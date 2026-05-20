మీరు ఆర్డర్ చేయకుండానే పార్సిల్లో ఫోన్ వచ్చిందా? - తీసుకుంటే ఇక తలపట్టుకోవాల్సిందే!
ఆశ పడితే ఖాతా ఖాళీ - సెకండ్ హ్యాండ్ ఫోన్లతో సైబర్ నేరగాళ్ల ఎత్తులు - ప్రజల్లో అప్రమత్తత పెరగడంతో రూటు మార్చిన సైబర్ మోసగాళ్లు
Published : May 20, 2026 at 12:19 PM IST
Free Mobile Parcel Cyber Criminals New Scam : సైబర్ నేరగాళ్లు యథేచ్ఛగా మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. రోజుకో కొత్త పంథాతో ప్రజలను బురిడీ కొట్టిస్తున్నారు. సాధారణ ప్రజలు పోలీసు కేసులు, అరెస్ట్ వారెంట్లు ఎదుర్కోవాలంటే సహజంగానే భయపడతారు. దీన్నే ఆసరాగా చేసుకొని కేటుగాళ్లు కొరియర్ ద్వారా మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఈ క్షణం వరకు ఫోన్కు వచ్చిన ఓటీపీ చెబితేనో, వాట్సాప్లో పంపిన లింకును క్లిక్ చేస్తేనో సైబర్ నేరగాళ్లకు చిక్కి అకౌంట్లోని డబ్బు ఖాళీ చేసేవారు. ఇప్పుడు దీని గురించి ప్రజల్లో అప్రమత్తత పెరగడంతో సైబర్ మోసగాళ్లు రూటు మార్చారు. డెలివరీల పేరుతో దర్జాగా ఖాతాలు ఖాళీ చేస్తున్నారు.
కాల్ ఫార్వర్డింగ్, మోసపూరిత యాప్లు ఇన్స్టాల్ చేసిన ఫోన్లను నేరుగా ఇంటికి పంపుతూ సొమ్ము కొట్టేస్తున్నారు. ఇలాంటి మోసాలతో సైబర్ నేరగాళ్లు అమాయకుల డబ్బులు తమ ఖాతాల్లో వేయించుకుంటున్నారు. విద్యావంతులు, ఉన్నత పదవుల్లో ఉన్నవారే ఈ రకమైన మోసాలకు ఎక్కువగా బాధితులుగా ఉంటున్నారు.
ఇటీవల నేరగాళ్లు ఒక కొత్త పంథాలో దోపిడీకి పాల్పడుతున్నారు. డీవోపీ తనిఖీ పేరుతో దిల్లీ నుంచి కొరియర్ల ద్వారా ఓ వ్యక్తికి ఫోన్ పంపిన నేరగాళ్లు, అందులో సిమ్కార్డు వేయగానే ఖాతాలో నుంచి రూ.77 లక్షలు కొట్టేశారు. ఇదే తరహాలో చెన్నై, బెంగళూరు నగరాల్లోనూ మోసాలకు పాల్పడ్డారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆఫర్ లేదా ఇతర పేర్లతో మనకు తెలియకుండా కొరియర్లో ఇంటికొచ్చే ఫోన్లను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాడొద్దని, డెలివరీ పేరుతో వచ్చే కాల్స్ను నమ్మొద్దని సైబర్క్రైమ్ పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఎలా చేస్తారంటే? : సైబర్ నేరగాళ్లు ఈ-కామర్స్ సంస్థల డెలివరీ బాయ్స్, ప్రైవేటు కొరియర్ కంపెనీల ప్రతినిధుల తరహాలో ఫోన్ చేస్తారు. ముందస్తుగా సేకరించిన వివరాల ఆధారంగా పేర్లతో సంభోదిస్తూ మీ చిరునామాతో ఓ కొరియర్ వచ్చిందని నమ్మించి మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఎలాంటి బుకింగ్ చేయలేదని చెబితే పొరపాటున వచ్చిందంటూ చిరునామా ధ్రువీకరించుకోవాలని చెబుతారు. దానికోసం *21 ఫోన్ నంబర్ #(హ్యాష్) డయల్ చేయాలని చెబుతారు. ఇలా చేసిన వెంటనే మన ఫోన్కు వచ్చే కాల్స్, ఓటీపీలు, వాట్సాప్ వెరిఫికేషన్ కోడ్ పూర్తిగా సైబర్ నేరగాళ్లకు చేరతాయి. దాంతో మన అకౌంట్ ఖాళీ చేస్తారు. ఇలాంటి మోసాలు ఎక్కువగా ఐటీ కారిడార్లో జరుగుతున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
''సెల్ఫోన్ ఇంటికి డెలివరీ చేసి అందులో సిమ్కార్డు వేయగానే బ్యాంకింగ్ ఓటీపీలు తెలుసుకుని డబ్బు కొట్టేసిన సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. మనం ఎలాంటి పార్సిల్ బుక్ చేయకున్నా కొరియన్ వచ్చిందంటే ఆ కాల్స్ని నమ్మకండి. తెలియని వ్యక్తులతో ఫోన్లో బ్యాంకింగ్ వివరాలు పంచుకోవద్దు'' - సాయి మనోహర్, సైబరాబాద్ సైబర్క్రైమ్ డీసీపీ
ఫోన్లో ముందుగానే మాల్వేర్లు ఇన్స్టాల్ : వివిధ బ్యాంకుల క్రెడిట్ కార్డు విభాగం లేదా కేంద్ర టెలీ కమ్యూనికేషన్ల శాఖ ప్రతినిధులం అంటూ ఫోన్ చేస్తారు. డీవోటీ ద్వారా సిమ్కార్డు తనిఖీ చేసుకోవాలని లేకపోతే టెలికాం సేవలు నిలిచిపోతాయని బెదిరింపులు చేస్తారు. వారి మాయలో పడి దీని వెనకున్న మోసం గ్రహించక పొరపాటున ఎలా తనిఖీ చేసుకోవాలని అడిగితే చిరునామా అడిగి నేరుగా ఇళ్లకు ఒక ఫోన్ కొరియర్ ద్వారా పంపిస్తారు. ఇక్కడ అసలు విషయం ఏంటంటే కొరియర్ ద్వారా వచ్చిన ఫోనులో ముందుగానే మాల్వేర్లు ఇన్స్టాల్ చేసి పెడతారు. బాధితుడు సిమ్కార్డు వేయగానే ఓటీపీలన్నీ నేరగాళ్లకు వెళ్లిపోతాయి. తేలిగ్గా బ్యాంకు ఖాతాల నుంచి డబ్బు బదిలీ చేసుకుంటారు. నేరగాళ్లు వివిధ ప్రాంతాల్లో సేకరించిన సెకండ్ హ్యాండ్ ఫోన్లను ఇందుకు వాడుతున్నారు.
ఫిర్యాదు చేయాలంటే : ఒకవేళ సైబర్ నేరాలకు సంబంధించిన మోసాలు ఫిర్యాదు చేయాలనుకుంటే 1930 నంబర్ను సంప్రదించవచ్చు. లేదంటే నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ రిపోర్టింగ్ పోర్టల్లోనూ ఫిర్యాదు చేయొచ్చు.
