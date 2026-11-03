హైదరాబాద్లో మరో జాతీయ స్థాయి కార్యక్రమం - 27వ ఆల్ ఇండియా పోలీస్ బ్యాండ్ పోటీలకు వేదిక కానున్న నగరం
27th All India Police Band Competitions : 27వ అఖిల భారత పోలీస్ బ్యాండ్ పోటీలకు నగరం వేదికగా మారింది. ఈ పోటీలు నవంబర్ 16 నుంచి 20 వరకు జరగనున్నాయి.
Published : November 3, 2026 at 9:52 AM IST
హైదరాబాద్లో మరో జాతీయ స్థాయి కార్యక్రమానికి రంగం సిద్ధమైంది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పోలీస్ బలగాల్లోని సంగీత, కళాత్మక ప్రతిభను చాటేందుకు 27వ ఆల్ ఇండియా పోలీస్ బ్యాండ్ కాంపిటీషన్స్కు నగరం వేదిక కానుంది. ఈ మేరకు రంగారెడ్డి సీఆర్పీఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో కర్టెన్ రైజర్ ఈవెంట్ ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రముఖ సంగీత దర్శకులు, ఆస్కార్ విన్నర్ ఎం.ఎం కీరవాణి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.
ఆలిండియా పోలీస్ బ్యాండ్ కాంపిటీషన్ కార్యక్రమం
జాతీయ స్థాయి పోలీస్ బ్యాండ్ పోటీలకు హైదరాబాద్ ఆతిథ్యం ఇస్తోంది. ఈ ఏడాది 27వ ఆల్ ఇండియా పోలీస్ బ్యాండ్ కాంపిటీషన్స్ నిర్వహణ బాధ్యతను సీఆర్పీఎఫ్ సౌత్ సెక్టార్ తీసుకుంది. ఈ పోటీలకు సంబంధించిన కర్టెన్ రైజర్ కార్యక్రమాన్ని రంగారెడ్డి జిల్లా సీఆర్పీఎఫ్ గ్రూప్ సెంటర్లో సోమవారం ఘనంగా నిర్వహించారు. ఆస్కార్ అవార్డు గ్రహీత, ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు ఎం.ఎం. కీరవాణి ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి పోటీల మస్కట్, లోగో, టీజర్, షెడ్యూల్ ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మల్కాజిగిరి సీపీ సుమతి, సీఆర్పీఎఫ్ ఐజీ టి.విక్రమ్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఎం.ఎం.కీరవాణి ట్రిపుల్ ఆర్ సినిమాలోని 'జననీ' పాటను లైవ్గా పాడి అక్కడున్న సీఆర్పీఎఫ్ సైనికులను, పోలీసులను ఆకట్టుకున్నారు.
పోటీలో సీఆర్పీఎఫ్ నుంచి అత్యుత్తమ బ్యాండ్ బృందాలు
ఈ నెల 16 నుంచి 20వ తేదీ వరకు సీఆర్పీఎఫ్ గ్రూప్ సెంటర్లో 5 రోజుల పాటు ఈ బ్యాండ్ పోటీలు జరగనున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వివిధ రాష్ట్రాల పోలీస్ విభాగాలు, సీఆర్పీఎఫ్ నుంచి సుమారు 25 నుంచి 30 అత్యుత్తమ బ్యాండ్ బృందాలు ఇందులో తలపడనున్నాయి. పురుషులు, మహిళల విభాగాల్లో వేర్వేరుగా బ్రాస్, పైప్ బ్యాండ్స్ కాంపిటీషన్స్ జరుగుతాయని ఎం.ఎం. కీరవాణి వెల్లడించారు.
దేశవ్యాప్తంగా పోలీసులకు సంబంధించిన 25 నుంచి 30 టీంలు ఈ 27వ ఆల్ ఇండియా పోలీస్ బ్యాండ్ కాంపిటీషన్స్లో పాల్గొంటాయి. ఇందులో మహిళలు, పురుషులు ఉంటారు. ఇది 5 రోజుల పాటు జరగనుంది. ఆల్ ఇండియా స్పోర్ట్స్ పోలీస్ కంట్రోల్ బోర్డు ఆర్గనైజేషన్ ఆధ్వర్యంలో వివిధ రకాల ఆటల పోటీలు నిర్వహిస్తారు. దీని ద్వారా పోలీసుల మధ్య సత్సంబంధాలు, క్రమశిక్షణ పెంచడమే ధ్యేయం - విక్రమ్, సీఆర్పీఎఫ్ ఐజీ
ప్రజలు, విద్యార్థులూ వీక్షించేలా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు
పోలీసుల ప్రతిభను కేవలం పోటీలకే పరిమితం చేయకుండా సామాన్య ప్రజలు, విద్యార్థులు కూడా వీక్షించేలా అధికారులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ నెల 17, 18 తేదీల్లో సాయంత్రం ఐదున్నర గంటల నుంచి శిల్పారామం, లుంబినీ పార్కుల్లో పబ్లిక్ బ్యాండ్ డిస్ప్లేను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఆల్ ఇండియా పోలీస్ స్పోర్ట్స్ కంట్రోల్ బోర్డ్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఈ ఈవెంట్ ద్వారా వివిధ రాష్ట్రాల పోలీసుల మధ్య సత్సంబంధాలు పెంచడంతో పాటు, జాతీయ సమైక్యత, క్రమశిక్షణను చాటి చెప్పడమే ప్రధాన ఉద్దేశమని సీఆర్పీఎఫ్ అధికారులు చెబుతున్నారు.
పోలీసుల్లో దాగి ఉన్న సంగీత, కళాత్మక ప్రతిభను బయటపెట్టేందుకు ఈ బ్యాండ్ కాంపిటీషన్స్ ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్గా నిలవనున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఫోర్సెస్ అంతా ఒక్కచోట చేరి తమ టాలెంట్ను చూపించనున్నారు.