ETV Bharat / state

సిమ్​ కార్డులతో జరభద్రం - మోసాలకు పాల్పడుతున్న కేటుగాళ్లు

సిమ్‌ల మాయతో బురిడీ కొట్టిస్తున్న సైబర్‌ కేటుగాళ్లు - ఉపయోగించని నంబర్లతో పలు మోసాలకు పాల్పడుతున్న వైనం

Cyber Cheaters Fruad With Sim Cards
Cyber Cheaters Fruad With Sim Cards (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 30, 2025 at 1:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Cyber Cheaters Fraud With Sim Cards In Vijayawada: నిత్య జీవితంలో పలు అవసరాలు సిమ్‌తో ముడిపడి ఉన్నాయి. బ్యాంకు లావాదేవీలు, సంక్షిప్త సందేశాలు మొబైల్‌ నంబర్లకే వస్తున్నాయి. ఆధార్‌కూ ఫోన్‌ నంబరు అనుసంధానం చేస్తున్నారు. నమోదైన మొబైల్‌ నంబరు నుంచి డయల్ చేసి ఫోన్‌ ద్వారానే బ్యాంకింగ్‌ లావాదేవీలను నిర్వహించవచ్చు. ప్రజల అన్ని అవసరాలకు అక్కరకొస్తున్న సిమ్‌కు సంబంధించి పలు మోసాలు ఇటీవల వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.

ఖాతాల నుంచి డబ్బు స్వాహా: సిమ్‌ స్వాప్‌ ద్వారా ఇతరుల సిమ్‌లోని వివరాలను మోసగాళ్లు కొత్త కార్డులోకి బదిలీ చేస్తున్నారు. సిమ్‌పై 15 అంకెల విశిష్ట సంఖ్య ఉంటుంది. ఇది తెలుసుకుని సైబర్​ మోసగాళ్లు ఖాతాల నుంచి డబ్బు స్వాహా చేస్తున్నారు. దీనికితోడు తాము ఫలానా నెట్‌వర్క్‌ నుంచి ఫోన్‌ చేస్తున్నామని పరిచయం చేసుకుంటారు. 15 అంకెల విశిష్ట సంఖ్య పంపిస్తున్నానని నమ్మబలికి, దానిని కంపెనీకి ఎస్‌ఎంఎస్‌ చేయాలని సూచిస్తారు. వారు చెప్పినట్టు చేస్తే మాత్రం మన సిమ్‌ నుంచి వివరాలు మరో దానికి బదిలీ అవుతాయి. ఇక మన సిమ్‌ పని చేయడం ఆగిపోతుంది. ఓటీపీ వివరాలు మోసగాళ్ల సిమ్‌కు వెళ్తాయి.

అంతా మోసం: సిమ్‌ కార్డు పోయిందని మోసగాళ్లు పోలీస్‌స్టేషన్‌కు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేస్తారు. ఆ ఫిర్యాదు కాపీ ఆధారంగా నెట్‌వర్క్‌ ఆపరేటర్‌ వద్దకు వెళ్లి కొత్త సిమ్‌ కోసం దరఖాస్తు చేస్తారు. ఆధార్, నివాస ధ్రువీకరణ పత్రాలు నకిలీవి సమర్పిస్తారు. ఫొటోను మార్చేస్తారు. వీటిని సమగ్ర పరిశీలన చేసి మన సిమ్‌ బ్లాక్‌ చేసి మోసగాడికి కొత్త సిమ్‌ ఇస్తారు. ఇదే విధానాన్ని అనుసరించి విజయవాడకు చెందిన ఓ వ్యక్తి ఖాతా నుంచి రూ.50,000, ఆయన భార్యకు చెందిన ఖాతాల నుంచి రూ.18.60లక్షలు కొట్టేశారు.

సిమ్‌ల వివరాలు చెక్‌ చేసుకొండిలా!: మన పేరున ఉన్నటువంటి పలు సిమ్‌కార్డులను సైబర్ మోసగాళ్లు తీసుకుంటున్నారు. వీటి ఆధారంగా నేరాలకు పాల్పడితే, ఎవరి పేరున సిమ్‌ కార్డు ఉందో వారు కేసుల్లో ఇరుక్కునే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే మన పేరున ఎన్ని సిమ్‌కార్డులు ఉన్నాయో ముందుగా తెలుసుకుని, వాటిని బ్లాక్‌ చేయించాలి. ఇందుకు సంబంధించిన అన్ని సందేహాలపై కేంద్ర కమ్యునికేషన్ల మంత్రిత్వ శాఖ వారు ప్రత్యేకంగా రూపొందించినటువంటి https://tafcop.sancharsaathi.gov.in/telecomUser/ వెబ్‌సైట్‌లోనికి వెళ్లి సమగ్ర సమాచారాన్ని అందులో తెలుసుకోవాలి.

ఫిర్యాదు ప్రక్రియ

  • పది అంకెల మొబైల్‌ నంబరు నమోదు చేసి క్యాప్చా టైప్‌ చేయాలి.
  • మొబైల్‌కు వచ్చిన ఓటీపీ నమోదు చేస్తే మన పేరుతో ఎన్ని నంబర్లు ఉన్నాయో కనిపిస్తాయి.
  • మనం ఉపయోగించని నంబరును సెలెక్ట్‌ చేసుకుని ఆన్‌లైన్‌లోనే ఫిర్యాదు చేస్తే బ్లాక్‌ చేస్తారు.

సైబర్‌ నేరగాళ్ల ఎత్తు - వ్యాపారులు చిత్తు - జరభద్రం

పండుగ సీజన్‌లో ఈ మెసేజ్‌లతో జాగ్రత్త- క్లిక్ చేస్తే ఖాతా ఖాళీ

TAGGED:

CYBERCHEATERS FRAUD WITH SIMS
CYBERCHEATERS IN AP
మేలుకోకపోతే తేరుకోలేరంతే
SIM CARD RACKET IN VIJAYAWADA
CYBERCHEATERS FRAUD WITH SIMS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.