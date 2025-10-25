ETV Bharat / state

సజ్జనార్ ఫొటోలతో సైబర్ నేరగాళ్ల మోసాలు - స్పందించొద్దన్న హైదరాబాద్ సీపీ

సైబర్‌ మోసాలపై స్పందించిన హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ - జాగ్రత్త ముఖం చూసి మోసపోవద్దని సూచన - నకిలీ వాట్సప్ ఖాతాల గురించి 1930కు సమాచారం ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 25, 2025 at 7:13 PM IST

Cyber ​​Fraud With Hyderabad Police Commissinor Sajjanar Photos : హైదరాబాద్‌ నగర పోలీస్​ కమిషనర్​ సజ్జనార్‌ ఫొటోలతో నేరగాళ్లు సైబర్‌ మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. వాట్సప్‌లో సజ్జనార్‌ ఫొటోను డీపీగా పెట్టుకొని రకరకాల సందేశాలు పంపుతున్నారు. ఈ విషయం ఆయన దృష్టికి వెళ్లడంతో ఆయన స్పందించారు. ముఖం చూసి నేరగాళ్ల చేతిలో మోసపోవద్దంటూ జాగ్రత్తలు చెప్పారు. వాట్సప్‌లో డీపీగా తన ఫొటోపెట్టి, తెలిసిన వాళ్లకు సందేశాలు పంపుతున్నారని, అవి పూర్తిగా నకిలీ ఖాతాలు, పూర్తిగా మోసపూరితమైనవని వివరించారు. ఇలాంటి సందేశాలకు ఎవరూ స్పందించవద్దని చెప్పారు. ఆ నెంబర్లను బ్లాక్‌ చేసి వెంటనే రిపోర్టు చేయాలని, సైబర్‌ నేరగాళ్లకు మీ వ్యక్తిగత వివరాలు ఇవ్వొద్దని తెలిపారు. డబ్బులు అడిగితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పంపొద్దని సజ్జనార్‌ పేర్కొన్నారు. నకిలీ వాట్సప్‌ ఖాతాల గురించి 1930కు ఫోన్‌ చేసి వేగంగా సమాచారం ఇవ్వాలని సూచించారు.

