మీ పిల్లలు ఏదైనా వస్తువును చూసి లేటుగా స్పందిస్తున్నారా? - 'సీవీఐ' అంటున్న వైద్యులు
పిల్లలు ఎదుటి వ్యక్తిని చూసి సరిగా గుర్తించడం లేదా? అయితే సెరెబ్ల్ విజువల్ ఇంపెయిర్మెంట్ సమస్యని వైద్యులు చెబుతున్నారు. మెదడుకు గాయాలు, ఇనెఫెక్షన్ల కారణంగా ముప్పు కలగవచ్చు.
Published : September 29, 2026 at 2:47 PM IST
CVI related vision impairment in children : మీ పిల్లలు వస్తువులను చూసి స్పందించేందుకు చాలా సమయం తీసుకుంటున్నారా? దృశ్య సంకేతాలకు నెమ్మదిగా స్పందిస్తున్నారా? అయితే తల్లిదండ్రులు ఆలోచించాల్సిందే! సాధారణంగా పిల్లలకు కంటి పరీక్ష చేయిస్తే దృష్టి లోపం లేదని వైద్యులు తేల్చి చెబుతున్నారు. కానీ వారీ ప్రవర్తన చూస్తే ఎదుటి వ్యక్తి ముఖం సరిగా గుర్తించలేదు పరిస్థితి. ఒకవేళ ఆ వ్యక్తిని గుర్తించిన అతని పేరు తెలియకపోవడం. చాలా మంది ఇది ఆటిజం లేదా ఏడీహెచ్డీగా భ్రమపడుతుంటారు. కానీ అసలు సమస్య ఏంటంటే మెదడులోని దృశ్య సమాచారాన్ని విశ్లేషించే భాగాల్లో లోపం తలెత్తడం వల్ల పిల్లలు కంటికి కనిపించిన వస్తువులను సైతం గుర్తించలేకపోతున్నారు. దీనినే వైద్య పరిభాషలో సెరెబ్ల్ విజువల్ ఇంపెయిర్మెంట్ (సీవీఐ)గా సమస్య కావచ్చని తెలిపారు.
ఇవి దెబ్బతినడం వల్ల సీవీఐ సమస్య
అయితే చాలా తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, వైద్యుల్లో సరైన అవగాహన లేకపోవడం వల్ల పిల్లల్లో ఈ లక్షణాలు గుర్తించడంలో జాప్యం జరుగుతోంది. కళ్ల ద్వారా చూసిన దృశ్య సంకేతాలు మెదడుకు చేరి వాటిని విశ్లేషించేందుకు ప్రత్యేక సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఇవి దెబ్బతినడం వల్ల సీవీఐ సమస్య వస్తుంది. ఇది శిశువు పుట్టే సమయంలో మెదడుకు ఆక్సిజన్ అందక పోవడం, నెలలు నిండక ముందే జననం, మెదడుకు గాయాలు, ఇన్ఫెక్షన్ల కారణంగా ముప్పు కలగవచ్చు. ఈ సంక్లిష్ట లోపాన్ని ప్రాథమిక దశలో గుర్తించి, అలాంటి పిల్లకు పునరావాసం కల్పించేందుకు ఎల్వీ ప్రసాద్ నేత్ర వైద్య సంస్థ పరిశోధకులు డాక్టర్ బ్యూలా క్రిస్టీ, డాక్టర్ రమేశ్ కెకున్నాయ పలు కొత్త మార్గదర్శకాలను రూపొందించారు. ఈ వివరాలన్నీ ఇండియన్ జర్నల్ ఆఫ్ ఆప్తాల్మాలజీ తాజా సంచికలో పబ్లిష్ అయ్యాయి. ఈ సమస్య పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎవరికైనా వేధించే అవకాశం ఉంది. అయితే ప్రతి చిన్నారిలోనూ ఈ సమస్య ఒకేలా ఉండదని వైద్యులు వివరిస్తున్నారు.
మార్గదర్శకాలతో కొత్త ఆశలు
ఇండియా వంటి దేశాల్లో ఈ లోపంపై సరైన అవగాహన లేకపోవడాన్ని గమనించిన ఎల్వీ ప్రసాద్ పరిశోధక బృందం, వైద్యులు సమగ్ర ప్రోటోకాల్ను సిద్ధం చేశారు. మెదడు, కంటి ఆరోగ్య పరిస్థితులను సమగ్ర పరిశీలన చేయడం, రోజువారీ జివితం చదువులో చిన్నారి చూపును ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తున్నాడో అంచనా వేడయం, ఆ బిడ్డ అవసరానికి తగ్గట్టుగా ప్రణాళికను అమలు చేయడం కీలకమని డా.బ్యూలా క్రిస్టీ తెలిపారు.
''ఇందులో భాగంగా తరగతి గది లేదా ఇంట్లో చదువుకునే ప్రాంతంలో పరధ్యానికి గురిచేసే అనవసర వస్తువులను తొలగించాలి. స్పష్టమైన కాంతిని అందిస్తూ చదువుకోవడానికి ఎక్కువ కాంట్రాస్ట్ ఉన్న మెటీరియల్ను వినియోగించాలి. ఈ కొత్త మార్గదర్శకాలను సర్కారు ప్రాథమిక ఆరోగ్య, విద్యా వ్యవస్థల్లోకి తీసుకెళ్లడం ద్వారా సీవీఐ ఉన్న పిల్లల జీవితాల్లో కొత్త వెలుగులు నింపవచ్చు'' - డా.బ్యూలా క్రిస్టీ , ఎల్వీప్రసాద్ నేత్ర వైద్య సంస్థ పరిశోధకుడు
సీవీఐ ప్రధాన లక్షణాలు
- వస్తువులను గుర్తించలేకపోవడం లేదా కొన్ని భాగాలనే గుర్తించడం
- ఎదుటివారి ముఖాలను జ్ఞాపకం ఉంచుకోలేకపోవడం
- స్థిరంగా ఉన్న వాటిని కష్టంగా, కదిలే వాటిని సులభంగా గుర్తించడం
- నేరుగా కాకుండా పక్క దృష్టి(పెరిఫెరల్ విజన్)
- కాంతిని చూడలేకపోవడం
- రాయడం, చదవడం లాంటి దృష్టిపరమైన పనుల్లో త్వరగా అలసిపోవడం
- దృష్టి సామర్థ్యంలో రోజుకో మార్పు కలగడం.
నాకు అక్షరాలు సరిగా కనిపించడం లేదు! - చిన్నారుల్లో పెరుగుతున్న దృష్టిలోపం