వాట్సాప్లో నకిలీ పేరు, ఫొటోతో భారీ స్కామ్ - రూ. కోటి రిఫండ్ చేసిన సైబరాబాద్ పోలీసులు
సైబర్ స్కామ్లో రూ.కోటి రిఫండ్ చేసిన సైబరాబాద్ పోలీసులు - కోర్టు సత్వర ఆదేశాలు, పోలీసుల చొరవతో 10 రోజుల్లోనే నగదు రికవరీ - యూపీలోని లఖ్నవూకు చెందిన దీపక్ కుమార్ను నిందితుడిగా గుర్తింపు
Published : August 19, 2026 at 2:43 PM IST
Cyberabad CP Ramesh Press Meet On Cyber Crime : ప్రస్తుతం సైబర్ నేరాలకు అడ్డుఅదుపు లేకుండా పోతుంది. ఓటీపీలు, ఆన్లైన్ డెలీవరి వంటి పేర్లతో అనేక నేరాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఆకర్షణీయమైన బహుమతులంటూ అమయాక ప్రజలను బుట్టలో వేసుకుంటున్నారు. నకిలీ పేర్లను సృష్టించుకుని అన్నింటిలోకి దూరిపోయి తెలివిగా సైబర్ నేరాలకు పాల్పడుతున్నారు. వీటి వల్ల ఎంతో మంది ప్రజలు మోసపోయి నెత్తిపట్టుకుంటున్నారు. 'మమల్ని కాపాడండి' అంటూ పోలీసు స్టేషన్ మెట్లు ఎక్కుతున్నారు.
వివరాలు వెల్లడించిన సీపీ : ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు కూడా నేరస్థులను పట్టుకునేందుకు ముమ్మరంగా చర్యలు చేపడుతున్నారు. సాంకేతిక టెక్నాలజినీ ఉపయోగించి వారిని పట్టుకుంటున్నారు. తాజాగా సైబరాబాద్ పోలీసులు సైబర్ నేరాలకు పాల్పడుతున్న నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ విషయంపై సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్లో సీపీ రమేశ్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. సైబర్ నేరానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను వెల్లడించారు.
కేవలం పదిరోజుల్లోనే రూ. కోటి రికవరీ : ఈ కేసులో సైబర్ నేరగాళ్లు చీరల దుకాణం అకౌంటెంట్ను మోసం చేశారు. వాట్సాప్లో యజమాని పేరు, డీపీతో నకిలీ మెసేజ్ను పంపించారు. అలా అకౌంటెంట్ నుంచి రూ. కోటి కాజేశారు. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు వెంటనే రంగంలోకి దిగి నిందితుడిని పట్టుకున్నారు. యూపీలోని లఖ్నవూకు చెందిన దీపక్ కుమార్ను అరెస్ట్ చేశారు. అంతే కాకుండా కోర్టు సత్వర ఆదేశాలు, ప్రత్యేక చొరవతో కేవలం పది రోజుల్లోనే రూ. కోటి మొత్తాన్ని బాధితుడికి అందించారు.
"మాకు ఓ చీరల సంస్థ ఉంది. మా అకౌంటెంట్కు ఎండీ మెసేజ్ పంపినట్టుగా ఓ సందేశం వచ్చింది. ఇప్పుడే డబ్బు పంపాలి అనే సందేశం రావడంతో అకౌంటెంట్ డబ్బు పంపారు. తర్వాత సరి చూసుకుంటే మోసపోయినట్లు అర్ధమైంది. తర్వాత సైబర్ క్రైంకు ఫిర్యాదు చేశాం. పోలీసులు తక్షణం స్పందించి డబ్బు రికవరీ చేశారు. అయితే నేరగాళ్లు మా అకౌంటెంట్కు ఓ ఏపీకే ఫైల్ లింక్ పెట్టారు. దీనిని క్లిక్చే యడంతో మేము మెసేజ్లు పంపినట్లు ఆయన ఫోన్కు వస్తున్నాయి" - బాధితుడు
ఎంత త్వరగా ఫిర్యాదు చేస్తే అంత మంచిది : కేవలం వాట్సప్ డీపీలు, పేర్లు చూసి భారీ మొత్తంలో నగదు ట్రాన్స్ఫర్ చేయొద్దని అధికారులు తెలిపారు. డబ్బులు పంపేముందు ఒక్కసారి వారి పూర్తి వివరాలను తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాలన్నారు. వాట్సాప్ లేదా ఇతర యాప్స్ ద్వారా ఫోన్లోకి ఏపీకే ఫైల్స్ వస్తుంటాయని చెప్పారు. అలా గుర్తుతెలియని ఫైళ్లను మొబైల్లో ఇన్స్టాల్ చేయవద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు. సైబర్ మోసానికి గురమయ్యామని తెలియగానే వెంటనే 1930 టోల్ ఫ్రీ నంబర్కు కాల్ చేయాలి లేదా నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ రిపోర్టింగ్ పోర్టల్లో ఫిర్యాదు చేయాలని సీపీ సూచించారు.
"వ్యాపార లావాదేవీలకు సంబంధించి ఓ యజమాని, అతని గుమస్తా మధ్య జరిగిన సంభాషణను ఆసరాగా చేసుకునన్న సైబర్ నేరస్తులు రూ. కోటి లావాదేవీ జరపగలిగారు. బాధితుని గుమస్తా రూ. కోటి ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు. తర్వాత దీనిని సరిచూసుకోగా మోసపోయినట్లు గుర్తించారు. చెప్పని విషయాన్ని చెప్పినట్లు చూపించి బాధితుడిని మోసం చేశారు. సైబర్ నేరస్తులు సాంకేతికపరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించి ఏపీకే ఫైల్స్ పంపుతున్నారు. వీటిని మనం ఇన్స్టాల్ చేయడంతో మన ఫోన్ను కంట్రోల్ చేస్తున్నారు. మనకు రావాల్సిన ఓటీపీలన్నీ వారే చూస్తున్నారు" - రమేశ్, సైబరాబాద్ సీపీ
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