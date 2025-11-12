ETV Bharat / state

మీ బ్యాంకు ఖాతా భద్రమేనా?- లావాదేవీలపై కన్నేయండి

బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు ఎవరికీ ఇవ్వొద్దు, ఓటీపీలు చెప్పొద్దు - చెబితే సైబర్‌ నేరాలకు సహకరించనట్లే!

Cyber Crime in Anakapalli District
Cyber Crime in Anakapalli District (ETV Bharat)
Published : November 12, 2025 at 11:52 AM IST

Cyber Crime in Anakapalli District : సైబర్‌ నేరగాళ్లకు బ్యాంకు ఖాతా నంబర్లు ఇచ్చి పరోక్షంగా సహకరిస్తున్న వారిపై పోలీసులు నిఘా పెట్టారు. అనకాపల్లి జిల్లాలో ఇప్పటివరకు 105 కేసులు నమోదయ్యాయి. పెట్టుబడులు పెడితే అధిక లాభాలు వస్తాయని ఆశ చూపి నగదు కాజేస్తున్నారు. పోలీసుల విచారణలో ఎలాంటి సంబంధం లేని వ్యక్తుల ఖాతాల నుంచి నగదు లావాదేవీలు జరుగుతున్నట్లు తేలింది. ఇలా చాలామంది సైబర్‌ కేసుల్లో ఇరుక్కుని పోలీసు స్టేషన్లు, కోర్టుల చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తోంది.

అనకాపల్లికి చెందిన ఓ వ్యక్తి ఖాతా నుంచి సైబర్‌ నేరగాళ్లు విడతల వారీగా రూ.16 లక్షలు కాజేశారు. ఖాతాలో నగదు నిల్వలు నిండుకున్నాక బాధితుడు లబోదిబోమంటూ పోలీసులను ఆశ్రయించాడు. అతడి ఖాతా నుంచి వేర్వేరు ఖాతాలకు నగదు బదిలీ అయినట్లు కేసు దర్యాప్తులో తేలింది. సంబంధిత వ్యక్తులను విచారించే వరకు ఆ విషయం వారిలో కొందరికి తెలియకపోవడం గమనార్హం. ఆ ఖాతాల్లోని నగదును సైబర్‌ నేరగాళ్లు విదేశీ కరెన్సీగా మార్చుకున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. సైబర్‌ నేరగాళ్లకు బ్యాంకు ఖాతా నంబర్లు ఇచ్చి ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా సహకరిస్తున్న పది మందిని విశాఖ సైబర్‌ క్రైం పోలీసులు ఇటీవల అరెస్టు చేశారు. తెలంగాణలో 84 మందిని అదుపులోకి తీసుకోగా ఏపీకి చెందిన వారు తమ బ్యాంకు ఖాతాలిచ్చారని తేలడంతో ఆరా తీస్తున్నారు.

ముందుగా ఎంచుకున్న బ్యాంకు ఖాతాలకు రూ.10 వేల నుంచి రూ.20 వేల వరకు సైబర్‌ నేరగాళ్లు వేర్వేరు వ్యక్తుల ఖాతాల నుంచి నగదు జమ చేస్తున్నారు. ‘మీకు నగదు వచ్చిందా’ అంటూ ఫోన్‌ చేస్తున్నారు. ‘వచ్చింది. మీరు ఎవరు’ అని అడిగితే ‘లాటరీలో మీ నంబరు తగిలింది. మీ ఖాతాకు జమ చేశాం. ఓటీపీ చెప్పమ’ని అడుగుతారు. వారి మాటలు విని ఓటీపీ చెబితే అంతే సంగతులు. సంబంధిత ఖాతాల నుంచి లావాదేవీలు చేసేందుకు సైబర్‌ నేరగాళ్లకు అవకాశం ఇచ్చినట్లవుతుంది.

చాలా కాలంగా వినియోగంలో లేని బ్యాంకు ఖాతాలను ఎంచుకుని నగదు లావాదేవీలు చేయడం చేస్తున్నారు. దీనికి కొంతమంది బ్యాంకు సిబ్బంది సహకారం అందిస్తున్నట్లు పోలీసులు విచారణలో గుర్తించారు. కొంతమంది ఉద్దేశపూర్వంగానే బ్యాంకు ఖాతా నంబర్లు ఇస్తూ లావాదేవీల్లో కొంత కమీషన్‌ తీసుకుంటున్నట్లు విచారణలో వెల్లడైనట్లు సమాచారం. సైబర్‌ నేరగాళ్లు విదేశాలు, ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉంటూ ఇక్కడున్న బ్యాంకు ఖాతాల ద్వారా స్థానికంగా ఉన్న వారిని మోసం చేస్తున్నారని పోలీసులు చెబు తున్నారు.

సహకరిస్తున్న వారిపై చర్యలు : ఇటీవల జిల్లాలో సైబర్‌ నేరాలపై విచారణ చేయగా బ్యాంకు ఖాతా వివరాలను కొంతమంది అవగాహన లేకుండా ఇస్తున్నట్లు గుర్తించినట్లు ఎస్పీ తుహిన్‌సిన్హా వివరించారు. ఖాతా వివరాలను ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ ఎవరికీ ఇవ్వకూడదని సూచించారు. ఒకవేళ అనుమానాస్పద లావాదేవీలు జరుగుతున్నట్లు గుర్తిస్తే వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలని తెలిపారు. తెలిసి మిన్నకుండిపోతే సైబర్‌ నేరగాళ్లను ప్రోత్సహించినట్లే అవుతుందని, ఇలా చేసే వారిపై కూడా చర్యలు తీసుకుంటామని వివరించారు. సైబర్‌ మోసాలకు సంబంధించి 1930 నంబర్‌కు ఫోన్‌ చేసి ఫిర్యాదు చేయవచ్చని తెలిపారు.

అంతర్జాతీయ సైబర్‌ మోసగాళ్లకు ఖాతాలిస్తున్నారు - వారి సహాకారంతోనే అకౌంట్​ ఖాళీ!

సాయం చేస్తామన్నారు - బాధితుడినే దోపిడి చేశారు

