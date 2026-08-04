గతేడాదితో పోలిస్తే 3 శాతం తగ్గిన సైబర్ నేరాలు - ఆర్థిక నష్టం ఏకంగా 20 శాతం మేర తగ్గుదల
60 శాతం మేర తగ్గిపోయిన డిజిటల్ అరెస్ట్ కేసులు - దాదాపు 28 శాతానికి పెరిగిన 'పుట్ ఆన్ హోల్డ్' చేసే విధానం - ఉత్తరాది అంతరాష్ట్ర ముఠాల ఆటకట్టిస్తున్న తెలంగాణ పోలీసులు
Published : August 4, 2026 at 5:58 PM IST
Cyber Crimes Decreased in Telangana : పెరుగుతున్న టెక్నాలజీతోపాటు సైబర్ మోసాలు కూడా దేశవ్యాప్తంగా విజృంభిస్తున్నాయి. అయితే తెలంగాణలో మాత్రం సైబర్ నేరాల గ్రాఫ్ తగ్గుముఖం పడుతోంది. రాష్ట్రంలో ఎఫ్ఐఆర్ల నమోదు ఎక్కువగా ఉండటంతో సైబర్ నేరాలు ఎక్కువేమో అన్న అపోహ ఉన్నప్పటికీ వాస్తవ గణాంకాలు మాత్రం అందుకు భిన్నంగా ఉన్నాయి. సైబర్ కేసుల నమోదులో దేశంలోనే అగ్రస్థానంలో ఉన్న తెలంగాణ నేరాల సంఖ్యలో మాత్రం 11వ స్థానంలో ఉంది. ఈ ఏడాది సైబర్ నేరాల్లో వచ్చిన మార్పులు, తెలంగాణ పోలీసుల ప్రత్యేక ఆపరేషన్లు, రికవరీలో సాధిస్తున్న ప్రగతిపై ప్రత్యేక కథనం.
జాతీయ సగటుతో పోల్చితే పది రెట్లు అధికం : దేశవ్యాప్తంగా సైబర్ నేరాలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో పక్కా ప్రణాళికతో ముందుకు వెళ్తోంది. నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ రిపోర్టింగ్ పోర్టల్కు వచ్చే ఫిర్యాదులను తక్షణమే పరిగణనలోకి తీసుకుని కేసులు నమోదు చేయడంలో తెలంగాణ పోలీసులు ముందున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ఈ ఏడాది జూన్ నాటికి సైబర్ మోసాలకు సంబంధించి 12,71,363 ఫిర్యాదులు అందగా అందులో కేవలం 19,915 అంటే 1.56 శాతం మాత్రమే ఎఫ్ఐఆర్లుగా నమోదయ్యాయి. కానీ తెలంగాణలో అందిన 45,080 ఫిర్యాదుల్లో ఏకంగా 7,467 అంటే 16.56 శాతం ఫిర్యాదులను పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్లుగా మలిచారు. జాతీయ సగటుతో పోలిస్తే ఇది పది రెట్లు ఎక్కువ. జాతీయ స్థాయిలో ఈ ప్రథమార్థంలో అందిన ఫిర్యాదుల్లో ఉత్తరప్రదేశ్ 14 శాతంతో తొలి స్థానంలో ఉండగా, తెలంగాణ కేవలం 3.5 శాతంతో 11వ స్థానంలో ఉంది.
పోలీసుల సమర్థ పనితీరుకు అద్దం : గతేడాదితో పోలిస్తే రాష్ట్రంలో సైబర్ నేరాలు, ఆర్థిక నష్టాలు కూడా గణనీయంగా తగ్గాయి. 2024లో 93,930 ఫిర్యాదులు రాగా, 2025 నాటికి అవి 91,369 కి తగ్గాయి. అంటే ఫిర్యాదుల్లో 3 శాతం తగ్గుదల కనిపించింది. అలాగే 2024లో బాధితులు రూ.1,909 కోట్లు కోల్పోగా, 2025లో ఆ నష్టం రూ.1,524 కోట్లకు పరిమితమైంది. ఆర్థిక నష్టాల పరంగా ఏకంగా 20 శాతం మేర తగ్గుదల నమోదు కావడం పోలీసుల పనితీరుకు అద్దం పడుతోంది. దేశవ్యాప్తంగా బాధితులు కోల్పోయిన సొమ్మును పరిశీలిస్తే మహారాష్ట్ర రూ.1,637 కోట్లతో మొదటి స్థానంలో ఉండగా తెలంగాణ రూ.616 కోట్లతో ఆరో స్థానంలో నిలిచింది.
డిజిటల్ అరెస్ట్ కేసుల్లో విజయవంతం : ముఖ్యంగా ప్రజలను తీవ్ర భయభ్రాంతులకు గురిచేసే డిజిటల్ అరెస్ట్ కేసులను అరికట్టడంలో తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో విజయవంతమైంది. 2024లో 3,037 డిజిటల్ అరెస్ట్ కేసులు నమోదు కాగా 2025లో ఆ కేసుల్లో 60 శాతం మేర తగ్గుదల కనిపించింది. అలాగే నష్టాల్లోనూ 47 శాతం తగ్గుదల నమోదైంది. మరోవైపు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రాడ్ కేసుల్లోనూ 3 శాతం తగ్గుదల వచ్చింది. కేవలం కేసులు నమోదు చేయడమే కాకుండా, బాధితులు కోల్పోయిన సొమ్మును సైబర్ నేరగాళ్లు డ్రా చేయకుండా మ్యూల్ ఖాతాల్లోనే నిలిపివేసే 'పుట్ ఆన్ హోల్డ్' విధానంలోనూ పురోగతి సాధించారు. 2025 ద్వితీయార్థంలో 18 శాతంగా ఉన్న ఈ హోల్డ్ రేటింగ్ ఈ ఏడాది ప్రథమార్ధంలో 28 శాతానికి పెరిగింది.
సైబర్ నేరగాళ్ల ఆటకట్టించడంలో కృత్రిమ మేధ : మూడేళ్ల క్రితం ఏర్పాటైన తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో సైబర్ నేరగాళ్ల ఆటకట్టించడానికి కృత్రిమ మేధను సైతం సమర్థవంతంగా వినియోగిస్తోంది. ఎన్సీఆర్పీ పోర్టల్లో ఫిర్యాదు అందగానే బాధితులు వేచిచూడాల్సిన అవసరం లేకుండా తక్షణమే స్పందిస్తోంది. ఉత్తరాది రాష్ట్రాలకు చెందిన అంతరాష్ట్ర ముఠాలను పట్టుకునేందుకు రోజుల తరబడి అక్కడే ఆపరేషన్లు నిర్వహించి నిందితులను కటకటాల్లోకి నెడుతోంది. తద్వారా ఫిర్యాదులన్నింటినీ ఎఫ్ఐఆర్లుగా మలిచి నిందితుల్లో భయం పుట్టించాలన్న బ్యూరో వ్యూహం సత్ఫలితాలనిస్తోంది.
అలా ఉంటేనే సైబర్ నేరాలకు పూర్తిగా చెక్ : సైబర్ మోసాలపై దేశవ్యాప్తంగా నమోదవుతున్న కేసుల గణాంకాలను విశ్లేషిస్తే తెలంగాణ పోలీసుల దర్యాప్తులో వేగం స్పష్టమవుతోంది. ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఫిర్యాదులను పట్టించుకోని పరిస్థితి ఉంటే తెలంగాణలో మాత్రం ఫిర్యాదు రాగానే కేసులు నమోదు చేస్తూ నేరస్తుల భరతం పడుతున్నారు. అయితే టీజీసీఎస్బీ ఎంత పకడ్బందీగా వ్యవహరిస్తున్నా, ఆన్లైన్ మోసాల పట్ల ప్రజలు కూడా ఎప్పటికప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉంటేనే సైబర్ నేరాలకు పూర్తిగా చెక్ పెట్టవచ్చని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
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