ఆటో పేమెంట్స్ ఆప్షన్ పెట్టుకున్నారా? - బ్యాంకు ఖాాతా ఖాళీ అవుతుంది జాగ్రత్త!
సోషల్ మీడియాలో ఆకర్షణీయమైన ప్రకటనలు - ఉచిత ట్రయల్స్ పేరిట యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోమంటూ మోసాలు - రాష్ట్ర పౌరులకు పలు సూచనలు చేసిన సైబర్ క్రైమ్ విభాగం
Published : May 1, 2026 at 2:05 PM IST
Auto Payment with Free Trials : సోషల్ మీడియాలో ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ వంటి వేదికల్లో సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ల పేరిట వచ్చే ఆకర్షణీయ ప్రకటనలు చూసి క్లిక్ చేసి ప్రజలు మోసపోతున్నారు. అసలు ఏలా జరుగుతుందంటే రీల్స్ చూస్తున్న సమయంలో ఉన్నట్టుండి మధ్యలో యాడ్ వస్తూ ఓ ఆకర్షణీయమైనా వెబ్ సిరీస్ని చూపించి చివరలో ట్విస్ట్తో క్లోజ్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత ఆ సిరీస్ని పూర్తిగా చూడాలంటే వెంటనే ఈ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేయమని సూచిస్తారు. దీంతో మనం వెంటనే ఆ తర్వాత స్టోరీ ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోడానికి యాప్ని ప్లే స్టోర్లో డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం. తీరా దాన్ని ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఫ్రీ ట్రయల్ చేయమని చూపిస్తుంది. ఆ తర్వాత నుంచి ఆటో పేమెంట్ ఆప్షన్ చూపిస్తుంది. కానీ దీని వెనుక ఉన్న అసలు ప్రమాదాన్ని గుర్తించకపోతే బ్యాంకు అకౌంట్ ఖాళీ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. ఈ మోసపూరిత విధానం ఎలా పని చేస్తుంది. దీని నుంచి ఎలా తప్పించుకోవాలనే విషయాలపై రాష్ట్ర సైబర్ క్రైమ్ విభాగం పౌరులకు పలు సూచనలు చేసింది.
అసలు మోసం ఎలా జరుగుతుందంటే? :
- సోషల్ మీడియాలో సినిమాలు, వెబ్సిరీస్లకు సంబంధించిన ప్రకటనలకు సంబంధించిన యాప్లు కనిపిస్తుంటాయి.
- ఆసక్తి, ఆత్రుతతో ఒకవేళ ఆ యాప్లను డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఫ్రీ ట్రయల్ ఆప్షన్ని ఎంపిక చేయగానే యూపీఐ, క్రెడిట్/డెబిట్ కార్డు వివరాలను లింక్ చేయమని అడుగుతుంది.
- మొదట్లో ఉచితమని తెలియజేసి ఆ తర్వాత ఆటో పేమెంట్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తేనే యాప్ పని చేస్తుంది.
- అలా ఫ్రీ ట్రయల్ గడువు ముగిశాక యూజర్లకు తెలియకుండానే వారి బ్యాంకు అకౌంట్ నుంచి నేరుగా డబ్బు డెబిట్ అవుతుంది.
- ఇలా ఒక్కసారి అనుమతిస్తే మన ప్రమేయం లేకుండానే యాప్లు డబ్బును బదిలీ చేసుకుంటాయి.
- ఇలా అనవసరంగా డబ్బు డెబిట్ అవుతుందని యాప్లను ఆన్ఇన్స్టాల్ చేసినా కూడా పేమెంట్ మాత్రం ఆగదు.
- సబ్స్క్రిప్షన్ను మాన్యువల్గా క్యాన్సిల్ చేస్తేనే డబ్బు బదిలీ ఆగుతుంది.
ఇలా చేస్తే ఆట్ పేమెంట్ని ఆపేయచ్చు :
- ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లలోని ప్లే స్టోర్లో పేమెంట్స్, సబ్స్క్రిప్షన్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. దానిలో అనవసరమైన వాటి సబ్స్క్రిప్షన్ క్యాన్సిల్ చేయాలి.
- ఐవోఎస్ మొబైల్లో అయితే సెట్టింగ్స్, యువర్ నేమ్ తర్వాత సబ్స్క్రిప్షన్ కనిపిస్తుంది. అందులో నిలిపివేయవచ్చు.
- యూపీఐల్లో ప్రొఫైల్లోకి వెళ్లి ఆటోపే ఆప్షన్లో రివోక్ని ఎంపిక చేసుకోవాలి.
ఆటోపే ఆప్షన్తో మోసాలు : ఇటీవల ఎక్కడ చూసినా డిజిటల్ చెల్లింపుల ఎక్కువతున్నాయి. యాప్లు, ఓటీటీలు, ఇ-కామర్స్ వెబ్సైట్లకు సంబంధించి ప్రతి నెలా చెల్లింపుల కోసం ఆటోపే ఆప్షన్ ఉపయోగిస్తుంటారు. ఇలాంటి వారికి ఈ నెల ఆటోపే ఆప్షన్ ద్వారా డబ్బులు చెల్లించండని మోసగాళ్లు తప్పుడు మెసేజ్లను పంపిస్తున్నారు. ఉదాహరణకు మీరు ఓ ప్రముఖ ఓటీటీ యాప్ను వాడుతున్నట్టయితే దానికి ప్రతినెల బిల్లును ఆటోపే ద్వారా చెల్లిస్తున్నారు. మోసగాళ్లు బిల్లు చెల్లించమని మెసేజ్లు పంపిస్తుంటారు. ఇప్పటికే మీరు ఆటోపే ఆప్షన్ వినియోగిస్తే అనుమానం రాదు. నిజమే అనుకొని దాన్ని ఆమోదిస్తారు. దీంతో ఆ నగదంతా మోసగాడి చేతికి వెళ్లిపోతుంది.
ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే సురక్షితం :
- ఎక్కువగా సీనియర్ సిటిజన్లే ఆటోపే మోసాల బారిన పడుతున్నారు. ఈ మేరకు పెద్దలు డిజిటల్ చెల్లింపులు యాప్లను వాడేటప్పుడు అలర్ట్గా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
- ఆన్లైన్ పేమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఒకటికి రెండుసార్లు చెక్ చేసుకుని చెల్లింపులు చేయాలని చెబుతున్నారు.
- పేమెంట్స్ కోసం తక్కువ డబ్బులు నిల్వ ఉండే అకౌంట్ వాడటం మంచిదని తెలిపారు.
- వీలైనంత వరకు తక్కువ మొత్తంలో వ్యాలెట్లను ఉపయోగించడం వల్ల ఈ మోసాలు నుంచి బయటపడవచ్చు. యూపీఐ ఆటోపే ఆప్షన్ వచ్చినప్పుడు దానికి స్పందించకపోవడమే మంచిదంటున్నారు.
- మరి ముఖ్యంగా యూపీఐ ఐడీలుగా సెల్ నంబర్లను ఉపయోగించడం మానేయాలి. కొత్త యూపీఐ ఐడీలన క్రియేట్ చేసుకోవాలి.
- ఆటోపే ఆప్షన్ రాకుండా అవసరమైన సెట్టింగులను మార్చుకోవాలి.
- మీ నాలుగంకెల యూపీఐ పిన్ బదులు దాన్ని ఆరు అంకెలను నంబర్లున్న పిన్ మార్చుకుని ఉపయోగించడం మరి మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
