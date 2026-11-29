కర్రీ పాయింట్ కస్టమర్స్ జాగ్రత్త! - అలాంటి కూరలు తింటే క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదముందట!
Curry Points Not Follow Regulations : ప్రస్తుతం పట్టణ ప్రాంతాల్లో కర్రీ పాయింట్లకు ఆదరణ పెరుగుతోంది. వీటిలో చాలా వరకు నిబంధనలు పాటించడం లేదు. దీంతో ఫుడ్సేఫ్టీ అధికారులు వీటిపై ప్రత్యేక దృష్టిపెట్టారు.
Published : November 29, 2026 at 4:52 PM IST
హడావిడిగా ఆఫీసులకు వెళ్లే వారు, చదువుకునే విద్యార్థులు, ఉద్యోగాల కోసం అద్దె గదుల్లో ఉంటున్న అభ్యర్థులు, పెళ్లి కాని బ్యాచిలర్లు, భార్య పుట్టింటికి వెళ్లగా ఒంటరిగా ఉంటున్న భర్తలకు కర్రీ పాయింట్లు ఓ వరంగా మారాయి. నిత్యం వంట చేసుకోవడానికి వీలుకాని ఎంతో మంది ఎక్కువగా కర్రీ పాయింట్ల మీదే ఆధారపడుతున్నారు. రోజురోజుకూ వీటికి ఆదరణ పెరుగుతోంది. దీంతో ఇటీవల పట్టణ ప్రాంతాల్లో వీటి సంఖ్య కూడా గణనీయంగా పెరుగుతోంది.
ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలోని సూర్యాపేట, కోదాడ, హుజూర్నగర్, నేరేడుచర్ల, తుంగతుర్తి, తిరుమలగిరి మున్సిపాలిటీల పరిధిలో దాదాపు 190 కర్రీ పాయింట్లు వెలిశాయి. అయితే వీటిలో చాలా వరకు నిబంధనలు పాటించడం లేదు. వంటలో నాణ్యత లేని, కల్తీ పదార్థాలను ఉపయోగించడంతో ప్రజారోగ్యానికి ముప్పుగా పరిణమిస్తోంది.
కర్రీ పాయింట్లలో వెలుగు చూస్తున్న అంశాలివే
- పలు కర్రీ పాయింట్లలో వాడిన నూనెతోనే మళ్లీ మళ్లీ వంట చేయడం
- తక్కువ ధరకు లభిస్తున్నాయని నాణ్యత లేని కూరగాయలతో కర్రీలు చేయడం
- కల్తీ సుగంధ ద్రవ్యాలు, కారం పొడి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టులను వాడటం
- రుచిని పెంచేందుకు టేస్ట్ ఎన్హాన్సర్లు విపరీతంగా కలపడం
- సాయంత్రం వండిన కూరలను ఫ్రిజ్లో దాచి, మరుసటి రోజు తిరిగి వేడి చేసి విక్రయించడం
- కూరగాయలను శుభ్రమైన నీటితో కడగకపోవడం
- ఈగలు, దోమలు తిరిగే అపరిశుభ్రమైన వాతావరణంలోనే వంట చేయడం
పాటించాల్సిన నిబంధనలు
- కర్రీ పాయింట్లతో పాటు ఏ వంటశాలలకైనా భారత ఆహార భద్రత, ప్రమాణాల ప్రాధికార సంస్థ (ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ) ధ్రువీకరించిన ఫుడ్ లైసెన్స్ ఉండాలి. దీంతో పాటు స్థానిక మున్సిపాలిటీ లేదా పంచాయతీ నుంచి చెల్లుబాటు అయ్యే ట్రేడ్ లైసెన్స్ కూడా ఉండాలి.
- వంట చేసే సిబ్బంది తప్పనిసరిగా గ్లౌజులు, హెయిర్ నెట్లు, అప్రాన్లు ధరించాలి.
- ఆహారంపై ఈగలు వాలకుండా ఉండేందుకు వండిన పదార్థాలపై ఎప్పుడూ మూతపెట్టి ఉంచాలి.
- ఉపయోగించే కూరగాయలు, మాంసం, సుగంధ ద్రవ్యాలు నాణ్యమైనవి అయి ఉండాలి.
- ఆహార విక్రయ కేంద్రాల చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలు, డ్రైనేజీ వ్యవస్థను శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి.
"రుచిని పెంచడానికి కలిపే పొడుల వల్ల ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. దీంతో జీర్ణకోశ సమస్యలు, విరేచనాలు, కడుపు నొప్పి, కామెర్ల వంటి అనారోగ్యాల బారిన పడొచ్చు. ముఖ్యంగా కల్తీ కారం పొడిని వాడటం వల్ల క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువ. అందుకే బయట ఆహారం తీసుకోవడం తగ్గించడం మంచిది" - వరుణ్రెడ్డి, గ్యాస్ట్రో ఎంటరాలజిస్ట్, సూర్యాపేట
ఆహార కేంద్రాల్లో ప్రతి నెలా తనిఖీలు
ఇటీవల హైదరాబాద్లో టీజీ సేఫ్ చేస్తున్న దాడుల్లో వెలుగు చూస్తున్న కల్తీ ఆహార పదార్థాలు, అపరిశుభ్రతను దృష్టిలో ఉంచుకొని జిల్లాల్లోని పట్టణ ప్రాంతాల్లోనూ ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు తనిఖీలు ప్రారంభించారు. ఈ మేరకు రెస్టారెంట్లు, దాబాలు సహా తదితర ఆహార విక్రయ కేంద్రాల్లో తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నట్లు సూర్యాపేట ఫుడ్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్ ప్రభాకర్ వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం కర్రీ పాయింట్లపై కూడా ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఆహార కేంద్రాల్లో ప్రతి నెలా తనిఖీలు చేపడతామన్నారు.
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