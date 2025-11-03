ETV Bharat / state

సైబర్​ వలలో అమాయకుల విలవిల - వెలుగు చూస్తున్న అద్దె ఖాతాల వ్యవహారం

అక్రమ లావాదేవీలకు అమాయకులు బలి - బెట్టింగ్, విదేశాలకు డబ్బు తరలింపునకు వినియోగిస్తున్న సైబర్​ మోసగాళ్లు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 9:03 AM IST

Cyber Crimes in NTR District: దేశంలో ఎక్కడ చూసినా ఏదో ఒకచోట సైబర్ నేరాలు జరుగుతూనే ఉంటున్నాయి. సైబర్ నేరగాళ్లు కొత్త కొత్త ఎత్తుగడలతో రెచ్చిపోతున్నారు. కేటుగాళ్ల వలలో ఎందరో అమాయకులు ఇప్పటికే మోసపోయారు. కొన్ని లక్షల రూపాయలను బ్యాంకు ఖాతాల నుంచి ఖాళీ చేసిన ఘటనలు దేశ వ్యాప్తంగా ఎన్నో ఉన్నాయి. బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో ఆన్​లైన్ సౌకర్యం వచ్చిన తర్వాత లావాదేవీలు చేయడం సులభమయ్యింది. దాంతో మోసాలు చేయడం కూడా సైబరాసులకు ఎంతో ఈజీ అయ్యింది.

అక్రమ లావాదేవీలకు అమాయకులు బలి: విజయవాడలోని చిట్టినగర్‌కి చెందిన కూలీని ఇటీవల ఒడిశాకు చెందిన ఒకరు కలిశారు. బ్యాంకులో పొదుపు ఖాతా తెరిచి మూడు నెలలు లావాదేవీలు చేసుకునేందుకు ఇవ్వాలని కోరాడు. ఇందుకు నెలకు రూ.5వేలు చొప్పున ఇస్తానని ఒప్పించి, ఖాతా తెరిపించాడు. ఇటీవల క్రికెట్‌ బెట్టింగ్‌ కోసం ఒడిశాకు చెందిన మధ్యవర్తులు కొత్తగా పలువురితో బ్యాంకు ఖాతాలు తెరిపించారు. వారి పాస్‌ పుస్తకాలు, బ్యాంకు కిట్లు దిల్లీకి పంపారు. కేసు దర్యాప్తులో అద్దె ఖాతాల వ్యవహారం వెలుగుచూడడంతో అమాయకులు పోలీసుల విచారణ ఎదుర్కొంటున్నారు.

అదనపు ఆదాయం ఆర్జించాలన్న ఆశను పలువురు మోసగాళ్లు తమకు అనువుగా మార్చుకుంటున్నారు. మీ బ్యాంకు ఖాతా పాస్‌బుక్, అంతర్జాల, మొబైల్‌ బ్యాంకింగ్‌ ఐడీ, పాస్‌వర్డ్‌లను వివరాలు ఇస్తే చాలు కమీషన్‌ ఇస్తామని ఆశచూపుతున్నారు. ఖాతాలు, యూపీఐ ఐడీల ద్వారా వ్యవహారాలు చక్కబెడుతున్నారు. వీరి మాటలు నమ్మి యువత, గృహిణులు పోలీసు కేసుల్లో చిక్కుకుంటున్నారు.

బినామీ ఖాతాలకు నగదు జమ: అమాయకుల నుంచి బ్యాంకు ఖాతాల వివరాలు సేకరించేందుకు దేశ వ్యాప్తంగా పెద్ద సంఖ్యలో మధ్యవర్తులు పుట్టుకొచ్చారు. సామాజిక మాధ్యమాలు, పరిచయం ఉన్నవారి ద్వారా కమీషన్ల ఎరవేసి ఖాతాలు సేకరిస్తారు. దళారులకు ఠంఛనుగా కమీషన్‌ ముడుతుంది. ఖాతాదారుల మొబైళ్లకు ఫిషింగ్‌ లింక్స్‌ పంపి వాటి ద్వారా ఖాతాల రిజిస్టర్డ్‌ ఫోన్‌ నంబరుకు ఎస్‌ఎంఎస్‌లు వెళ్లకుండా అవి తమకు ఫార్వార్డ్‌ అయ్యేలా చూస్తారు. ఖాతాల్లో జమ అవుతున్న నగదును బినామీ ఖాతాలకు మళ్లిస్తున్నారు. ఆ ఖాతాల నుంచి దేశం దాటిపోతోంది. క్రిప్టో కరెన్సీ రూపంలో ఇతర దేశాలకు చేరుతోంది.

తేలికగా డబ్బు సంపాదించేందుకు అలవాటు పడ్డ కేటుగాళ్లు ఆర్థిక లావాదేవీలకు తెలివిగా ఇతరుల ఖాతాలను ఉపయోగిస్తున్నారు. పోలీసులకు ఎక్కడా దొరక్కుండా ఉండేందుకే ఈ ఎత్తుగడ వేస్తున్నారు. అసలు ఖాతాలే లేని వారినీ కమీషన్‌ ఆశచూపి నిందితులే తెరిపిస్తున్నారు. వీరికి తమ ఖాతాల ద్వారా పెద్ద మొత్తాల్లో లావాదేవీలు జరుగుతున్నట్లు తెలియదు.

జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి: మీ బ్యాంకు, యూపీఐ వివరాలెవరికీ చెప్పవద్దు. సులభంగా డబ్బు సంపాదించండి అని చెప్పే ఉద్యోగ ప్రకటనలు, ఆన్‌లైన్‌లో వచ్చే ఆఫర్లు నమ్మొద్దు. ఎవరైనా మీకు డబ్బు ఇచ్చి ఇతరులకు పంపమని లేదా ఖాతా ద్వారా అందుకోమని కోరితే స్పందించకపోవడం అత్యంత ఉత్తమం.

