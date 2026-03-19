మీరు సైబర్ బాధితులా? - రూ.25 వేలు వచ్చేలా ఆర్బీఐ నిర్ణయం!

డిజిటల్​ మోసాల బారిన పడిన వారిని ఆదుకునే దిశగా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ​ - ఓటీపీ తెలిపినా, థర్డ్​పార్టీ యాప్​లు డౌన్​లోడ్​ చేసుకున్న వారికి సాయం అందించడంపై దృష్టి - రూ.25వేల వరకు సాయం!

సైబర్​ బాధితులకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ బిగ్​ రిలీఫ్​
RBI New Guide Lines On Cyber Crime (getty images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 19, 2026 at 12:31 PM IST

RBI New Guide Lines On Cyber Crime : డిజిటల్​ మోసాల్లో మనకు తెలియకుండా, ప్రమేయం లేకుండా కోల్పోయిన డబ్బును తిరిగి పొందడం చాలా కష్టం. అదే కేటుగాళ్లు వంచించి మనతో ఎంతో కీలకమైన ఓటీపీ వంటి కీలక సమాచారాన్ని తెలుసుకున్నారంటే ఇక సందేహమే లేదు, మన సొమ్ము చేజారిపోయిందని భావించాల్సిందే! ఒకవేళ సైబర్​ క్రైమ్​ జరిగిందంటూ కేసు నమోదు చేసినా, అందుకు పాల్పడ్డ నిందితులు పట్టుబడినా వారి నుంచి డబ్బు స్వాధీనం చేసుకోవడం కూడా ఎంతో కష్టం. వీటన్నింటినీ దృష్టిలో ఉంచుకుని ఇలాంటి మోసాల బారిన పడిన బాధితులకు ఉపశమనం కలిగించేలా రిజర్వ్​ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్​బీఐ) సన్నద్ధమవుతోంది. సైబర్​ నేరాల్లో తక్కువ మొత్తంలో డబ్బు కోల్పోయిన వారికి కొంత మేర పరిహారం అందించేందుకు కార్యాచరణను రూపొందిస్తోంది.

పరిహారం అందేది వీరికే : సైబర్​ మోసాల్లో బాధితుడి నిర్లక్ష్యం కూడా కొంత మేర కారణం అయినప్పటికీ, థర్డ్​పార్టీ ఉల్లంఘనలకు సంబంధించిన కేసుల్లో పరిహారం చెల్లించేలా రిజర్వ్​ బ్యాంక్​ కొత్త విధానాన్ని ప్రతిపాదించింది. ఇందులో భాగంగా డిజిటల్​ మోసానికి గురైన బాధితుడు పాస్​వర్డ్​, పిన్​ నంబర్​, వన్​ టైమ్​ పాస్​వర్డ్​ (ఓటీపీ) తదితర ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని గుర్తు తెలియని లేదా ఇతరులతో పంచుకున్నవారు, ఇతరులు పంపించిన మోసపూరిత యాప్​లను డౌన్​లోడ్​ చేసుకోవడం, సైట్లలోకి వెళ్లినవారిని ఈ కోవలో పరిగణించనున్నారు. ఇలాంటి మోసాలు జరిగిన ఐదు రోజుల్లో బాధితులు సంబంధిత బ్యాంక్ లేదా నేషనల్​ సైబర్​ క్రైమ్ హెల్ప్ లైన్ నంబర్​ను సంప్రదించి, ఫిర్యాదు చేసిన వారిని ఈ పరిహారం పొందేందుకు అర్హులుగా గుర్తించనున్నారు. కాగా, ఈ పరిహారాన్ని బ్యాంకులు తమ వినియోగదారుడికి జీవితంలో ఒక్కసారి మాత్రమే అందిస్తాయి.

బ్యాంకు అధికారులను నమ్మించి : వినియోగదారులకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని భద్రపరిచేందుకు బ్యాంకులు భారీగా డిజిటల్​ నిల్వ సామర్థ్యం ఉంటుంది. అయితే చాలా బ్యాంకులు ఈ డేటా స్టోరేజీని థర్డ్​పార్టీ కంపెనీలకు అప్పగిస్తాయి. దీంతో ఆయా కంపెనీల్లో కొందరు ఉద్యోగులు డబ్బులకు ఆశపడి వినియోగదారుల కీలక సమాచారాన్ని సైబర్​ ముఠాలకు అమ్మేస్తుంటారు. దీని ద్వారా ఖాతాదారుల డెబిట్​ లేదా క్రెడిట్​ కార్డుల నంబర్లు, సీవీవీలు, కార్డుల ఎక్స్​పైరీ డేట్​లు, చిరునామాతో సహా అన్నీ సైబర్​ ముఠాలకు తెలిసిపోతుంది. దీన్ని కేటుగాళ్లు ఆసరాగా చేసుకుని బ్యాంకు అధికారులమంటూ సదరు ఖాతాదారులను నమ్మిస్తారు. తమ దగ్గరున్న సమాచారాన్ని సమగ్రంగా వినియోగదారుడికి వివరించడంతో నిజంగానే బ్యాంకు అధికారి అని భావిస్తారు. ఈ క్రమంలో డెబిట్​ లేదా క్రెడిట్​ కార్డు కేవైసీ అప్​డేట్​ చేయాలంటూ నమ్మిస్తారు. ఫోన్​లోనే అప్​డేషన్​ ప్రక్రియను చేయవచ్చనీ తాము పంపించే పాస్​వర్డ్ చెప్తే చాలంటూ నమ్మిస్తారు. ఖాతాదారుడు తనకు వచ్చే ఓటీపీని సైబర్​ నేరగాళ్లకు చెప్పేస్తారు. వెంటనే బాధితుడి కార్డు నుంచి ఆన్​లైన్​ లావాదేవితో ఖాతా ఖాళీ చేస్తారు.

గరిష్ఠంగా 85శాతం వరకు : రిజర్వ్​ బ్యాంక్​ ప్రతిపాదించిన కొత్త విధానం ముసాయిదా ప్రకారం డిజిటల్ మోసాల్లో రూ.50 వేల వరకు కోల్పోయిన బాధితులను ఈ జాబితాలో చేర్చనున్నారు. ఈ తరహా బాధితులు పోగొట్టుకున్న మొత్తం సొమ్ములో గరిష్ఠంగా 85శాతం లేదా రూ.25వేలు ఈ రెండింట్లో ఏది ఎక్కువైతే అది చెల్లించనున్నారు. ఈ ప్రక్రియలో ఖాతాదారుల బ్యాంకులతో పాటు ఆర్​బీఐ కూడా పరిహార భారం భరించనుంది. ఉదాహరణకు రూ.25వేలు ఒక బాధితుడికి చెల్లించాల్సిన ప్రక్రియలో ఆర్​బీఐ రూ.19,118లను, బాధితుడి కోల్పోయిన సదరు ఖాతా కలిగిన బ్యాంకు, నగదు బదిలీ అయిన బ్యాంకు రెండూ కలిపి చెరో రూ.2,941 చొప్పున చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

గణాంకాలను పరిశీలిస్తే : కరోనా మహమ్మారి విజృంభించినప్పుటి నుంచి దేశంలో డిజిటల్ చెల్లింపులు వేగంగా పెరిగాయి. ఇదే అదనుగా భారీ ఎత్తున సైబర్ నేరస్థులు మోసాలకు పాల్పడుతున్న ఉదంతాలు కూడా పెరిగాయి. ఆర్​బీఐ నివేదిక గణాంకాల ప్రకారం ఖాతాదారుల కార్డులతోపాటు ఇంటర్నెట్​ ఆధారిత మోసాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి.

ఆర్థిక సంవత్సరంసైబర్ మోసాలుకోల్పోయిన సొమ్ము (రూ.కోట్లల్లో)
20236,699277
202429,0801,457
202513,469520
2026 (ఫిబ్రవరి వరకు)19514

RBI NEW GUIDE LINES ON CYBER CRIME
RBI ACTIONS ON CYBER CRIME
RESERVE BANK NEW POLICY
సైబర్​ నేరాలపై రిజర్వ్ బ్యాంక్​
RBI RELIEF VICTIMS OF DIGITAL FRAUD

