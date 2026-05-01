ETV Bharat / state

ఆటో పేమెంట్స్​ ఆప్షన్​ పెట్టుకున్నారా? - బ్యాంకు ఖాాతా ఖాళీ అవుతుంది జాగ్రత్త!

సోషల్​ మీడియాలో ఆకర్షణీయమైన ప్రకటనలు - ఉచిత ట్రయల్స్​ పేరిట యాప్​ డౌన్​లోడ్​ చేసుకోమంటూ మోసాలు - రాష్ట్ర పౌరులకు పలు సూచనలు చేసిన సైబర్​ క్రైమ్​ విభాగం

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 1, 2026 at 2:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Auto Payment with Free Trials : సోషల్​ మీడియాలో ఫేస్​బుక్​, ఇన్​స్టాగ్రామ్​ వంటి వేదికల్లో సినిమాలు, వెబ్​ సిరీస్​ల పేరిట వచ్చే ఆకర్షణీయ ప్రకటనలు చూసి క్లిక్ చేసి ప్రజలు మోసపోతున్నారు. అసలు ఏలా జరుగుతుందంటే రీల్స్​ చూస్తున్న సమయంలో ఉన్నట్టుండి మధ్యలో యాడ్​ వస్తూ ఓ ఆకర్షణీయమైనా వెబ్​ సిరీస్​ని చూపించి చివరలో ట్విస్ట్​తో క్లోజ్​ చేస్తారు. ఆ తర్వాత ఆ సిరీస్​ని పూర్తిగా చూడాలంటే వెంటనే ఈ యాప్​ని డౌన్​లోడ్​ చేయమని సూచిస్తారు. దీంతో మనం వెంటనే ఆ తర్వాత స్టోరీ ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోడానికి యాప్​ని​ ప్లే స్టోర్​లో డౌన్​లోడ్​ చేసుకుంటాం. తీరా దాన్ని ఓపెన్​ చేసి చూస్తే ఫ్రీ ట్రయల్​ చేయమని చూపిస్తుంది. ఆ తర్వాత నుంచి ఆటో పేమెంట్​ ఆప్షన్​ చూపిస్తుంది. కానీ దీని వెనుక ఉన్న అసలు ప్రమాదాన్ని గుర్తించకపోతే బ్యాంకు అకౌంట్​ ఖాళీ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. ఈ మోసపూరిత విధానం ఎలా పని చేస్తుంది. దీని నుంచి ఎలా తప్పించుకోవాలనే విషయాలపై రాష్ట్ర సైబర్​ క్రైమ్​ విభాగం పౌరులకు పలు సూచనలు చేసింది.

అసలు మోసం ఎలా జరుగుతుందంటే? :

  • సోషల్​ మీడియాలో సినిమాలు, వెబ్​సిరీస్​లకు సంబంధించిన ప్రకటనలకు సంబంధించిన యాప్​లు కనిపిస్తుంటాయి.
  • ఆసక్తి, ఆత్రుతతో ఒకవేళ ఆ యాప్​లను డౌన్​లోడ్​ చేసుకుని ఫ్రీ ట్రయల్​ ఆప్షన్​ని ఎంపిక చేయగానే యూపీఐ, క్రెడిట్​/డెబిట్​ కార్డు వివరాలను లింక్​ చేయమని అడుగుతుంది.
  • మొదట్లో ఉచితమని తెలియజేసి ఆ తర్వాత ఆటో పేమెంట్​ ఆప్షన్​ క్లిక్​ చేస్తేనే యాప్​ పని చేస్తుంది.
  • అలా ఫ్రీ ట్రయల్​ గడువు ముగిశాక యూజర్లకు తెలియకుండానే వారి బ్యాంకు అకౌంట్​ నుంచి నేరుగా డబ్బు డెబిట్​ అవుతుంది.
  • ఇలా ఒక్కసారి అనుమతిస్తే మన ప్రమేయం లేకుండానే యాప్​లు డబ్బును బదిలీ చేసుకుంటాయి.
  • ఇలా అనవసరంగా డబ్బు డెబిట్​ అవుతుందని యాప్​లను ఆన్​ఇన్​స్టాల్​ చేసినా కూడా పేమెంట్​ మాత్రం ఆగదు.
  • సబ్​స్క్రిప్షన్​ను మాన్యువల్​గా క్యాన్సిల్​ చేస్తేనే డబ్బు బదిలీ ఆగుతుంది.

ఇలా చేస్తే ఆట్​ పేమెంట్​ని ఆపేయచ్చు :

  • ఆండ్రాయిడ్​ ఫోన్లలోని ప్లే స్టోర్​లో పేమెంట్స్​, సబ్​స్క్రిప్షన్​ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. దానిలో అనవసరమైన వాటి సబ్​స్క్రిప్షన్​ క్యాన్సిల్​ చేయాలి.
  • ఐవోఎస్​ మొబైల్లో అయితే సెట్టింగ్స్​, యువర్​ నేమ్​ తర్వాత సబ్​స్క్రిప్షన్​ కనిపిస్తుంది. అందులో నిలిపివేయవచ్చు.
  • యూపీఐల్లో ప్రొఫైల్​లోకి వెళ్లి ఆటోపే ఆప్షన్​లో రివోక్​ని ఎంపిక చేసుకోవాలి.

ఆటోపే ఆప్షన్​తో మోసాలు : ఇటీవల ఎక్కడ చూసినా డిజిటల్​ చెల్లింపుల ఎక్కువతున్నాయి. యాప్​లు, ఓటీటీలు, ఇ-కామర్స్​ వెబ్​సైట్లకు సంబంధించి ప్రతి నెలా చెల్లింపుల కోసం ఆటోపే ఆప్షన్​ ఉపయోగిస్తుంటారు. ఇలాంటి వారికి ఈ నెల ఆటోపే ఆప్షన్​ ద్వారా డబ్బులు చెల్లించండని మోసగాళ్లు తప్పుడు మెసేజ్​లను పంపిస్తున్నారు. ఉదాహరణకు మీరు ఓ ప్రముఖ ఓటీటీ యాప్​ను వాడుతున్నట్టయితే దానికి ప్రతినెల బిల్లును ఆటోపే ద్వారా చెల్లిస్తున్నారు. మోసగాళ్లు బిల్లు చెల్లించమని మెసేజ్​లు పంపిస్తుంటారు. ఇప్పటికే మీరు ఆటోపే ఆప్షన్​ వినియోగిస్తే అనుమానం రాదు. నిజమే అనుకొని దాన్ని ఆమోదిస్తారు. దీంతో ఆ నగదంతా మోసగాడి చేతికి వెళ్లిపోతుంది.

ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే సురక్షితం :

  • ఎక్కువగా సీనియర్​ సిటిజన్లే ఆటోపే మోసాల బారిన పడుతున్నారు. ఈ మేరకు పెద్దలు డిజిటల్​ చెల్లింపులు యాప్​లను వాడేటప్పుడు అలర్ట్​గా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
  • ఆన్​లైన్ పేమెంట్​ చేస్తున్నప్పుడు ఒకటికి రెండుసార్లు చెక్​ చేసుకుని చెల్లింపులు చేయాలని చెబుతున్నారు.
  • పేమెంట్స్​ కోసం తక్కువ డబ్బులు నిల్వ ఉండే అకౌంట్​ వాడటం మంచిదని తెలిపారు.
  • వీలైనంత వరకు తక్కువ మొత్తంలో వ్యాలెట్లను ఉపయోగించడం వల్ల ఈ మోసాలు నుంచి బయటపడవచ్చు. యూపీఐ ఆటోపే ఆప్షన్​ వచ్చినప్పుడు దానికి స్పందించకపోవడమే మంచిదంటున్నారు.
  • మరి ముఖ్యంగా యూపీఐ ఐడీలుగా సెల్​ నంబర్లను ఉపయోగించడం మానేయాలి. కొత్త యూపీఐ ఐడీలన క్రియేట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆటోపే ఆప్షన్​ రాకుండా అవసరమైన సెట్టింగులను మార్చుకోవాలి.
  • మీ నాలుగంకెల యూపీఐ పిన్​ బదులు దాన్ని ఆరు అంకెలను నంబర్లున్న పిన్​ మార్చుకుని ఉపయోగించడం మరి మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

TAGGED:

AUTO PAYMENT WITH FREE TRIALS
AUTO PAYMENT RISKS BE CAREFUL
HOW TO STOP AUTO PAYMENTS IN TELUGU
HOW TO CANCEL AUTO PAYMENT OPTION
AUTO PAYMENT RISKS WITH FREE TRIALS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.