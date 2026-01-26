'వాట్సప్' సలహాలతో స్టాక్స్లో పెట్టుబడులు - రూ.500 కోట్లకు పైగా నష్టం
వాట్సప్లో పరిచయమైన వ్యక్తుల సలహాలను నమ్మి స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు - రూ.వేలల్లో లాభం చూపించి రూ.కోట్లలో దోచేస్తున్న కేటుగాళ్లు - ప్రముఖుల పేర్లతో వాట్సప్ ప్రకటనలతో మోసాలు - ప్రధాన సూత్రధారులుగా చైనీయులు
Published : January 26, 2026 at 12:52 PM IST
Cyber Crime Through Whats app : హైదరాబాద్ నగరంలో సామాజిక మాధ్యమం సైబర్ నేరగాళ్లకు ఓ అడ్డాగా మారిపోయింది. మాయమాటలతో ప్రజల్ని మోసం చేసి, రూ.కోట్లు కొల్లగొడుతున్నారు. వాట్సప్లో పరిచయమైన వ్యక్తుల సలహాలను నమ్మి కొందరు స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టి, రూ.కోట్లలో మోసపోతున్నారు. 2025లో నగరంలో దాదాపు రూ.500 కోట్లకు పైగా నష్టపోయారంటే మోసాలు ఏ స్థాయిలో జరుగుతున్నాయో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
ఎలా చేస్తారు? : తాజాగా శేరిలింగంపల్లికి చెందిన సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి రూ.2.9 కోట్లు పోగొట్టుకున్నాడు. రూ.5 వేలు లాభం ఇచ్చి, ఈ భారీ మొత్తాన్ని కొల్లగొట్టారు. రూ.వేలతో ఎర వేసి స్టాక్ మార్కెట్ మోసాలు వాట్సప్ గ్రూపుల కేంద్రంగా మొదలవుతున్నాయి. సైబర్ ముఠాలు ఐపీవోకు వెళ్తున్న ప్రముఖ కంపెనీల పేర్లు, పెట్టుబడులకు లాభాలు వస్తాయంటూ వాట్సప్లో లింకులు పంపిస్తున్నాయి. వీటిని క్లిక్ చేస్తే నేరుగా గ్రూపుల్లోకి తీసుకెళ్తాయి.
ప్రముఖుల పేర్లతో పోస్టులు : ఫలానా కంపెనీ ఐపీవోకు వెళ్తోందని, షేర్లు కొనుగోలు చేయొచ్చని ప్రముఖ స్టాక్ మార్కెట్ విశ్లేషకులు, పెట్టుబడిదారుల పేర్లతో గ్రూపులో పోస్టులు పెడుతుంటారు. గ్రూపులోని మిగతా ముఠా సభ్యులు ఆ సూచనలు పాటించడంతో తమకు లాభాలు వచ్చాయని నకిలీ స్క్రీన్షాట్లు పెడతారు. ఇదంతా నమ్మి ఇతరులు యాప్లు డౌన్లోడ్ చేసుకుని డబ్బులు పెట్టుబడిగా పెడుతున్నారు.
ఇవీ జాగ్రత్తలు :
- స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడికి నిర్దేశిత ఖాతాలుంటాయి. వ్యక్తిగత ఖాతాలకు డబ్బు బదిలీ చేయమని సూచిస్తే మోసమే.
- సోషల్ మీడియాలో వచ్చే రీల్స్, ప్రకటనలను వాట్సప్లో వచ్చే లింకుల్ని చూసి పెట్టుబడులు పెట్టొద్దు.
- అనుమతి లేకుండా వాట్సప్, టెలిగ్రామ్ గ్రూపుల్లో ఎవరైనా చేరిస్తే వెంటనే లెఫ్ట్ అవ్వాలి.
- మోసపోయి డబ్బు కోల్పోతే వెంటనేే 1930 టోల్ఫ్రీకి ఫిర్యాదు చేయాలి. అప్పుడే డబ్బు రికవరీ తేలిక అవుతుంది.
ఈ మోసాల్లో చైనీయుల హస్తం : స్టాక్ మార్కెట్ మోసాల్లో చైనీయులే ప్రధాన సూత్రధారులని బయటపడుతోంది. వారు థాయ్లాండ్, కంబోడియా, మయన్మార్ కేంద్రంగా ఉంటున్నారు. ఉద్యోగాల పేరుతో ఇక్కడి యువకుల్ని ఆయా దేశాలకు రప్పిస్తున్న ముఠాలు, వారిని నిర్భందించి మోసాలు చేయిస్తున్నాయి.
ముందు కొంత లాభం చూపిస్తూ : వీరు ముందుగా ప్రముఖ కంపెనీల పేరుతో వాట్సప్లో మెసేజ్లు పంపుతున్నారు. తమ కంపెనీలో పెట్టుబడి పెడితే రెట్టింపు లాభం వస్తుందని నమ్మబలుకుతున్నారు. అనంతరం అమాయకులతో చిన్న మొత్తం పెట్టుబడి పెట్టించి, కొంత లాభాలు చూపిస్తారు. అలా నమ్మించి తర్వాత పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టిస్తారు. ఇలా రూ.కోట్లు దోచేస్తున్నారు. లాభం వస్తుందని ఆస్తులు అమ్మి పెట్టుబడి పెడుతున్న బాధితులు చివరికి మోసపోయామని తెలుసుకుని తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు.
ఇలాంటి ప్రకటనలు నమ్మకండి : ఆన్లైన్లో పరిచయం పెంచుకుని రూ.వేలు, రూ.లక్షల్లో పెట్టుబడికి లాభాలిచ్చి నమ్మకం పొందిన తర్వాత రూ.కోట్లలో కొట్టేస్తున్నారు. దీనికి తోడు నిందితులు సృష్టించే వాట్సప్ గ్రూపుల్లోని పోస్టులు, నకిలీ యాప్, వెబ్ సైట్లలో పెట్టుబడులకు లాభం వచ్చినట్లు వర్చ్వల్గా చూపిస్తున్నారు. వారి మాటలు నమ్మి, స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెట్టడం సరికాదని పోలీసులు తెలిపారు. రూ.లక్షకు రూ.10 లక్షల లాభం వస్తుందని ఆశ పడితే మోసపోక తప్పదంటున్నారు. స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడుల పేరుతో రాష్ట్రంలో భారీగా సైబర్ మోసాలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో కొత్తగా వచ్చే ప్రకటనలు, ఫోన్లను నమ్మొద్దని అన్నారు.
రూ.976 కోట్లకు చేరిన మోసాలు : గత ఏడాది తొలి 8 నెలల్లోనే ఏకంగా రూ.372 కోట్లు సైబర్ నేరగాళ్లు కొట్టేశారు. అంతకముందు సొమ్ము కూడా కలిపితే అది రూ.976 కోట్లకు చేరింది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, రాచకొండ కమిషనరేట్ల పరిధిలో ఈ తరహా మోసాలు ఎక్కువగా నమోదవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. సైబర్ నేరాల విషయంలో ప్రభుత్వం, పోలీసులు ఎంత అవగాహన కలిగించినా, ఈ నేరాల సంఖ్య మాత్రం తగ్గకపోవడం గమనార్హం.
వాట్సప్లో ఏపీకే ఫైల్స్ - అందినకాడికి డబ్బులు దోచేస్తున్న సైబర్ నేరగాళ్లు
8 నెలల్లో రూ.372 కోట్ల సైబర్ మోసం - అపరిచితుల మాటలు ఎలా నమ్ముతున్నారని ప్రశ్నిస్తున్న పోలీసులు