్‌ నివేదికను తీసుకోవడమూ మంచిది.
  • సంచార్‌ సాథీ పోర్టల్‌లోనికి వెళ్లి మీ పేరుతో ఎన్ని మొబైల్‌ నంబర్లు ఉన్నాయో చూసుకోండి. మీకు సంబంధం లేనివి ఉంటే వెంటనే ఫిర్యాదు చేయండి.
  • ఇటీవలి కాలంలో యువతని ఉద్యోగాల పేరుతో సంప్రదిస్తున్నారు. ఆన్‌లైన్‌లో వచ్చే ఉద్యోగ ప్రకటనలను నమ్మొద్దు.

