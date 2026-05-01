ETV Bharat / state

రాష్ట్ర నూతన డీజీపీగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన సీవీ ఆనంద్‌

నూతన డీజీపీగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన సీవీ ఆనంద్ - డీజీపీ ఆఫీసులో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ప్రత్యేక పూజలు

CV Anand takes charge as Telangana DGP
CV Anand takes charge as Telangana DGP (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 1, 2026 at 10:54 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CV Anand takes charge as Telangana DGP : తెలంగాణ రాష్ట్ర నూతన డీజీపీగా సీవీ ఆనంద్​ ఇవాళ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అంతకు ముందు ఆయనకు వేదపండితులు ఆశీర్వచనం పలికారు. 1991 ఐపీఎస్‌ బ్యాచ్​నకు చెందిన సీవీ ఆనంద్‌ హోంశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి పదవి నుంచి ఇటీవలే ట్రాన్స్​ఫర్ అయ్యారు. హెడ్ ఆఫ్ పోలీస్ ఫోర్స్‌గా(డీజీపీగా) ఇవాళ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. గతంలో ఆయన పోలీస్​శాఖలోని పలు కీలక విభాగాల్లో సేవలందించారు. హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్‌గా రెండు విడతల్లో పనిచేశారు. ఇంతవరకు డీజీపీగా ఉన్న శివధర్ రెడ్డి పదవీకాలం నిన్నటితో ముగియడంతో సీవీ ఆనంద్​ను ప్రభుత్వం నూతన పోలీస్​ బాస్​గా నియమించింది.

TAGGED:

CV ANAND TAKES CHARGE AS DGP
డీజీపీగా సీవీ ఆనంద్ బాధ్యతల స్వీకరణ
CV ANAND TAKES CHARGE AS DGP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.