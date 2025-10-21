సాయం చేస్తామన్నారు - బాధితుడినే దోపిడి చేశారు
నాయనమ్మ వైద్యం కోసం సామాజిక మాధ్యమాల్లో సాయం కోరుతూ యువకుడి పోస్ట్ - సైబర్ నేరగాళ్ల మోసం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 21, 2025 at 10:55 AM IST
Cyber Crime in Sathya Sai District : ఇటీవల సైబర్ నేరాలకు అడ్డూ అదుపు లేకుండా పోతోంది. సామాన్యులను కూడా వదలకుండా వారి దీనస్థితిని అసరాగా చేసుకుని మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. అవతలి వ్యక్తికి ఆశ చూపి అందినకాడికి దోచుకుంటున్నారు. ఎంతో కష్టపడి కూడగట్టుకున్న సొమ్మును నిమిషాల్లో దోచుకుంటున్నారు. సైబర్ నేరగాళ్ల చేతికి చిక్కకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని పోలీసులు సూచిస్తూనే ఉన్నారు. రోజూ పదుల సంఖ్యలో నేరాలు జరుగుతున్నా మళ్లీ మళ్లీ కొత్త బాధితులు తయారవుతూనే ఉన్నారు. కొన్ని సార్లు సైబరాసుల దోపీడిల వల్ల పలువురి ప్రాణాలకే ముప్పు వాటిల్లిన సందర్భాలు లేకపోలేదు. అయితే సైబర్ నేరగాళ్ల వలలో చిక్కుకుని ఓ వ్యక్తి రూ. లక్షా 85 వేలు పోగొట్టుకున్న ఘటన శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా నల్లచెరువు మండలం గొల్లపల్లికి చెందిన బయ్యప్ప నాయనమ్మకు జబ్బు చేసింది. తనను ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లిడానికి వారి వద్ద డబ్బు లేదు. ఎలాగైనా నాయనమ్మ జబ్బుకు వైద్యం చేయించాలని బప్పయ్య డబ్బులు కూడబెడుతున్నాడు. రెక్కాడితే గానీ డొక్కాడని పేద కుంటుంబం వారిది. తమ పరిస్థితి వివరిస్తూ సాయం చెయ్యాలని కోరుతూ.. సామాజిక మాధ్యమం వేదికగా సాయం కోరుతూ పోస్టు పెట్టాడు.
నాయనమ్మ వైద్యం కోసం సామాజిక మాధ్యమాల్లో సాయం కోరగా అది సైబర్ నేరగాళ్ల కంట పడింది. అదే అసరాగా చేేసుకున్న సైబర్ నేరగాళ్లు స్వైప్ ట్రేడర్స్ అనే సంస్థ పేరిట బప్పయ్యను సంప్రదించారు. రూ. 2వేలు తమ ఖాతాకు ఆన్లైన్ ద్వారా చెల్లిస్తే రూ. 3 లక్షల యాభై వేలు సాయం చేస్తామని నమ్మించారు. ఆ యువకుడు మొదట రూ. 2వేలు ఆ తర్వాత విడతల వారీగా మొత్తం లక్ష 85 వేల రూపాయలను ఆన్లైన్ ద్వారా వారి ఖాతాకు జమ చేశారు.
ఒకవైపున నాయనమ్మ ఆరోగ్యం ఇబ్బందిగా మారుతుండడం, మరోవైపు సైబర్ నేరగాళ్లు డబ్బులు ఇవ్వకపోవడంతో బాధితుడు వారు చెప్పిన బెంగళూరులోని అడ్రస్కు వెళ్ళాడు. సైబర్ నేరగాళ్లు మరింత సమయం అడుగుతూ వాయిదా వేస్తూ వచ్చారు. అనుమానం వచ్చిన యువకుడు వారిని నిలదీయడంతో డబ్బులు ఇచ్చేది లేదని బెదిరించారు. మోసపోయానని భావించిన యువకుడు సైబర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు తెలిపారు. తమకు న్యాయం చేయాలని నల్లచెరువు పోలీసులను బాధితుడు ఆశ్రయించాడు.
'ఈ నెల 16వ తేదీ నుంచి నన్ను భయపెట్టి, బెదిరించి నా నుంచి డబ్బులు తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు ఇస్తాం, అప్పుడు ఇస్తాం అని చెప్పి లక్షపైన డబ్బులు వారి ఖాతా జమ చేయించుకున్నారు. మా నాయనమ్మ ఆరోగ్యం రోజురోజుకూ క్షీణించిపోతుంది. దయచేసి అధికారు నాకు న్యాయం జరిగేలా చూడాలని కోరుతున్నా.' -
