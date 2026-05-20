మీరు ఆర్డర్​ చేయకుండానే పార్సిల్​లో ఫోన్​ వచ్చిందా? - తీసుకుంటే ఇక తలపట్టుకోవాల్సిందే!

ఆశ పడితే ఖాతా ఖాళీ - సెకండ్‌ హ్యాండ్‌ ఫోన్లతో సైబర్‌ నేరగాళ్ల ఎత్తులు - ప్రజల్లో అప్రమత్తత పెరగడంతో రూటు మార్చిన సైబర్​ మోసగాళ్లు

Published : May 20, 2026 at 12:19 PM IST

Free Mobile Parcel Cyber Criminals New Scam : సైబర్‌ నేరగాళ్లు యథేచ్ఛగా మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. రోజుకో కొత్త పంథాతో ప్రజలను బురిడీ కొట్టిస్తున్నారు. సాధారణ ప్రజలు పోలీసు కేసులు, అరెస్ట్‌ వారెంట్లు ఎదుర్కోవాలంటే సహజంగానే భయపడతారు. దీన్నే ఆసరాగా చేసుకొని కేటుగాళ్లు కొరియర్‌ ద్వారా మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఈ క్షణం వరకు ఫోన్​కు వచ్చిన ఓటీపీ చెబితేనో, వాట్సాప్​లో పంపిన లింకును క్లిక్​ చేస్తేనో సైబర్​ నేరగాళ్లకు చిక్కి అకౌంట్​లోని డబ్బు ఖాళీ చేసేవారు. ఇప్పుడు దీని గురించి ప్రజల్లో అప్రమత్తత పెరగడంతో సైబర్​ మోసగాళ్లు రూటు మార్చారు. డెలివరీల పేరుతో దర్జాగా ఖాతాలు ఖాళీ చేస్తున్నారు.

కాల్​ ఫార్వర్డింగ్​, మోసపూరిత యాప్​లు ఇన్​స్టాల్​ చేసిన ఫోన్లను నేరుగా ఇంటికి పంపుతూ సొమ్ము కొట్టేస్తున్నారు. ఇలాంటి మోసాలతో సైబర్​ నేరగాళ్లు అమాయకుల డబ్బులు తమ ఖాతాల్లో వేయించుకుంటున్నారు. విద్యావంతులు, ఉన్నత పదవుల్లో ఉన్నవారే ఈ రకమైన మోసాలకు ఎక్కువగా బాధితులుగా ఉంటున్నారు.

ఇటీవల నేరగాళ్లు ఒక కొత్త పంథాలో దోపిడీకి పాల్పడుతున్నారు. డీవోపీ తనిఖీ పేరుతో దిల్లీ నుంచి కొరియర్ల ద్వారా ఓ వ్యక్తికి ఫోన్​ పంపిన నేరగాళ్లు, అందులో సిమ్​కార్డు వేయగానే ఖాతాలో నుంచి రూ.77 లక్షలు కొట్టేశారు. ఇదే తరహాలో చెన్నై, బెంగళూరు నగరాల్లోనూ మోసాలకు పాల్పడ్డారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆఫర్​ లేదా ఇతర పేర్లతో మనకు తెలియకుండా కొరియర్​లో ఇంటికొచ్చే ఫోన్లను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాడొద్దని, డెలివరీ పేరుతో వచ్చే కాల్స్​ను నమ్మొద్దని సైబర్​క్రైమ్​ పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

ఎలా చేస్తారంటే? : సైబర్​ నేరగాళ్లు ఈ-కామర్స్​ సంస్థల డెలివరీ బాయ్స్​, ప్రైవేటు కొరియర్​ కంపెనీల ప్రతినిధుల తరహాలో ఫోన్​ చేస్తారు. ముందస్తుగా సేకరించిన వివరాల ఆధారంగా పేర్లతో సంభోదిస్తూ మీ చిరునామాతో ఓ కొరియర్​ వచ్చిందని నమ్మించి మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఎలాంటి బుకింగ్​ చేయలేదని చెబితే పొరపాటున వచ్చిందంటూ చిరునామా ధ్రువీకరించుకోవాలని చెబుతారు. దానికోసం *21 ఫోన్​ నంబర్ #(హ్యాష్)​ డయల్​ చేయాలని చెబుతారు. ఇలా చేసిన వెంటనే మన ఫోన్​కు వచ్చే కాల్స్​, ఓటీపీలు, వాట్సాప్​ వెరిఫికేషన్​ కోడ్​ పూర్తిగా సైబర్​ నేరగాళ్లకు చేరతాయి. దాంతో మన అకౌంట్​ ఖాళీ చేస్తారు. ఇలాంటి మోసాలు ఎక్కువగా ఐటీ కారిడార్​లో జరుగుతున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

''సెల్​ఫోన్​ ఇంటికి డెలివరీ చేసి అందులో సిమ్​కార్డు వేయగానే బ్యాంకింగ్​ ఓటీపీలు తెలుసుకుని డబ్బు కొట్టేసిన సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. మనం ఎలాంటి పార్సిల్​ బుక్​ చేయకున్నా కొరియన్​ వచ్చిందంటే ఆ కాల్స్​ని నమ్మకండి. తెలియని వ్యక్తులతో ఫోన్​లో బ్యాంకింగ్​ వివరాలు పంచుకోవద్దు'' - సాయి మనోహర్​, సైబరాబాద్​ సైబర్​క్రైమ్​ డీసీపీ

ఫోన్​లో ముందుగానే మాల్వేర్​లు ఇన్​స్టాల్ : వివిధ బ్యాంకుల క్రెడిట్​ కార్డు విభాగం లేదా కేంద్ర టెలీ కమ్యూనికేషన్ల శాఖ ప్రతినిధులం అంటూ ఫోన్​ చేస్తారు. డీవోటీ ద్వారా సిమ్​కార్డు తనిఖీ చేసుకోవాలని లేకపోతే టెలికాం సేవలు నిలిచిపోతాయని బెదిరింపులు చేస్తారు. వారి మాయలో పడి దీని వెనకున్న మోసం గ్రహించక పొరపాటున ఎలా తనిఖీ చేసుకోవాలని అడిగితే చిరునామా అడిగి నేరుగా ఇళ్లకు ఒక ఫోన్​ కొరియర్​ ద్వారా పంపిస్తారు. ఇక్కడ అసలు విషయం ఏంటంటే కొరియర్​ ద్వారా వచ్చిన ఫోనులో ముందుగానే మాల్వేర్​లు ఇన్​స్టాల్​ చేసి పెడతారు. బాధితుడు సిమ్​కార్డు వేయగానే ఓటీపీలన్నీ నేరగాళ్లకు వెళ్లిపోతాయి. తేలిగ్గా బ్యాంకు ఖాతాల నుంచి డబ్బు బదిలీ చేసుకుంటారు. నేరగాళ్లు వివిధ ప్రాంతాల్లో సేకరించిన సెకండ్​ హ్యాండ్​ ఫోన్లను ఇందుకు వాడుతున్నారు.

ఫిర్యాదు చేయాలంటే : ఒకవేళ సైబర్ నేరాలకు సంబంధించిన మోసాలు ఫిర్యాదు చేయాలనుకుంటే 1930 నంబర్​ను సంప్రదించవచ్చు. లేదంటే నేషనల్​ సైబర్​ క్రైమ్​ రిపోర్టింగ్​ పోర్టల్​లోనూ ఫిర్యాదు చేయొచ్చు.

