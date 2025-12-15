దోహాలో తెలుగు వారి సందడి - ఘనంగా "సాంస్కృతిక సమ్మేళనం"
దోహాలో ఘనంగా తెలుగు కళా సమితి వారి "సాంస్కృతిక సమ్మేళనం" - ఇండియన్ కల్చరల్ సెంటర్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహణ - ఆహుతులను ఆకట్టుకున్న నృత్యాలు, సంగీత ప్రదర్శనలు
Published : December 15, 2025 at 5:44 PM IST
Indian Cultural Centre Event : ఖతార్ రాజధాని దోహాలో తెలుగు కళా సమితి ”సాంస్కృతిక సమ్మేళనం” ఘనంగా జరిగింది. ఇండియన్ కల్చరల్ సెంటర్ ఆధ్వర్యంలో ప్రవాస భారతీయులు ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. కొత్తగా ఎంపికైన నూతన కార్యవర్గం ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించింది. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా భారత రాయబారి కార్యాలయంలో కమ్యూనిటీ విభాగాధిపతి వైభవ్ ఏ తాండలే, ఎపెక్స్ బాడీ అధ్యక్షులు ఏ.పీ. మణికంఠన్ - ICC, షాన్ వాస్ బావ -ICBF, అబ్దుల్ రెహ్మాన్ - ISC హాజరయ్యారు.
పండుగ వాతావరణం చూసి అతిథుల ఆనందం : పుట్టిన ఊరుకు దూరంగా ఉన్నా మాతృభాషను, సంప్రదాయాలను సంరక్షిస్తున్న తెలుగు సమాజానికి అతిథులు అభినందనలు తెలిపారు. పిల్లలు, యువత, పెద్దలు కలిసి ఒక కుటుంబంలా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం చూసి ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఇటువంటి కార్యక్రమాలు భవిషత్లో మరిన్ని నిర్వహించాలని ఆకాంక్షించారు. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు తరచూ నిర్వహిస్తుంటే అందరిలో కొత్త ఉత్సాహం వస్తుందని, సొంతవాళ్లకు దూరంగా ఉన్నామని బాధ పోతుందని వారు అభిప్రాయపడ్డారు.
చివర్లో ఇంద్రజాల ప్రదర్శన ప్రత్యేక అక్షర్షణ : కార్యక్రమంలో సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు ఆకట్టుకునేలా సాగాయి. చిన్నారుల కూచిపూడి నృత్యంతో ప్రారంభమైన వేడుకలో జానపద నృత్యాలు, శాస్త్రీయ సంగీత ప్రదర్శనలు, ఆధునిక నృత్యాలు వరుసగా ప్రేక్షకులను అలరించాయి. చివర్లో ఇంద్రజాల ప్రదర్శన ప్రత్యేక అక్షర్షణగా నిలచింది. చిన్నారుల నృత్యాలు, ఇంద్రజాల ప్రదర్శనను ప్రేక్షకులు ఆహ్వాదిస్తూ చప్పట్లతో ప్రోత్సహించారు. కార్యక్రమంలో ఖతార్లోని తెలుగువారు తమ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు.
కార్యక్రమంలో ఇండియన్ కల్చరల్ సెంటర్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ సభ్యులైన శాంతను దేష్పాండే, అబ్రహం జోసెఫ్, ఆఫ్జాల్ అబ్దుల్ మాజిద్, ప్రదీప్ పిళ్ళై, బిశ్వజిత్ బెనెర్జీ, రాకేష్ వాఘ్, రవీంద్ర ప్రసాద్, సందీప్, వెంకప్ప, నందిని కార్యక్రమంలో పాల్గొని చిన్నారులను ఉత్సాహపరిచారు. అంతే కాకుండా కమ్యూనిటీ పెద్దలు ప్రసాద్, కృష్ణ కుమార్, శంకర్ గౌడ్-ICBF, ఖాజా నిజాముద్దీన్-ICBF, సోమరాజు-ISC, దీపక్-ISC, అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు శ్రీనివాస్-TPS, దొర-AKV, నరసింహం-APWA, శ్రీనివాస్-SIF, మధు-TGS, మహమ్మద్ షోయబ్-TWA, నవాజ్ అలీ -TEF, శ్రీధర్ అబ్బగౌని-TSC, ప్రవీణ లక్ష్మి –TJQ, రమేష్ అందరు విచ్చేసి ఈ కార్యక్రమానికి మరింత వన్నె తెచ్చారు. ఇటువంటి కార్యక్రమాలు భవిషత్లో మరిన్ని నిర్వహించాలని ఆకాంక్షించారు.
కొత్త కార్యక్రమాలను త్వరలో నిర్వహిస్తాం : విదేశాల్లో తెలుగు సంస్కృతిని నిలబెట్టేందుకు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు నిరంతరం కొనసాగుతాయని తెలుగు కళా సమితి అధ్యక్షుడు మలిరెడ్డి వీర వెంకట సత్యనారాయణ ప్రకటించారు. మరో కొత్త కార్యక్రమాలను త్వరలో నిర్వహిస్తామని సభా వేదికగా ప్రకటించారు. సమయం తక్కువైనా, సంకల్పం బలంగా ఉంటే అసాధ్యం కూడా సుసాధ్యంగా మారుతుందని అన్నారు."
"మాతృభూమికి దూరంగా ఉన్నా మా మూలాలను మర్చిపోలేదు. మన భాష, సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను గుర్తు చేసుకుంటూ ఖతార్లో ఉన్న మేమంతా ఒకే కుటుంబం అనేలా ఈ వేడుక నిర్వహించాం. ఈ వేడుకను విజయవంతం చేసిన వారందరికి కృతజ్ఞతలు. రాబోయే రోజుల్లో ఇలాంటి మరిన్ని కార్యక్రమాలు నిర్వహించేలా ప్రణాళిక రూపొందించాం. అందుకు మీ అందరి సహకారం కావాలి" - మలిరెడ్డి వీర వెంకట సత్యనారాయణ, తెలుగు కళా సమితి అధ్యక్షుడు
ప్రేక్షకులకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు : ఈ కార్యక్రమం విజయవంతంగా నిర్వహించడంలో సహకరించిన తెలుగు కళా సమితి కార్యవర్గ సభ్యులైన సత్యనారాయణ బుచ్చయ్య, సాహిత్య జ్యోత్స్న, హేమ సత్య రేఖ, నాయుడు, నరేష్ కుమార్, ప్రవీణ్ కుమార్, వెంకట నారాయణ రాజు, శంకర్కు ప్రత్యేక అభినందనలు తెలియజేశారు. వాలంటీర్లకు, స్పాన్సర్లకు, ప్రేక్షకులకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలిపారు.