హైదరాబాద్ వాసుల కోసం క్యూర్ 1 యాప్ - బిల్లులన్నీ ఒకే చోట చెల్లించే అవకాశం
హైదరాబాద్ క్యూర్ పరిధిలో బిల్లుల చెల్లింపునకు క్యూర్ 1 యాప్ - జీహెచ్ఎంసీ, సైబరాబాద్, మల్కాజిగిరి కార్పొరేషన్ల పరిధిలో వినియోగం - 90 రోజుల్లో అన్ని విభాగాలు అమలు చేయాలని సర్కార్ ఆదేశాలు
Published : June 20, 2026 at 9:09 AM IST
Cure 1 App Hyderabad : హైదరాబాద్ క్యూర్ పరిధిలోని ప్రజలు వివిధ బిల్లులు చెల్లించేందుకు వీలుగా ప్రభుత్వం ప్రత్యేక యాప్ సిద్ధం చేసింది. జీహెచ్ఎంసీ, మల్కాజిగిరి, సైబరాబాద్ కార్పొరేషన్లలో క్యూర్ వన్ యాప్ తీసుకొచ్చింది. ఉమ్మడి ఏకీకృత బిల్లింగ్ అండ్ కలెక్షన్ సిస్టమ్ మార్గదర్శకాలని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. మూడు కార్పొరేషన్ల పరిధిలోని అన్ని విభాగాలు 90 రోజుల్లో క్యూర్ వన్ యాప్ అమలుచేయాలని పట్టణాభివృద్ధిశాఖ స్పష్టం చేసింది. యాప్ నిర్వహణ బాధ్యతను సీజీజీ, మీసేవలకు అప్పగించిన ప్రభుత్వం సమన్వయం కోసం ఉన్నతాధికారుల కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది.
బిల్లులు చెల్లించేందుకు క్యూర్-1 యాప్ : హైదరాబాద్ క్యూర్ పరిధిలోని జీహెచ్ఎంసీ, సైబరాబాద్, మల్కాజిగిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల పరిధిలో వివిధ బిల్లులు ఒకే డిజిటల్ వేదికగా చెల్లించేందుకు ప్రత్యేక యాప్ సిద్ధమైంది. క్యూర్ 1 యాప్ పేరిట రూపొందించిన ఉమ్మడి ఏకీకృత బిల్లింగ్ అండ్ కలెక్షన్ సిస్టమ్ మార్గదర్శకాలపై మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా అర్బన్ డెవలప్మెంట్ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి జయేశ్రంజన్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ప్రజలు మరింత సులువుగా బిల్లులు చెల్లించేందుకు క్యూర్-1 యాప్ తీసుకొస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం పేర్కొంది.
నగరంలోని మూడుకార్పొరేషన్ల పరిధిలో : వినియోగదారుల ఫోన్ నంబర్లు సేకరించి వివిధ సేవలపై వాట్సప్, ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా సందేశాలు పంపించేందుకు ఉపయోగపడుతుందని తెలిపింది. మూడుకార్పొరేషన్ల పరిధిలోని ఆస్తిపన్ను, ట్రేడ్ లైసెన్స్, సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్, సూపర్ స్ట్రక్చర్ ఫీజు, వేకెంట్ ల్యాండ్ టాక్స్ యాప్ ద్వారా అందుబాటులో ఉంటుందని వివరించింది. జలమండలికి మంచినీరు, సివరేజి ఛార్జీలు, ఎస్పీడీసీఎల్ విద్యుత్ బిల్లులు మూడు పోలీస్ కమిషనరేట్ల పరిధిలో ట్రాఫిక్ చలాన్లు చెల్లించవచ్చని తెలిపింది. ఎప్పటికప్పుడు సేవలను పెంచనున్నట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది
నోడల్శాఖగా మీసేవ విభాగం : క్యూర్-1 యాప్ తయారీ నిర్వహణ బాధ్యతను రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన సీజీజీ, మీసేవ విభాగాలకు అప్పగించారు. నోడల్శాఖగా మీసేవ విభాగం వ్యవహరిస్తుంది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సెక్యూరిటీ ప్రొటోకాల్స్ డేటా ప్రైవసీ, భద్రత పాటించాలని స్పష్టం చేసింది. యాప్నకి సంబంధించిన ఫిర్యాదులు పరిష్కరించేందుకు అన్నిశాఖలు ప్రత్యేక హెల్ప్డెస్క్లు ఏర్పాటుచేసి టోల్ ఫ్రీ నంబర్ను అందుబాటులో ఉంచాలని ప్రభుత్వం తెలిపింది. క్యూర్ పరిధిలోని అన్ని శాఖలు 90 రోజుల్లో యాప్ను వినియోగించాలని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
సమన్వయం కోసం ఉన్నతాధికారుల కమిటీ : యాప్ నిర్వహణ వివిధ విభాగాల సమన్వయం కోసం ఉన్నతాధికారుల కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. కమిటీ ఛైర్పర్సన్గా మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా అర్బన్ డెవలప్మెంట్ ప్రత్యేక సీఎస్ కన్వీనర్గా మీసేవ డైరెక్టర్, కోకన్వీనర్గా ఎస్పీడీసీఎల్ సీఎండీ ఉంటారని పేర్కొంది. సభ్యులుగా జీహెచ్ఎంసీ, మల్కాజిగిరి, సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల కమిషనర్లు, ఐటీ విభాగం అదనపు కమిషనర్లు, జలమండలి ఎండీ, హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీస్కమిషనర్ ఉంటారని తెలిపింది. కమిటీ నెలకు ఒకసారైనా సమావేశమై క్యూర్ వన్ యాప్ నిర్వహణ, అభివృద్ధి, సమన్వయంపై చర్చించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని ఉత్తర్వుల్లో రాష్ట్రప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
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