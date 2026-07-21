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ఏపీఈఆర్‌సీ నిర్ధారించిన రేట్లు తూచ్‌ - అన్నీ అధిక ధరలకే కొన్న సీపీడీసీఎల్‌

స్తంభాలు, కేబుళ్లు, స్విచ్‌లూ అన్నీ అధిక ధరలకే కొన్న సీపీడీసీఎల్‌ - 2025-26లో గుత్తేదారులకు అదనంగా రూ.48.47 కోట్ల చెల్లింపు

Transformer Purchases in ap
Transformer Purchases in ap (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 1:35 PM IST

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Transformer Purchases in AP : రాష్ట్ర విద్యుత్ నియంత్రణ సంస్థ (APERC) ఒక్కో 160 కేవీఏ ట్రాన్స్​ఫార్మర్​కు కొనుగోలు ధర రూ.3,59,084గా నిర్ణయించారు. విజయవాడ కేంద్రంగా సీపీడీసీఎల్ పని చేస్తోంది. ఒక్కో ట్రాన్స్​ఫార్మర్​ను ఏకంగా రూ.5,30,130కి కొనుగోలు చేసింది. అయితే ఒక్కో ట్రాన్స్​ఫార్మర్​పై మొత్తం రూ.1,71,046 అదనంగా వెచ్చించారు. ఈ క్రమంలో కాంట్రాక్టర్​ సంస్థలపై సీపీడీసీఎల్​కు ఎందుకంత ప్రేమ అనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి.

ట్రాన్స్​ఫార్మర్లే కాదు, విద్యుత్ స్తంభాలు, ట్రిపుల్ ఏ కండక్టర్లు, ఏబీ కేబుళ్లు, వీసీబీ స్విచ్​లను ఏపీఈఆర్​సీ నిర్ణయించిన దానికంటే ఎక్కువ ధరలకు కొనేసింది. ఫలితంగా 2025-26లో కాంట్రాక్టర్లకు రూ.48.78 కోట్లు అధికంగా చెల్లించింది. 2025-26కి ఈఆర్​సీ విడుదల చేసిన కాస్ట్ డేటా, సీపీడీసీఎల్ కొన్న ధరల్ని పోల్చి చూసినప్పుడు తీవ్ర వ్యత్యాసం కనిపించింది.

నిర్దేశించిన ధరలతో పోలిస్తే: 2025 మే నుంచి 2026 మార్చి మధ్య సీపీడీసీఎల్‌ 5,452 ట్రాన్స్‌ఫార్మర్లను ఏకంగా రూ.110.17 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. ఏపీఈఆర్‌సీ నిర్దేశించిన ధరలతో పోలిస్తే ఇది రూ.33.08 కోట్లు అదనం.

కండక్టర్లు, కేబుళ్లు, స్విచ్‌లకూ అధిక చెల్లింపులు: 100 స్క్వేర్‌ ఎంఎం ట్రిపుల్‌ ఏ కండక్టర్‌ను ఒక పర్చేజ్‌ ఆర్డర్‌ ద్వారా కిలోమీటరు రూ.97,900 చొప్పున 800 కి.మీ.ల కొనుగోలుకు రూ.7.83 కోట్లు ఖర్చు చేసింది. కాస్ట్‌ డేటా ధరలతో పోలిస్తే ఇది రూ.1.45 కోట్లు ఎక్కువ.

  • 55 స్క్వేర్‌ ఎంఎం ట్రిపుల్‌ ఏ కండక్టర్‌ కొనుగోళ్లలో కాస్ట్‌ డేటా ధరల కంటే అదనంగా రూ.3.80 కోట్లు ఖర్చు చేసింది.
  • ఏబీ కేబుళ్లు, వీసీబీ స్విచ్‌ల కొనుగోలులోను కూడా అధిక ధరల మాయాజాలమే. రూ.14,12,83,253కి వాటిని కొనుగోలు చేసింది. ఇది కాస్ట్‌డేటా కంటే రూ.3.73 కోట్లు (26.32%) అధికం.

విద్యుత్‌ స్తంభాల్లోనూ మాయ: 2025-26లో 1,64,044 విద్యుత్‌ స్తంభాలను సీపీడీసీఎల్‌ రూ.55,10,04,387కి కొనుగోలు చేసింది. కాస్ట్‌ డేటాతో పోలిస్తే రూ.6,71,30,697 అధికంగా వెచ్చించింది.

ముడిసరకు ధరలు ఎప్పటికప్పుడు మారిపోతున్నాయని సీపీడీసీఎల్‌ సీఎండీ పుల్లారెడ్డి అన్నారు. అందుకు అనుగుణంగా టెండర్లలో గుత్తేదారులు అధిక రేట్లు కోట్‌ చేస్తున్నారన్నారు. ఏపీఈఆర్‌సీ కాస్ట్‌ డేటా ప్రకారమే కొనాలని కూర్చుంటే పనులు ఆపాల్సి వస్తుందని తెలిపారు. అందుకే 3 డిస్కంలు కలిసి, కాస్ట్‌ డేటా ధరలు సవరించాలని ఏపీఈఆర్‌సీకి లేఖ రాస్తే, సమాధానం రాలేదని పేర్కొన్నారు. మెటీరియల్‌ కొనుగోళ్లు ఆపేస్తే విద్యుత్‌ సరఫరాకు ఇబ్బంది వస్తుందని, అందుకే కాస్ట్‌ డేటా కంటే అధిక ధరకు కొంటున్నామని వెల్లడించారు.

ఈఆర్​సీ నిర్ణయించి కాస్ట్​డేటా, సీపీడీసీఎల్ కొన్న ధరలు, వ్యత్యాసం (రూ.ల్లో)
ట్రాన్స్​ఫార్మర్ సామర్థ్యం ఈఆర్​సీ ధర డిస్కం చెల్లించింది వ్యత్యాసం
315 కేవీఏ 11,03,789 12,02,420 98,631
160 కేవీఏ3,59,084 5,30,130 1,71,046
100 కేవీఏ2,09,915 3,39,0001,29,085
63 కేవీఏ 2,66,216 1,72,646 93,570
25 కేవీఏ 1,00,246 1,36,500 36,254
  • మరో పర్చేజ్ ఆర్డర్ కింద ఒక్కొక్కటి రూ.5,70,294 చొప్పున 160 కేవీఏ ట్రాన్స్​ఫార్మర్లు 34 సీపీడీసీఎల్ కొనుగోలు చేసింది. ఒక్కో దానికి రూ.2,11,210 అదనంగా చెల్లించింది.
విద్యుత్ స్తంభాలకు ఈఆర్సీ కాస్ట్ డేటా, సీపీడీసీఎల్ కొన్న ధరలు (రూ.లలో)
స్తంభం ఎత్తుకాస్ట్​డేటా ధర కొనుగోలు ధరవ్యత్యాసం
8 మీటర్లు 2,1802.410230
9.1 మీటర్లు 3,2923,765 473
11 మీటర్లు 12,680 16,950 4,270
12.5 మీటర్లు 14,794 18,450 3,656

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