ఆర్డరిస్తే చాలు ఇంటికే వండిన కూరలు - గుంటూరులో కర్రీస్‌ క్యారియర్స్‌

గుంటూరులో పెరుగుతున్న కర్రీస్‌ క్యారియర్స్‌ సంస్కృతి - అభిరుచులకు తగ్గట్టుగా వంటలు చేసి నేరుగా ఇళ్లకు అందించడమే వీరి ప్రత్యేకత

Home Caterers Curries Delivery in Guntur
Home Caterers Curries Delivery in Guntur (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 2:17 PM IST

2 Min Read
Home Caterers Curries Delivery in Guntur: డబ్బావాలాలు ఈ మాట వినగానే గుర్తొచ్చేది ప్రముఖంగా ముంబైనే. కానీ ఇప్పుడు మన గుంటూరులోనూ ఈ డబ్బావాలా సంస్కృతి రోజురోజుకూ విస్తరిస్తోంది. కానీ అందుకు కాస్త భిన్నంగా ఉద్యోగుల ఇళ్లకు వెళ్లి డబ్బాలను సేకరించడం కాకుండా నేరుగా ఆహార పదార్థాలను వండి మరీ డబ్బాల్లో నింపి వినియోగదారుల ఇళ్లకు చేర వేస్తున్నారు.

గుంటూరులో కర్రీస్‌ క్యారియర్స్‌ సంస్కృతి: హైదరాబాద్‌కు చెందిన ఓ ప్రైవేటు ఉద్యోగి కృష్ణ బదిలీపై ఇటీవలే గుంటూరుకు వచ్చారు. కుటుంబాన్ని తీసుకువచ్చే అవకాశం లేకపోవడంతో భోజనానికి ఇబ్బందిగా ఉంది. దాంతో వంటకు నిర్ణీత సమయాన్ని కేటాయించ లేకపోతున్నారు. దీనికితోడు హోటళ్లు, కర్రీ పాయింట్ల నుంచి ఆహార పదార్ధాలను తెచ్చుకుందామంటే నాణ్యత ఎలా ఉంటుందోననే మరో సందేహం. దీంతో ఓ స్నేహితుడి సలహాతో హోం మేడ్‌ కర్రీస్‌ క్యారియర్స్‌ నిర్వాహకులను సంప్రదించి రోజూ ఆఫీసుకెళ్లే సమయానికి కూరలు వచ్చేలా తగిన ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు.

ఏటీ అగ్రహారం ప్రాంతానికి చెందిన అవినాశ్‌ సతీమణికి ఆరోగ్యం సరిగా లేక వంట చేయలేని పరిస్థితి నెలకొంది. అందుకుగాను తెలిసినవారి సలహా మేరకు కర్రీస్‌ క్యారియర్స్‌ను ఎంచుకున్నారు. కర్రీలు ఉదయం 8 గంటల సమయానికి కావాలని చెప్పడంతో తన సమస్య పూర్తిగా పరిష్కారమైంది.

అభిరుచులకు తగ్గట్టుగా వంటలు : కొన్ని కుటుంబాలు వినియోగదారుల అభిరుచులకు తగ్గట్టుగా నాణ్యతతో ఇళ్లల్లోనే కూరలను తయారు చేస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా వారు కోరుకున్న ఐటమ్స్, కోరుకున్న సమయానికి నేరుగా ఇంటి వద్దకే తెచ్చివ్వడం ఇందులోని ప్రధాన ప్రత్యేకత. ఇలాంటి కుటుంబాలు కొవిడ్‌కు ముందు పది వరకే ఉండగా ఇప్పుడు 70కి పైగా సంస్థలు ముందుకు వచ్చాయి. ఒక్కో సంస్థ పరిధిలో వంద నుంచి రెండొందల మంది వరకూ వినియోగదారులు ఉన్నారు.

పప్పు, సాంబారు, రసం, పచ్చడి, తాళింపు, పెరుగుపచ్చడి ఇలా నచ్చిన వాటిని ఎంచుకోవచ్చు. ఎన్ని ఐటమ్స్‌ ఎంతమందికి కావాలన్నా దానిని దృష్టిలో ఉంచుకుని వీటి ధరలు నిర్ణయిస్తారు. నాలుగు రకాల కూరలు కావాలంటే ఒకరికి రూ.70 వరకూ వసూలు చేస్తున్నారు. రూ.70, రూ.140, రూ.210, రూ.280 ఇలా వీటిని పలు ప్యాకేజీలుగా విభజించారు. పండగలు, ప్రత్యేక సందర్భాల్లో బూరెలు, బూందీ వంటి వాటిని ఉచితంగా అందిస్తుండటం విశేషం.

మనం ప్రధానంగా ఆహారం కావాలంటే స్విగ్గీ, జొమాటో ద్వారా నచ్చిన హోటళ్ల నుంచి ఇంటికి రప్పించుకుంటుంటాం. కానీ కర్రీస్‌ క్యారియర్స్‌ సంస్కృతిలో మాత్రం తయారీ, తరలింపు అంతా సంబంధిత వ్యక్తులే చూసుకుంటారు. ప్రస్తుతం ఆర్డర్లు గణనీయంగా పెరుగుతున్నాయని కర్రీస్‌ క్యారియర్స్‌ నిర్వాహకులు విజేత, రాజేశ్​ తదితరులు వెల్లడించారు.

