ఆ ఊరికి ఎల్నినో భయం లేదు - శేర్పల్లి(హెచ్) రైతుల ప్రత్యేకతలు ఇవే!
Cultivation Process Of Sherpally H Farmers - పంట మార్పిడి పద్ధతి పాటిస్తూ శేర్పల్లి(హెచ్) గ్రామస్తులు కరువును జయిస్తున్నారు. రాష్ట్రమంతా ఉన్న నీటి సమస్య ఈ గ్రామంలో లేదంటే ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది.
Published : October 14, 2026 at 6:27 PM IST
Cultivation Process Of Sherpally H Farmers : రాష్ట్రంలో ఎల్నినో ప్రభావం మొదలైంది. నైరుతీ రుతుపవనాలు వచ్చాయి, వెళ్లాయి కానీ చెరువులు కూడా నిండలేదు. వర్షాలపై నమ్మకంతో వరి వేసిన రైతులు ఇప్పుడు సాగునీరు లేక పంటను పశువులకు అప్పగించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. మరికొందరు మనసు చంపుకోలేక పొలానికి ట్యాంకర్ల ద్వారా నీటిని అందించాల్సిన దుస్థితి ఏర్పడింది. కానీ మహబూబ్నగర్ జిల్లా భూత్పూర్ మండలం శేర్పల్లి(హెచ్) గ్రామానికి చెందిన రైతుల పరిస్థితి మాత్రం భిన్నంగా ఉంది. వారంతా పంటల మార్పిడి విధానాన్ని అవలంబిస్తున్నారు. సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకుని పంటలను పండిస్తున్నారు.
గోవర్థన్ రైతు స్టోరీ ఇదే
గ్రామానికి చెందిన గోవర్ధన్ అనే రైతు గతంలో మొక్కజొన్న, వరి, జొన్నలు సాగుచేసేవారు. అప్పుడు ఏడాదికి ఎకరాకు రూ. 30 వేల చొప్పున ఆదాయం వచ్చేది. ఇక లాభం లేదనుకుని అతను రూట్ మార్చి ఎకరాకు రూ. 1.50 లక్షలు సంపాదించే స్థాయికి వెళ్లారు. తనకున్న రెండున్నర ఎకరాల్లో అరెకరంలో వరి వేశాడు. ఇక మిగిలిన భూమిలో వంకాయ, బీర, మిరప, కాకర,పొట్ల, చిక్కుడు, సొర, క్యాబేజీ, మునగ వంటి కూరగాయల పంటల్ని వేస్తున్నారు. దీనివల్ల అతని ఆదాయం పెరగటంతో పాటు ఈ క్లిష్ట సమయాన్ని జయించారు.
గతంలో వ్యవసాయమే జీవనాధారం
గ్రామం విషయానికొస్తే గతంలో గోవర్ధన్ లాగే ఊరివాళ్లంతా వ్యవసాయమే జీవనాధారంగా బతికేవారు. వర్షాలు అధికంగా పడినప్పుడే పంటలు వేసేవారు. అలా వేసిన కూడా వారికి ఆదాయం తక్కువే వస్తుండేది. ప్రస్తుతం విధానానికి ఆ గ్రామ ప్రజలంతా స్వస్తి పలికారు. సాగు విధానంలో నూతన మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టారు. వారి దగ్గర ఉన్న నీటినే పొదుపుగా వాడుకుని పంట మార్పిడి విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నారు. ఇలా ఆ ఊరి ప్రజలంతా లాభాలు గడిస్తూ ఎల్నినో పరిస్థితులను అధిగమిస్తున్నారు.
"మేం గ్రామంలో ఎల్నినో ప్రభావాన్ని విజయవంతంగా అధిగమించాం. ఉన్న భూమిలో ఐదు నుంచి పది రకాల పంటలను సాగు చేస్తున్నాం. తీగ జాతి కూరగాయలను పెంచడం కోసం నేను గ్రామంలో పిరమిడ్ ఆకారపు పందిరి వ్యవస్థను పరిచయం చేశాను. మల్చింగ్ ద్వారా కలుపును నియంత్రిస్తున్నాం. బిందు సేద్యం, స్ప్రింక్లర్ వంటి నీటిపారుదల పద్ధతులను ఉపయోగించి నీటిని ఆదా చేస్తున్నాం" - కె.వీరస్వామి, రైతు
రెండిళ్లతో ప్రారంభమై
ఈ గ్రామంలో మొత్తం 180 కుటుంబాలు ఉన్నాయి. కూరగాయల సాగు మొదట రెండిళ్లలోనే ప్రారంభమైంది. కానీ ఇప్పుడది 70 కుటుంబాలకు చేరుకుంది. ప్రస్తుతం గ్రామంలో 800 ఎకరాల్లో వరి, 500 ఎకరాల్లో పత్తి, మొక్కజొన్నను పండిస్తున్నారు. మిగిలిన భూమిలో కూరగాయలు, ఆరుతడి పంటల్ని పండిస్తున్నారు. సాగుతో పాటు మరో 30 కుటుంబాలు పశుపోషణను కూడా కొనసాగిస్తున్నాయి. నీటి ఇబ్బందులను అధిగమించేందుకు ఉపాధి హామి పథకం కింద కుంటలను నిర్మించుకుంటున్నారు. ఉద్యానశాఖ అందించిన డ్రిప్, స్ప్రింక్లర్లతో నీటి పొదుపు పాటిస్తు కరువుకు చెక్ పెట్టారు.
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