రాష్ట్ర నూతన డీజీపీగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన సీవీ ఆనంద్‌

Published : May 1, 2026 at 10:54 AM IST
CV Anand takes charge as Telangana DGP : తెలంగాణ రాష్ట్ర నూతన డీజీపీగా సీవీ ఆనంద్ ఇవాళ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అంతకు ముందు ఆయనకు వేదపండితులు ఆశీర్వచనం పలికారు. 1991 ఐపీఎస్ బ్యాచ్నకు చెందిన సీవీ ఆనంద్ హోంశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి పదవి నుంచి ఇటీవలే ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యారు. హెడ్ ఆఫ్ పోలీస్ ఫోర్స్గా(డీజీపీగా) ఇవాళ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. గతంలో ఆయన పోలీస్శాఖలోని పలు కీలక విభాగాల్లో సేవలందించారు. హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్గా రెండు విడతల్లో పనిచేశారు. ఇంతవరకు డీజీపీగా ఉన్న శివధర్ రెడ్డి పదవీకాలం నిన్నటితో ముగియడంతో సీవీ ఆనంద్ను ప్రభుత్వం నూతన పోలీస్ బాస్గా నియమించింది.