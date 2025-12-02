ETV Bharat / state

మాటలతో భయపెట్టి కాపాడుతామని భరోసానిస్తారు - వారి వలలో పడితే అంతే!

టైమ్​ ఇవ్వరు, ఎవ్వరితో మాట్లాడొద్దు అంటారు - నమ్మితే నట్టేట ముంచేసే కేడీలు ఈ సైబర్​ నేరగాళ్లు

Cyber Crime and Digital Arrests Cases in NTR District
Cyber Crime and Digital Arrests Cases in NTR District (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 1:01 PM IST

Cyber Crime and Digital Arrests Cases in NTR District : సైబర్ నేరాలు, డిజిటల్​ అరెస్టుల సంఖ్య రోజు రోజుకూ పెరిగిపోతూనే ఉన్నాయి. సైబరాసురుల మాయమాటలు నమ్మి ఎందరో కష్టపడి కూడగట్టుకున్న డబ్బును పోగొట్టుకుంటున్నారు. ‘మీ ఆధార్‌ కార్డు, ఫోన్​ వినియోగించి సదఖత్‌ఖాన్‌ అనే బడా నేరస్థుడితో కలిసి మీరు మనీ ల్యాండరింగ్‌ చేశారు. మీపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ కేసు నమోదు చేసింది. మిమ్మల్ని అరెస్టు చేస్తున్నాం’ అంటూ ఎన్టీఆర్​ జిల్లా పటమటకు చెందిన ఓ విశ్రాంత ఉద్యోగిని హెచ్చరిస్తూ రూ.50.7 లక్షలు కొట్టేశారు కేటుగాళ్లు.

ఎత్తుగడతో హెచ్చరిస్తారు : సైబర్‌ నేరస్థులు తొలుత ఫోన్‌ చేసి సీబీఐ, ఈడీ, కస్టమ్స్‌ అంటారు. మీ మీద కేసులు నమోదయ్యాయని భయపెట్టేస్తారు. సుప్రీంకోర్టు అరెస్టు వారెంట్‌ జారీ చేసిందని రంగు రంగుల లెటర్‌హెడ్‌లపై వారెంట్లు తయారు చేసి పంపిస్తారు. ఆలోచించుకునే వ్యవధి ఇవ్వకుండా ఎవరితోనూ మాట్లాడకూదని జాతీయ భద్రతకు సంబందించిన అంశమని బుకాయిస్తారు. ఎవరికైనా చెబితే 3 సంవత్సరాల జైలు, రూ.5 లక్షల జరిమానా కట్టాలని హెచ్చరిస్తారు.

భయపెట్టి ఆందోళనకు గురి చేస్తారు : రెండు రోజుల పాటు భయపెట్టి తర్వాత మెత్తబడినట్లు నటిస్తారు. మీరు అమాయకులని మాకు తెలుసని కానీ కోర్టులకు తెలియవు కదా అంటారు. మీ మీద కేసు లేకుండా ఉండాలంటే కొంత సొమ్ము న్యాయస్థానంలో జమ చేయాలంటారు. కేసు పూర్తయిన తర్వాత తిరిగి చెల్లించేస్తారని ష్యూరిటీ కోసమే ఇదంతా అని బుజ్జగిస్తారు. లేకపోతే మిమ్మల్ని అరెస్టు చేసేందుకు వచ్చేస్తున్నామని భయపెట్టి ఆందోళనకు గురి చేసి నగదు బదిలీ చేయించేసుకుంటారు. డిజిటల్‌ అరెస్టుల పేరుతో జరిగే కేసులన్నీ ఇదే తరహాలో జరుగుతున్నాయి.

ఎవరికీ మినహాయింపు లేదు : డిజిటల్‌ అరెస్టు పేరుతో జరిగే మోసాల్లో ఎందరో అక్షరాస్యులు, నిరక్షరాస్యులు మోసపోతూనే ఉన్నారు. బాగా చదువుకుని ఉన్నత ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వారూ వీరి మాయలో పడి బలైపోతున్నారు. తాము అలాంటి వారు కాదని చెబుతున్నా, తమకేం తెలియదని మొత్తుకున్నా పట్టించుకోకుండా వారిని భయపెట్టేస్తున్నారు. ఇదే విధంగా ట్రాన్స్‌కో యువ ఇంజినీర్‌ తనకు ఏ విధమైన సంబంధం లేదని మొత్తుకుంటున్నా డబ్బులు గుంజేశారు.

ట్రాన్స్‌కో డీఈకి ‘డిజిటల్ అరెస్ట్’ టార్చర్ - రూ.34.65 లక్షలు దోచుకున్న సైబర్ కేటుగాళ్లు

నమ్మొద్దు - వారికి మీ పిల్లల ఫోన్లు కలవకుండా చేసే సత్తా ఉంది : ఎవరైనా సీబీఐ, పోలీస్, కస్టమ్స్, ఈడీ పేరుతో అరెస్టు చేస్తామని ఎవరైనా మీకు ఫోన్లు చేస్తే ఆందోళన చెందొద్దని సైబర్​ పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. వారు సైబర్‌ నేరగాళ్లే అని గుర్తించి వెంటనే కాల్‌ కట్‌ చేయ్యాలని సూచిస్తున్నారు. ఆధార్‌ కార్డు, పాన్‌కార్డు పంపించమంటే ఎంతటి వారినైనా నమ్మొద్దని వివరిస్తున్నారు. పిల్లలను అరెస్టు చేశామని బెదిరిస్తారు.

అదే సమయంలో పిల్లల ఫోన్లు పని చేయకుండా చేయగల సత్తా సైబర్‌ నేరగాళ్లకు ఉందని అధికారులు వివరిస్తున్నారు. మిమ్ములను మరింతగా భయపెట్టేందుకు సైబర్‌ నేరగాళ్లు ఇలా చేస్తుంటారని వారి మాయలో పడితే ఇక అంతే సంగతులని హెచ్చరిస్తున్నారు. పిల్లల ఫోన్లు కలవకపోతే భయపడవద్దని, బంధువులకో, స్నేహితులకో ఫోన్‌ చేసి నిజం నిర్ధారించుకోండని సూచిస్తున్నారు. తరచూ ఫోన్లు వస్తుంటే సైబర్‌ క్రైం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయ్యాలని వివరించారు.

సిమ్​ కార్డులతో జరభద్రం - మోసాలకు పాల్పడుతున్న కేటుగాళ్లు

