అద్దెకు బ్యాంకు ఖాతాలు - చివరకు పోలీసుల ఎంట్రీతో సీన్​ రివర్స్​!

సైబర్ నేరగాళ్లకు మ్యూల్​ అకౌంట్లు ఇస్తున్న ముఠా గుట్టురట్టు - ఎనిమిది మంది నిందితులను అరెస్టు - మీడియాకు వివరాలను వెల్లడించిన సైబర్ క్రైం డీసీపీ అరవింద్​బాబు

Hyderabad Police Bust Mule Accounts Gang
Hyderabad Police Bust Mule Accounts Gang (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 26, 2025 at 12:21 PM IST

Hyderabad Police Bust Mule Accounts Gang : సామాన్యులకు మాయమాటలు చెప్పి మ్యూల్‌ అకౌంట్లను తెరచి సైబర్‌ మోసగాళ్లకు అందజేస్తున్న 8 మంది నిందితులను హైదరాబాద్​ సైబర్‌క్రైమ్, ఈస్ట్‌జోన్‌ టాస్క్‌ఫోర్స్‌ పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. మరోవైపు పరారీలో ఉన్న ముగ్గురు అంతరాష్ట్ర నిందితుల కోసం విస్తృతంగా గాలిస్తున్నారు. ఈ మేరకు బషీర్‌బాగ్‌ సెంట్రల్‌ క్రైమ్‌ పోలీస్​ స్టేషన్ ప్రాంగణంలో మంగళవారం సైబర్‌ క్రైమ్‌ డీసీపీ అరవింద్‌బాబు మీడియాకు వివరాలను వెల్లడించారు.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం : బోడుప్పల్‌ ప్రాంతానికి చెందిన పూజారి జగదీశ్‌ అనే ఆటోడ్రైవర్‌కు 2023లో రాజస్థాన్‌ వాసి కన్నయ్య పరిచయయ్యాడు. బ్యాంకు అకౌంట్​ను తనకి ఇచ్చినట్లయితే ప్రతి నెల రూ.10-15వేలు సంపాదించుకునే మార్గాన్ని చూపుతానని ఆశచూపించాడు. ఈ క్రమంలోనే మరికొందరి బ్యాంకు అకౌంట్లను సమకూర్చినట్లయితే మరికొంత కమీషన్​ ఇస్తానన్నాడు. దీంతో జగదీశ్‌ తన బంధువులు, మిత్రులకు కమీషన్‌ ప్రాతిపదికన 100కు పైగా అకౌంట్లను ప్రారంభించి అప్పగించాడు.

ఆ విధంగా అకౌంట్లిచ్చిన మరికొందరు వేరే ముఠాలను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఈ అక్రమాలకు జూబ్లీహిల్స్‌లోని కరూర్‌ వైశ్యాబ్యాంక్‌లో బిజినెస్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌గా విధులు నిర్వర్తించే బాలాజీనాయక్‌ సహకరిస్తూ వచ్చాడు. ఇటీవల సైబర్‌క్రైమ్‌ పోలీస్​ స్టేషన్​లో నమోదైన కేసులో పోలీసులు దర్యాప్తును ప్రారంభించారు. బాధితులు సొమ్ము జమచేసిన బ్యాంకు అకౌంట్ల ఆధారంగా లింక్‌లు ఛేదించే క్రమంలో మ్యూల్‌ఖాతాల బండారం వెలుగులోకి వచ్చింది.

8 మందిని అరెస్టు చేసిన సైబర్ క్రైం పోలీసులు : రాజస్థాన్‌ ప్రాంతానికి చెందిన దళారులు కన్నయ్య, రమేశ్, పూనమ్‌ నగరంలో ఏజెంట్లను ఏర్పాటు చేసుకొని మ్యూల్‌ ఖాతాలను సేకరిస్తున్నట్లుగా పోలీసులు గుర్తించారు. బ్యాంకు అకౌంట్లు సమకూర్చిన జగదీశ్, మణిదీప్, నిఖిల్, సునీల్‌ కుమార్, బాలు, ప్రవీణ్, పవన్, బాలాజీనాయక్‌లను అరెస్ట్‌ చేశారు. నిందితులు సమకూర్చిన 127 బ్యాంకు అకౌంట్లలో బాధితుల నుంచి కాజేసిన రూ.24,10,16,618 సొమ్ము జమచేసినట్టు పోలీసులు నిర్దారించారు. దీంట్లో రూ.23,99,31,550 నగదును విత్‌డ్రా చేశారు. ప్రస్తుతం అకౌంట్లలోని రూ.16,31,155 నగదును అధికారులు ఫ్రీజ్‌ చేశారు.

కమీషన్ పేరుతో పేదలకు ఎరవేస్తూ : సైబర్ మోసగాళ్లు కమిషన్ పేరుతో పేదలకు ఎరవేస్తున్నారు. బోగస్ కంపెనీల పేర్లతో కరెంట్ అకౌంట్లను తెరుస్తున్నారు. సైబర్ నేరాల్లో కాజేసిన సొమ్మును ఆ ఖాతాల ద్వారా ట్రాన్స్​ఫర్ చేస్తున్నారు. గంటల్లోనే పలు బ్యాంకు ఖాతాలకు చిన్న మొత్తాల్లో పంపించి విదేశాల్లో నగదను విత్​డ్రా చేసుకుంటున్నారు. ఈ విధంగా సైబర్ దోపిడీల్లో మ్యూల్​ ఖాతాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. అందువల్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.

రెచ్చిపోతున్న సైబర్ నేరగాళ్లు : సైబర్ మోసాలు ఎప్పుడు, ఎక్కడ జరిగే అవకాశముందో చెప్పడం కష్టమని పోలీసులు చెబుతున్నారు. అందువల్ల ప్రతి ఒక్కరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరారు. సైబర్ మోసానికి గురైనవారు వెంటనే "గోల్డెన్ అవర్"లో అంటే మోసం జరిగి గంటలోపు 1930 లేదా డయల్ 100కి ఫిర్యాదు చేయాలని సూచించారు. అలాగే, www.cybercrime.gov.in వెబ్‌సైట్ ద్వారా కూడా సైబర్ మోసాలపై ఫిర్యాదులు నమోదు చేసుకోవచ్చు. ఫిర్యాదు వేగంగా చేయకపోతే, నష్టం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని, అప్రమత్తత లేకపోతే పరిస్థితులు గందరగోళంగా మారే అవకాశముందని పోలీసులు హెచ్చరించారు.

