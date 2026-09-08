ప్రముఖ కంపెనీ పేరుతో అమాయకులకు వల - దాదాపు రూ. 70 లక్షలు వసూలు
స్టాక్ ట్రేడింగ్ పేరుతో రూ. 70 లక్షలు కాజేశారు -లాభాల ఆశ చూపి విడతలవారీగా డబ్బును అపహరించారు-అప్పులు చేసి, నగలు అమ్మి బాధితుడు పెట్టుబడి పెట్టాడు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 8, 2026 at 1:59 PM IST
Cyber Crime In The Name Of Trading Techniques: రోజురోజుకు కొత్త ఆన్లైన్ మోసాలు వెలుగులోకి వస్తున్నప్పటికీ, ప్రజల ప్రవర్తనలో ఎలాంటి మార్పు లేదని మరోసారి రుజువైంది. తక్కువ కాలంలోనే పెట్టుబడులపై అధిక రాబడి వస్తుందనే భ్రమకు లోనై ప్రజలు సైబర్ నేరగాళ్ల బారిన పడుతూనే ఉన్నారు. పెట్టుబడుల ద్వారా వారి డబ్బును త్వరగా రెట్టింపు చేస్తామని వాగ్దానాలు చేసి మోసగాళ్లు అమాయకులను ఆకర్షించి వారిని దోచుకుంటున్నారు. తాజాగా స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులపై రెట్టింపు రాబడి ఇస్తామని, వ్యాపారంలోని మెళకువలు నేర్పిస్తామని ఇచ్చిన ప్రకటనలకు ఆకర్షితుడై ఒక పదవీ విరమణ పొందిన ఉద్యోగి దాదాపు రూ.70 లక్షలు కోల్పోయాడు.
లాభాలు రెట్టింపు అవుతాయని ఈ రంగంలో శిక్షణ ఇస్తామని చెప్పే ఒక ప్రకటనను చూసి అప్పులు చేసి బంగారం అమ్మి డబ్బు సమకూర్చుకుని పెట్టుబడి పెట్టిన ఒక వ్యక్తిని సైబర్ మోసగాళ్లు పూర్తిగా మోసం చేశారు. వాట్సాప్లో వచ్చిన ఆ ప్రకటన నిజమని నమ్మి స్టాక్ మార్కెట్పై కొంత అవగాహన ఉండటంతో అతను ఆ మోసంలో చిక్కుకుని తన జీవితకాల పొదుపునంతా కోల్పోయాడు. మొదట కొద్ది మొత్తాన్ని డిపాజిట్ చేసి ఆపై వెనక్కి తీసుకునేలా చేయడం ద్వారా మోసగాళ్లు అతని నమ్మకాన్ని చూరగొన్నారు. దీనితో నమ్మకం కుదిరి అతను పెద్ద మొత్తంలో డబ్బును విడతల వారీగా బదిలీ చేశారు. అయితే డబ్బును వెనక్కి తీసుకోవడానికి రకరకాల కారణాలు చెబుతూ వారు మరింత డబ్బు అడగడం మొదలుపెట్టడంతో అతనికి అనుమానం వచ్చి పోలీసులను ఆశ్రయించాడు.
ప్రతిష్టాత్మక సంస్థ పేరుతో పన్నిన వల : జూన్ నెలలో పెనమలూరు మండలానికి చెందిన ఒక రిటైర్డ్ ఉద్యోగికి వాట్సాప్లో ఒక ప్రకటన వచ్చింది. స్టాక్ మార్కెట్ ట్రేడింగ్లో లాభాలు పొందేందుకు శిక్షణ ఇస్తామని ఆసక్తి ఉన్నవారు చేరవచ్చని ఆ సందేశం పేర్కొంది. అతను అందులోని లింక్పై క్లిక్ చేసి యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాడు. అందులో ఒక ప్రముఖ సంస్థ పేరు కనిపించడంతో అది నిజమైనదేనని నమ్మాడు. ఆ తర్వాత అతన్ని 50 మందికి పైగా సభ్యులు ఉన్న ఒక గ్రూప్లో చేర్చారు. లాభదాయకమైన స్టాక్ ట్రేడింగ్ కోసం ఆ గ్రూప్ రోజువారీ చిట్కాలను అందించేది. ఆ గ్రూప్లోని మిగిలిన సభ్యులందరూ వాస్తవానికి సైబర్ మోసగాళ్లే. ఆ సంస్థ అందించిన చిట్కాలను ఉపయోగించి తాము లాభాలు పొందుతున్నట్లు వారు కామెంట్లు పెట్టేవారు. ఒక నెల రోజుల పాటు పరిస్థితిని గమనించిన లాభాలు వస్తాయనే ఆశతో బాధితుడు పెట్టుబడి పెట్టాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. వారు సూచించిన స్టాక్స్లో పెట్టుబడి పెడితే 5 నుంచి 10 శాతం వరకు రాబడి వస్తుందని అతనికి హామీ ఇచ్చారు.
లాభం కనిపించడంతో : మొదట ఆ సంస్థ సూచించిన స్టాక్లో అతను రూ.50,000 పెట్టుబడి పెట్టి రూ.2,500 లాభం పొందాడు. ఆ తర్వాత మరో రూ.50,000 పెట్టుబడి పెట్టి మళ్లీ రూ.2,500 లాభం పొందాడు. బాధితుడు ఆ లాభాలను విజయవంతంగా వెనక్కి తీసుకున్నాడు. ఆ డబ్బు అతని ఖాతాలో జమ అయ్యింది. ఆ పథకం నిజమైనదేనని నమ్మి మోసగాళ్లు సూచించిన ఏడు బ్యాంక్ ఖాతాలకు విడతల వారీగా మొత్తం రూ.69.75 లక్షలను బదిలీ చేశాడు. ఈ డబ్బు ఆర్టీజీఎస్, ఐఎమ్పీఎస్ , ఎన్ఈఎఫ్టీ ద్వారా 13 లావాదేవీల రూపంలో పంపించారు. ఆ తర్వాత పెట్టుబడి పెట్టిన డబ్బును వెనక్కి తీసుకోవడానికి వీలుగా జీఎస్టీ, ఆదాయపు పన్ను, కమిషన్ల పేరుతో మోసగాళ్లు అదనపు చెల్లింపులు అడగగా బాధితుడు ఆ మొత్తాలను కూడా చెల్లించాడు. అయితే వారు వివిధ కారణాలు చెబుతూ డబ్బు కోసం పదేపదే డిమాండ్ చేయడంతో ఆయనకు అనుమానం వచ్చి ఫిర్యాదు చేయడానికి పోలీసులను ఆశ్రయించారు. పెనమలూరు పోలీసులు ప్రస్తుతం ఈ వ్యవహారంపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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