క్రెడిట్ కార్డు వాడుతున్నారా? - ఇలాంటి ఆఫర్ల నుంచి జాగ్రత్తగా ఉండండి!
దేశవ్యాప్తంగా క్రెడిట్ కార్డులు వినియోగం ఎక్కువ అవ్వడంతో పెరుగుతున్న సైబర్ నేరాలు - నకిలీ వెబ్సైట్లు, యాప్ల గురించి ప్రకటనలు - సరికొత్త ఉపాయాలతో దోచేస్తున్న సైబర్ నేరగాళ్లు - అప్రమత్తంగా ఉండాలంటున్న పోలీసులు
Published : February 1, 2026 at 11:08 AM IST
Cyber Crime With Credit Card : ఈ రోజుల్లో అందరూ క్రెడిట్ కార్డులపైనే ఆధారపడుతున్నారు. షాపింగ్ చేయాలన్నా, అత్యవసర పరిస్థితిలో డబ్బులు కావాలన్నా ప్రజలు క్రెడిట్ కార్డులే ఉపయోగిస్తున్నారు. అందుకే దేశవ్యాప్తంగా క్రెడిట్ కార్డుల వినియోగం ఎక్కువగా పెరిగిపోతోంది. దీన్నే ఆసరాగా చేసుకుని సైబర్ నేరగాళ్లు దోపిడీలు చేస్తున్నారు. మోసగాళ్లు ఫిషింగ్, నకిలీ మర్చంట్ వెబ్సైట్లు, యూపీఐ/ క్యూఆర్ కోడ్, రివార్డులు, కార్డు లిమిట్ పెంచుతామని ప్రధానంగా రకరకాల ఆఫర్లు ఇస్తూ మోసం చేస్తున్నారని హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ తరహా మోసాల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
సరి'కొత్తగా' మోసాలు : సైబర్ మోసగాళ్లు ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కొత్త ఉపాయాలతో నేరాలకు పాల్పడుతున్నారు. మాయమాటలతో అమాయకులను బురిడీ కొట్టిస్తుంటారు. అలాగే ఈ కింది పద్ధతుల్లో మోసానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటున్నాయని పోలీసులు చెబుతున్నారు.
- ఈ-మెయిల్, ఎస్ఎంఎస్, సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ప్రకటనలు గుప్పించి నకిలీ పేమెంట్ పేజీ లింక్లు పంపిస్తారు. కార్డు, ఓటీపీ వివరాలు తెలుసుకొని దోచేస్తారు.
- నకిలీ వెబ్సైట్లు, సామాజిక మాధ్యమాల్లో నకిలీ హెల్ప్లైన్ నంబర్లు ప్రచురిస్తారు. తెలియక వాటికి ఫోన్ చేస్తే అంతే.
- క్రెడిట్ కార్డు విభాగం అధికారులమంటూ ఫోన్ చేస్తారు. లిమిట్ పెంచుతామని చెప్పి, కార్డు వివరాలు, ఓటీపీ అడుగుతారు. లేదా రిమోట్ యాక్సెస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేయమంటారు.
- అనధికారిక, మార్చబడిన యాప్ల ద్వారా అవసరమైన అనుమతులు అడిగి కార్డు, ఓటీపీ సమాచారాన్ని తస్కరిస్తారు.
- బ్యాంకు లేదా మర్చంట్ ఉద్యోగులుగా పరిచయం చేసుకొని కార్డు వివరాలు, ఓటీపీ, సీవీవీ నంబర్లు అడుగుతారు. నకిలీ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేయిస్తారు.
- ఏటీఎంలు, పీఓఎస్ పాయింట్లలో కార్డు సమాచారం కాపీ (కార్డ్ స్కిమ్మింగ్, క్లోనింగ్) చేస్తారు.
ఏం చేయాలంటే : క్రెడిట్ కార్డు ద్వారా ఆర్థిక మోసానికి గురైతే వెంటనే బ్యాంకును సంప్రదించి కార్డు బ్లాక్ చేయించాలి. వెబ్సైట్ లేదా సామాజిక మాధ్యమాల్లో కనిపించే నంబర్లకు కాల్ చేయవద్దు. కార్డు వెనకాల ఉన్న అధికారిక నంబరు, లేదా బ్యాంక్ అధికారిక యాప్, వెబ్సైట్లను ఉపయోగించుకోవాలి.
- ఓటీపీ, పిన్, సీవీవీ, కార్డు నంబరు వంటి వివరాలు ఎవరితోనూ ఫోన్, ఈ-మెయిల్, మెసేజ్, సామాజిక మాధ్యమాల్లో పంచుకోవద్దు. ఈ వివరాలను బ్యాంకులు అడగవు.
- రిఫండ్ లేదా ట్రాంజాక్షన్ ఫిక్స్ చేసేందుకు యాప్ను డౌన్లోడ్ చేయమని ఎవరైనా కాల్ చేస్తే వెంటనే కాల్ కట్ చేయాలి. లింకులు అసలు తెరవొద్దు.
- బ్యాంకింగ్, యూపీఐ, ఈ-మెయిల్ పాస్వర్డ్లు తరచూ మార్చండి. మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ ప్రారంభిస్తే మంచిది.
- సిమ్ స్వాప్ అనుమానం ఉంటే వెంటనే మొబైల్ ఆపరేటర్ను సంప్రదించి సిమ్ బ్లాక్ చేయించాలి. అనుమానాస్పద లావాదేవీలపై వెంటనే 1930 నంబరుకు ఫిర్యాదు చేయాలి.
అలాంటి మాటలు నమ్మొద్దు : ప్రత్యేక ఆఫర్ల ప్రకటనల పేరుతో సైబర్ నేరగాళ్లు ప్రజలను మోసాలు చేస్తున్నారు. ఇతరుల మాయమాటలు నమ్మి ఎవరితోనూ ఓటీపీలు, అకౌంట్ వివరాలు పంచుకోవద్దని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఒకవేల మోసపోయినా, వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే బ్యాంక్లో విషయం చెప్పి ఖాతాను నిలిపి వేయాలి. దాంతో ఖాతాలోని డబ్బులు సురక్షితంగా ఉంటాయి.
నకిలీ వెబ్సైట్లు, యాప్లతో జాగ్రత్త : కొందరు నేరగాళ్లు ఆన్లైన్లో పరిచయం పెంచుకుని రూ.వేలు, రూ.లక్షల్లో పెట్టుబడికి లాభాలిచ్చి నమ్మకం పొందిన తర్వాత రూ.కోట్లలో కొట్టేస్తున్నారు. దీనికి తోడు నిందితులు సృష్టించే వాట్సప్ గ్రూపుల్లోని పోస్టులు, నకిలీ యాప్, వెబ్ సైట్లలో పెట్టుబడులకు లాభం వచ్చినట్లు వర్చ్వల్గా చూపిస్తున్నారు. వారి మాటలు నమ్మి సామాన్య ప్రజలు మోసపోతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు జరిగినప్పుడు జాతీయ సైబర్ పోర్టల్ https://cybercrime.gov.in/లో ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.
మన ఖాతాలో డబ్బులున్న విషయం సైబర్ నేరస్థులకు ఎలా తెలుస్తుంది? - షాకింగ్ నిజాలు ఇవే!
'వాట్సప్' సలహాలతో స్టాక్స్లో పెట్టుబడులు - రూ.500 కోట్లకు పైగా నష్టం