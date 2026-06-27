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లండన్ కంపెనీల పేరుతో టోకరా - రూ.59 లక్షల సైబర్ మోసం కేసులో నయా ట్విస్ట్!

విశ్రాంత ఉద్యోగి నుంచి రూ.59 లక్షలు దోచుకున్న సైబర్ నేరగాళ్లు - లండన్, యూకే కంపెనీల పేరిట సాగిన భారీ మోసం - సైబర్ నేరగాళ్ల కేసులో కొత్త మలుపు

Cyber Crime Scam On Retired Military Officer
Cyber Crime Scam On Retired Military Officer (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 10:02 AM IST

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Cyber Crime Scam On Retired Military Officer: ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలో ఒక విశ్రాంత సైనికోద్యోగిని రూ.22 వేల పెట్టుబడి పెడితే నెలకు రూ.10 లక్షల ఆదాయం వస్తుందంటూ నమ్మించి రూ. 59 లక్షలు దోచుకున్న కేసు సరికొత్త మలుపు తిరిగింది. లండన్, యూకే కంపెనీల పేరిట సాగిన ఈ భారీ మోసం వెనుక ఉత్తరాదికి చెందిన అంతర్రాష్ట్ర సైబర్​ కేటుగాళ్ల ముఠా ఉన్నట్లు సైబర్ క్రైమ్ పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలింది.

నగరంలోని సత్యనారాయణపురానికి చెందిన బాధితుడు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు నిందితులు వాడిన బ్యాంకు ఖాతాల గుట్టు విప్పారు. ఈ కేసులో పోలీసులు గుర్తించిన కీలక విషయాలు ఇలా ఉన్నాయి.

ఉత్తరాది ముఠాల హస్తం: లండన్‌కు చెందిన 'క్వాంట్రో క్యాపిటల్' యూకేకు చెందిన 'క్వాంట్రో ఏఐ' కంపెనీల పేరిట మోసం చేసింది స్థానిక లేదా విదేశీయులు కాదని, ఉత్తరాది రాష్ట్రాల ముఠాలేనని నిర్ధారణ అయింది. బాధితుడు మొత్తం 15 బ్యాంకు ఖాతాలకు డబ్బులు పంపానని పేర్కొనగా, సాంకేతిక దర్యాప్తులో కేవలం 5 ప్రధాన ఖాతాలకే డబ్బులు చేరినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. మహారాష్ట్ర, దిల్లీ, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల్లోని బ్యాంకు ఖాతాలకు ఈ సొమ్ము బదిలీ అయింది. అయితే నేరం జరిగి 5 నెలలు గడిచిపోవడంతో సైబర్ నేరగాళ్లు అప్పటికే ఆయా ఖాతాల నుంచి పైసా వదలకుండా విత్‌డ్రా చేసుకున్నారు.

మరో 4 రాష్ట్రాల్లోనూ మోసాలు: స్థానిక పోలీసులు ఆయా ఖాతాలను స్తంభింపజేసే (ఫ్రీజ్) లోపే ఆ ఖాతాలను ఉపయోగించి నిందితులు మరో నాలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా భారీ వసూళ్లకు పాల్పడినట్లు తెలిసింది. దీంతో ఆయా రాష్ట్రాల పోలీసులు ముందే స్పందించి ఆ అకౌంట్లను ఫ్రీజ్ చేసినప్పటికీ అప్పటికే వాటిలో సొమ్ము లేదు.

కోట్లలో లావాదేవీలు: నిందితులు వాడిన ఐదు ఖాతాల ద్వారా స్వల్ప వ్యవధిలోనే కోట్ల రూపాయల లావాదేవీలు జరిగాయి. గొలుసుకట్టు తరహాలో ఒక అకౌంట్ నుంచి మరో అకౌంట్‌కు అత్యంత వేగంగా నిధులు మళ్లించడాన్ని బట్టి చూస్తే దీని వెనుక ఒక పెద్ద వ్యవస్థీకృత ముఠా ఉన్నట్లు స్పష్టమవుతోంది.

ప్రస్తుతం పోలీసులు డబ్బులు విత్‌డ్రా చేసిన ఏటీఎం కేంద్రాలు, నగదు బదిలీ అయిన ఇతర లింకు ఖాతాల వివరాలను సేకరిస్తున్నారు. అయితే అంతర్రాష్ట్ర సరిహద్దులతో ముడిపడి ఉన్న ఈ భారీ స్కామ్‌లో నిందితుల ఆచూకీ కనిపెట్టాలంటే కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థల (Central Agencies) జోక్యం అవసరమని బాధితులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

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TAGGED:

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