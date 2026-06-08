గ్యాస్ కేవైసీ పేరుతో సైబర్ మోసాలు - వినియోగదారులను లక్ష్యంగా చేసుకున్న కేటుగాళ్లు
గ్యాస్ ఏజెన్సీ ప్రతినిధులమంటూ నమ్మించి మోసం - లింకులు, ఏపీకే ఫైళ్లతో వల - అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసుల హెచ్చరిక
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 8:38 AM IST
Cyber Frauds Under Gas KYC : ఒకవైపు సాంకేతికత పెరుగుతుంటే దానిని ఆసరాగా తీసుకొని సైబర్ నేరాలు కూడా సరిసమానంగా పెరుగుతున్నాయనే చెప్పవచ్చు. సైబర్ నేరగాళ్లు ఎప్పటికప్పుడు కొత్త ఎత్తుగడలతో ప్రజలను ఏదో విధంగా మోసం చేస్తున్నారు. తాజాగా గ్యాస్ వినియోగదారులను లక్ష్యంగా చేసుకుని కేవైసీ అప్డేట్, సబ్సిడీ ధ్రువీకరణ పేరుతో భారీ మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. గ్యాస్ కనెక్షన్ రద్దవుతుందనే భయాన్ని వినియోగదారుల్లో సృష్టించి, లింకులు పంపి వ్యక్తిగత, బ్యాంకింగ్ వివరాలను సేకరించి ఖాతాల్లోని సొమ్మును మొత్తం కాజేస్తున్నారు.
గ్యాస్ ఏజెన్సీ ప్రతినిధులమంటూ ఫోన్లు : మోసగాళ్లు గ్యాస్ ఏజెన్సీలు, చమురు సంస్థలు లేదా ప్రభుత్వ శాఖల ప్రతినిధులమని చెప్పి మొదట వినియోగదారులకు ఫోన్ చేస్తున్నారు. మీ గ్యాస్ కనెక్షన్కు సంబంధించిన కేవైసీ వెంటనే అప్డేట్ చేసుకోవాలని, లేదంటే కనెక్షన్ నిలిపివేస్తామని వినియోగదారులను హెచ్చరిస్తున్నారు. మరికొందరికి సబ్సిడీ నిలిచిపోతుందని, కనెక్షన్ బ్లాక్ అయిందని చెప్పి ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నారు.
ఫోన్ కాల్ అనంతరం కేటుగాళ్లు వినియోగదారుల మొబైల్ ఫోన్లకు ప్రత్యేక లింకులు లేదా ఏపీకే ఫైళ్లు పంపిస్తున్నారు. వాటిని ఓపెన్ చేసి కేవైసీ వివరాలు నమోదు చేయాలని సూచిస్తున్నారు. కనెక్షన్ కోల్పోతామనే భయంతో పలువురు ఆ లింకులపై క్లిక్ చేసి పేరు, చిరునామా, ఆధార్, బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు, డెబిట్ కార్డు సంఖ్య, సీవీవీ నంబరు వంటి కీలక సమాచారాన్ని నమోదు చేస్తున్నారు.
విజయవాడలో గృహిణికి భారీ నష్టం : విజయవాడ మాచవరం ప్రాంతానికి చెందిన ఓ గృహిణి ఇటీవల ఇలాంటి మోసానికి బలయ్యారు. గ్యాస్ కంపెనీ ప్రతినిధినని చెప్పిన వ్యక్తి ఆమెకు ఫోన్ చేసి కేవైసీ అప్డేట్ చేసుకోవాలని సూచించాడు. గ్యాస్ ఏజెన్సీకి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదని, ఎస్ఎంఎస్లో పంపిన లింక్ను ఓపెన్ చేసి వివరాలు నమోదు చేస్తే సరిపోతుందని నమ్మించాడు.
ఆమె ఆ సూచనలను అనుసరించి వ్యక్తిగత, బ్యాంకింగ్ సమాచారాన్ని నమోదు చేయగా కొద్దిసేపటికే విడతల వారీగా మొత్తం రూ.8.13 లక్షలు ఖాతా నుంచి బదిలీ అయినట్లు సందేశాలు వచ్చాయి. దీంతో ఆమె మోసపోయిన విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.
అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసుల హెచ్చరిక : గ్యాస్ కంపెనీలు లేదా చమురు సంస్థల పేరుతో వచ్చే అనుమానాస్పద కాల్స్, ఎస్ఎంఎస్లను నమ్మొద్దని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. ఏపీకే ఫైళ్లు, తెలియని లింకులను ఓపెన్ చేయరాదని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఓటీపీ, పిన్, బ్యాంకింగ్ క్రెడెన్షియల్స్ను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇతరులతో పంచుకోవద్దని సూచించారు.
అధికారికంగా ధ్రువీకరణ తప్పనిసరి : గ్యాస్ కనెక్షన్, సబ్సిడీ లేదా కేవైసీకి సంబంధించిన సందేశాలు వస్తే ముందుగా తమ అధికారిక గ్యాస్ ఏజెన్సీని సంప్రదించి ధ్రువీకరించుకోవాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. కొద్దిపాటి నిర్లక్ష్యం భారీ ఆర్థిక నష్టానికి దారితీసే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఇదిలా ఉండగా తాజాగా రాష్ట్రంలో సైబర్ నేరాల అడ్డుకట్టకు జీరో ఎఫ్ఐఆర్ విధానం అమల్లోకి తేవాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశించారు. సైబర్ వార్ రూమ్కు బాధితులు ఫోన్ చేసిన వెంటనే జీరో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయడం ద్వారా మొదట బ్యాంకులను అప్రమత్తం చేసి గోల్డెన్ అవర్ టైంను వినియోగించుకుని అకౌంట్ల నుంచి డబ్బులు బదిలీ కాకుండా చూడాలని సూచించారు.
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