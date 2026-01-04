పండగ వేళ మోసాల బారినపడొద్దు - సైబరాసురుల నుంచి తస్మాత్ జాగ్రత్త!
కాల్స్, యాప్ ఇన్స్టాల్, ఓటీపీ వంటి వాటి నుంచి అప్రమత్తత అవసరం - టాస్క్లు పూర్తి చేయమని మహిళ నుంచి రూ.1.68 లక్షలు కాజేసిన నేరగాళ్లు - గంటలోపు 1930కి ఫిర్యాదు చేస్తేనే ప్రయోజనం
Published : January 4, 2026 at 12:33 PM IST
People Be Alert From Cyber Crimes : ఈ సమయంలో రైతులు తమ పంటను అమ్మగా వచ్చిన డబ్బుతో ఎంతో సంతోషంగా ఉంటారు. కొద్ది రోజుల్లో ఊరూవాడా సంక్రాంతి శోభను సంతరించుకుంటాయి. సరిగ్గా ఇలాంటి సమయంలోనే సైబర్ నేరగాళ్లు కూడా కాసులు కొల్లగొట్టేందుకు కాచుకొని కూర్చుంటారు. అవకాశం దొరికిందంటే అందినకాడికి దండుకుంటారు. విశ్రాంత ఉద్యోగులు, వ్యాపారులు, రైతులు, మహిళలు ఇలా వివిధ వర్గాల వారు తమ చేతిలో ఉన్న డబ్బులను జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఏమాత్రం ఏమరపాటుగా ఉన్నా, ఆశకు పోయినా సైబర్ వలలో చిక్కి మోసపోతారు. ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఇటీవల ఇలాంటి ఘటనలే చోటు చేసుకున్నాయి.
1930 నంబర్కు గంటలోపు ఫిర్యాదు చేస్తేనే : గుర్తుతెలియని వ్యక్తుల నుంచి కాల్స్ వచ్చినా, యాప్లు ఇన్స్టాల్ చేసుకోమన్నా, ఓటీపీలు చెప్పమన్నా ప్రజలు అనుమానించాలి. సైబర్ మోసాలకు గురైతే 1930 నంబర్కు ఫిర్యాదు చేయాలి. కామారెడ్డి జిల్లా దోమకొండకు చెందిన వ్యక్తికి ఇటీవల జీవిత బీమా పాలసీ మెచ్యూరిటీ వచ్చింది. గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు సదరు వ్యక్తి చరవాణికి ఫోన్ చేసి తాము జీవిత బీమా సంస్థ నుంచి మాట్లాడుతున్నామని నమ్మబలికారు. క్యూఆర్ కోడ్ పంపించి స్కాన్ చేయగానే నగదు జమవుతుందన్నారు. బాధితుడు అలాగే చేసి వచ్చిన ఓటీపీ చెప్పాడు. ఇంకేముంది అతడి బ్యాంకు ఖాతాలోంచి రూ.67 వేలు డ్రా చేసినట్లు సంక్షిప్త సందేశం వచ్చింది.
టాస్క్లు పూర్తి చేస్తే డబ్బులు వస్తాయని : దోమకొండకు చెందిన మరో మహిళకు గుర్తుతెలియని దుండగులు ఓ యాప్లో టాస్క్లు పూర్తి చేయాలని సూచించారు. అలా చేస్తూ వారు కోరిన విధంగా ఆమె రూ.1.68 లక్షలు పంపింది. పెట్టుబడి డబ్బుల కంటే సదరు యాప్లో ఎక్కువ జమవుతున్నట్లు కనిపించడంతో ఆమె మురిసిపోయింది. ఆ మొత్తాన్ని తీసుకోవాలని సదరు మహిళ ప్రయత్నించినా సాధ్యపడలేదు. మోసపోయానని గ్రహించి గత నెలలో పోలీసులను ఆశ్రయించింది.
రికవరీ అంతంత మాత్రంగానే : నేరాల కట్టడి అనేది పోలీసుల చేతుల్లో ఉండే అంశం. సైబర్ నేరాల విషయానికొచ్చే సరికి మాత్రం ప్రజలే అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన పరిస్థితి. సైబర్ మోసాల విషయంలో జాగ్రత్తలు చెప్పి, అవగాహన కల్పించటం మాత్రమే పోలీసు శాఖ బాధ్యత. మోసానికి గురైన సందర్భంలో 1930 నంబరుకు ఫిర్యాదు చేస్తే నగదు బదిలీ అయిన బ్యాంక్ ఖాతాను స్తంభింపజేస్తారు. తర్వాత సొమ్ము మోసగాడు కాజేయకుండా చేసి తిరిగి బాధితుడికి చేరేలా చేయటం కొంత వరకు సాధ్యం. ఇలా జరగాలంటే బాధితుడు గంటలోపే ఫిర్యాదు చేయాల్సి ఉంటుంది. దాన్నే గోల్డెన్ అవర్గా చెబుతారు. కానీ, ఇది చాలా వరకు జరగడం లేదు. దీంతో కేసుల్లో రికవరీ అంతంత మాత్రంగానే ఉంటోంది.
ఫిర్యాదు చేసినా రికవరీ సాధ్యం కాకపోవచ్చు : ఆన్లైన్లో మోసపోయిన వారు వెంటనే 1930కు ఫిర్యాదు చేసినంత మాత్రాన మోసపోయిన డబ్బు తిరిగి రప్పించడం అంత సులువేమీ కాదు. ఇది అన్ని సందర్భాల్లో సాధ్యం కాదు. గంట లోపు ఫిర్యాదు చేస్తే కొంత మేర అవకాశం ఉంటుంది. సైబర్ నేరగాడి ఖాతాలోకి వెళ్లిన డబ్బు ఇతర ఖాతాల్లోకి మళ్లించకుండా ఉంటేనే ఏమైనా చేయగలరు. ఇప్పుడు సైబర్ నేరగాళ్లు కాజేసిన సొత్తును నిమిషాల్లో వారి పరిచయస్థుల ఖాతాల్లోకి మళ్లిస్తూ రికవరీకి అవకాశం లేకుండా చేస్తున్నారనేది పోలీసులు చెబుతున్నారు. అలా చేస్తే పోయిన డబ్బును తిరిగి రికవరీ చేయడం కష్టమవుతుంది.
డబ్బులు ఎవరికీ ఊరికే రావు - ఈ చిన్న లాజిక్ మిస్ అయ్యారో ఖాతా ఖాళీ!
వాట్సప్, క్రోమ్ యూజర్లకు అలర్ట్! - సైబర్ భద్రతపై టీజీసీఎస్బీ డైరెక్టర్ సూచనలు ఇవే